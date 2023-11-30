تقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر

إضافة سباقين جديدين (سباق 3 كم – سباق ليلي كم)

دخول مجاني للمشاركين لمهرجان الشيخ زايد

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق منافسات بطولة العالم للسبارتن 2023، التي يستضيفها وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن - العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز- يوم الجمعة 8 ديسمبر، وتستمر المنافسات حتى 10 ديسمبر، حيث يستعد آلاف الرياضيين من النخبة ومن مختلف أفراد المجتمع للمشاركة في السباقات المتنوعة والمناسبة للقدرات البدينة للجميع.

ويتضمن الحدث 3 أيام مليئة بالسباقات رفيعة المستوى حيث يختبر المشاركون قدراتهم العضلية في تحدٍ حقيقي للقوة والتحمل والسرعة، كما سيحظى المشاركون في البطولة على الدخول المجاني لمهرجان الشيخ زايد، حيث تتسع آفاق الثقافة، وتتنوع دروبها، ويزداد الاحتياج لحضورها كسبيل لتقارب الشعوب وتلاقيها في إطار من المحبة والتآخي والسلام.

من جانبه قال سعادة سهيل عبد الله العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: "مع النجاح الكبير الذي حققته بطولة العالم للسبارتن العام الماضي، نتوقع ثلاثة أيام أخرى مثيرة من الأحداث الرياضية في النسخة المرتقبة، ومع وجود العديد من خيارات المسافات في البطولة، فهناك ما يناسب الجميع بمختلف قدراتهم البدنية".

وأكد العريفي أن المشاركين في بطولة العالم للسبارتن سيحظون بدخول مجاني لمهرجان الشيخ زايد أحد أهم المناسبات الثقافية والترفيهية في الدولة، والذي يشهد آلاف اللوحات الجديدة بالغة الثراء والتنوع للعديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتراثية والرياضية والثقافية التي تجمع الأسر والأفراد وتجمع المواطنين والوافدين والسياح عبر أجواء من التلاقي والمتعة والمرح في مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات.

وأضاف العريفي: "هذه هي المناسبة الثالثة التي تستضيف فيها أبوظبي بطولة العالم للسبارتن، ما يؤكد التزامنا بتعزيز نمط الحياة الصحي وريادة أبوظبي كعاصمة عالمية للرياضة، وقبلة لمختلف البطولات العالمية الكبرى".

ومن جانبها قالت شيري بورتنيك، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في سبارتن: "بدأت الإثارة تتزايد بالفعل مع اقتراب موعد بطولة العالم للسبارتن 2023، مع بقاء أقل من أسبوع على بداية الحدث، حيث لا يوجد سوى فترة زمنية قصيرة يمكن خلالها التسجيل في الحدث الأهم لسباقات التحمل وتخطي الحواجز في المنطقة".

وأضافت بورتنيك: "هذا الحدث الرائع مفتوح للمشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية، ونحن نتطلع بشدة إلى الترحيب بهم في الوثبة مرة أخرى، في الوقت الذي نسدل الستار على فعالياتنا للعام 2023".

ويتضمن يوم الجمعة 8 ديسمبر، اليوم الأول للبطولة، سباقا الـ 3 كم، إلى جانب السباق الليلي لمسافة 5 كم، في حين يتضمن يوم السبت 9 ديسمبر، جدولًا مليئا بالسباقات، كبطولة العالم للنخبة لمسافة 21 كم، وبطولة العالم للفئات العمرية لمسافة 21 كم، وسباق أوبن بيست (21 كم، 30 حاجزاً) وتحديات الأطفال التنافسية والمفتوحة (½ ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة).

وتُختتم فعاليات البطولة، يوم الأحد 10 ديسمبر بجدول حافل بالسباقات أيضاً، والذي يضم بطولة العالم لسباق التتابع للفرق النخبة 3 كم، وسباق السوبر المفتوحة (10 كم، 25 عائقًا)، وسباق أوبن سبرينت (5 كم، 20 عائقًا) وبطولة الأطفال المفتوحة (½ ميل - 2 ميل، 5-20 عقبة).

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة حول مجلس أبوظبي الرياضي:

تأسس مجلس أبوظبي الرياضي بموجب القرار رقم 16 لسنة 2006 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

ويتماشى مجلس أبوظبي الرياضي مع رؤية القيادة في الإمارة لتطوير الأنشطة الرياضية والشبابية.

وينظم المجلس سلسلة من الفعاليات الرياضية على مستوى العاصمة أبوظبي، ويحث سكانها على المشاركة في مختلف الألعاب الرياضية، ويدعم الموهوبين وأصحاب المهارات في تحقيق إمكاناتهم الرياضية.

ويؤمن مجلس أبوظبي الرياضي بأن الفعاليات الرياضية العالمية والمجتمعية توفر الكثير من الفرص الايجابية أبرزها تشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية وتحسين مستوى اللياقة البدنية.

الرؤية: أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة .. ممارسة .. منافسة.. استضافة

الرسالة: خلق بيئة رياضية تساهم في التوعية بأهمية الرياضة، وتوفير البرامج والفعاليات لممارستها بين أفراد المجتمع، وتطبيق أفضل النظم العالمية المؤهلة للتنافس الرياضي باحترافية على المستويين المحلي والدولي، واستضافة أهم البطولات الدولية.

لمحة حول سبارتن

تُعد سبارتن واحدة من أبرز علامات الرياضات التجريبية وتجارب العافية في العالم، وتضم مجتمعاً كبيراً يتألف من أكثر من 10 ملايين شخص. وتبتكر سبارتن تجارب ومنتجات ومحتوى لمساعدة الأفراد والشركات والفرق على تجاوز حدود إمكاناتهم وتعزيز ثقتهم بما يُمكنهم تحقيقه لتغيير حياتهم. وتجمع علامة سبارتن بين تنظيم باقة واسعة من الفعاليات العالمية الكبرى ومنصة مجتمعية حيوية برصيد غني من المحتوى الرقمي المتميز. تُعتبر سبارتن العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل والعافية، بفضل محفظتها الواسعة من الفعاليات، حيث تنظم 250 فعالية في أكثر من 40 دولة موزعة بست قارات. للتسجيل والمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة spartan.com