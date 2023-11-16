دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي 44 جلسة نقاشية متخصصة على هامش اليوم الثاني من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2023، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين العالميين.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023.

وركزت الندوات الرئيسية المقامة في اليوم الثاني من المعرض على المواضيع: "شركة أكوا باور نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات"، "أول روابط التيار المستمر عالي الجهد في شبكات خطوط النقل الهوائية وتصميم أسلاكها وحساب فاقدها وتصنيعها وفحصها"، "المفاتيح الكهربائية الخالية من غاز الفلورايد"، "جولة الشراكات"، "التكنولوجيا الجديدة في تطبيقات ضخ المناولة الصلبة"، "الاستدامة في المدن: تأثير الابتكار والتكنولوجيا على مستقبل القطاع العقاري"، "ممارسات الاستدامة في التطوير العقاري"، "قابلية التشغيل البيني- ركيزة المدن الذكية"، "محطة حتا لتوليد الكهرباء بتقنية الضخ والتخزين"، "مجموعة المفاتيح الكهربائية للجهد المتوسط الجاهزة"، و"أنظمة ثانوية رقمية للمحطة الفرعية الرقمية".

كما قدم خريجو برنامج "سفراء الشباب للاستدامة" الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، جلسات حول تقنيات الطاقة النظيفة.

وتضمنت جلسات الطاقة المتجددة والاستدامة خلال اليوم الثاني المحاور: "انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والطريق إلى الحياد الكربوني"، "الطاقة في المستقبل: استكشاف انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورسم ملامح الطريق نحو الحياد الكربوني"، "آفاق الهيدروجين: تعزيز إمكانيات الكربون المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونظرة مشرقة للمستقبل"، "الثورة الهيدروجينية المفتوحة: إطلاق إمكانيات الكربون المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحفيز قوة التغيير"، "نحو مبان خضراء: تمكين الكفاءة وإزالة الكربون لتعزيز انتقال المباني"، "الثورة الخضراء: تصميم المستقبل باستخدام المباني الخضراء واستراتيجيات تقليل انبعاثات الكربون"، "دور التبريد كخدمة في إزالة الكربون عالمياً"، "تعظيم الكفاءة: تسريع انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط من خلال الكفاءة المعزَّزة"، "المباني الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الحالة والرؤى"، "مسار الحياد الكربوني في مدينة مصدر"، "المباني الخضراء وإزالة الكربون في القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، و"محفزات التغيير الأساسية: استكشاف تأثيرها على الطاقة والمياه والاقتصاد الدائري".

وتناولت جلسات المياه العناوين: "تكرير المياه: إعادة استخدام المياه واستعادة المواد القيّمة"، "قوة المياه الذكية"، "تقنية شركة WILO الذكية لرفع كفاءة وتعزيز موثوقية عمليات ضخ مياه الصرف الصحي"، "العمليات القائمة على الأغشية لإعادة تدوير واستخدام المياه"، و"زيادة الفوائد من خلال المياه الدائرية ومصادر الطاقة- استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأشياء في إدارة المياه".

وغطت جلسات الطاقة المبتكرة مواضيع: "دورة حياة المورّدين"، "تطبيق حلول فعالة لإدارة البيانات"، "ابتكارات الطاقة النظيفة ونشرها في إفريقيا: تقنيات جديدة لتحسين الأداء البيئي"، "طاقة المستقبل: جودة ألواح الطاقة الشمسية المصنَّعة في دولة الإمارات العربية المتحدة"، "الفحص البصري لتطبيق الجيل الخامس للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في خطوط نقل الطاقة"، و"الأنظمة البيئية الرقمية- إحلالية العالم القائم مع التقنية".

وشهد "مركز الاستدامة" من شركة "إعمار العقارية" إطلاق مبادرة إطلاق "نبتة" بالتعاون مع أليسكا لايف من إعمار، إلى جانب جلسة تحت عنوان "الاستدامة في قطاع الضيافة"، وعرضاً تقديمياً حول "أفكار عن تجربة إعمار لمواجهة تحديات الاستدامة".

واحتضن "مختبر المبتكرين" جلسات حول "الأنظمة البيئية المتكاملة للأعمال في مدينة إكسبو دبي"، "استكشاف تحديات الشركات الناشئة المتخصصة في تقنيات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط"، "تسريع الشركات الناشئة الخضراء: دفع عجلة التأثير الإيجابي في مشهد الاستدامة"، "فوائد الحصول على تراخيص من مركز دبي للسلع المتعددة"، إلى جانب عروض تقديمية حول التقنيات الحيوية والتقنيات الزراعية، والذكاء الاصطناعي وقطاع المركبات الكهربائية.

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عن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية سنوياً، ضمن جهودها لدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها للمساهمة في تعزيز التنمية المستدامة. وقد شهد المعرض، منذ انطلاقه في عام 1999، نمواً كبيراً وأصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية وغيرها من القطاعات الحيوية.

تنظم الهيئة الدورة الخامسة والعشرين من المعرض تحت شعار "في طليعة الاستدامة " في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2023 في مركز دبي التجاري العالمي. وتكتسب دورة عام 2023 من المعرض أهمية خاصة حيث تتزامن مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) في مدينة إكسبو دبي في 2023.

يوفر "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" منصة رائدة للمؤسسات والشركات العالمية لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها، والتعرف على التقنيات المبتكرة من جميع أنحاء العالم في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة وحلول التنقل الأخضر والتنمية المستدامة والمباني الخضراء. ويعزز المعرض العالمي، الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، سعي دبي ودولة الإمارات في دعم الجهود العالمية لتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.