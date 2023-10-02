4 أيام من العرض المتميز لأهم رياضات الصيد والصقور والفروسية

سجل ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة مبيعات العارضين

الشارقة، اختتمت مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة الثانية من معرض " الأصايل 2023"، الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد، على مدار أربعة أيام، بحضور جماهيري فاق 2500 زائر، بزيادة بلغت 66% مقارنة بدورة العام الماضي، مسلطاً الضوء على تراث دولة الإمارات وتاريخها العريق، ومقدماً عرضاً متميزاً لأهم الرياضات التراثية المتعلقة بالصيد والصقور والفروسية.

واتاح المعرض الذي شهد مشاركة نخبة من الشركات والعلامات التجارية إلى جانب عدد من النوادي والجمعيات الحكومية التي تُعنى بالفروسية والصقارة، الفرصة لعشاق رياضات الصيد والفروسية للتعرف على أبرز منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها، فيما لاقت المنصات المخصصة للصقور نصيبها الكبير من الاهتمام اللافت من الزوار بما قدمته من عرضاً متنوع لأجود أنواع الصقور ومعلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة، إلى جانب العديد من مستلزمات العناية بالصقور والأدوات التي يستخدمها الصقارون.

منصة متميزة

وأشار سلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة إلى أن النجاح الذي حققه المعرض والتي تمثلت بحجم المشاركة المتنامي من قبل الشركات والمؤسسات والعلامات التجارية العاملة في مجال الصيد والفروسية، والتزايد اللافت الذي شهده الحدث في أعداد الزوار، الأمر الذي يعكس أهمية المعرض والدور الذي يلعبه على صعيد المساهمة في ترسيخ التراث الإماراتي الأصيل وتعزيز قطاع الصيد والفروسية والصناعات المرتبطة بها، عبر إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعلومات والترويج لمنتجاتهم وتعزيز نسبة مبيعاتهم، إلى جانب دوره كمنصة مهمة لتلبية متطلبات سكان المنطقة وزوارها وعشاق الرياضات التراثية من خلال إتاحة الفرصة لهم لاقتناء أحدث وأجود أدوات ومستلزمات الخيول والهجن والصقور، مؤكداً الحرص على مواصلة مسيرة النجاح في النسخة القادمة من المعرض من خلال الاستفادة من تراكم الخبرات وبذل أقصى الجهود بهدف تطوير برنامج وفعاليات معرض الأصايل والعمل على تعزيز مكانته المتميزة.

تعزيز نسبة المبيعات

وشكل الحدث منصة متميزة لتعزيز زخم صناعات الصيد والفروسية ودعم ملاك الخيل والإبل والصقور وأصحاب المشاريع الذين يعملون في هذا التخصص، حيث أكد عدد من ممثلي الشركات العارضة أن معرض "الأصايل 2023 مثّل فرصة لهم لتبادل الخبرات والتجارب والترويج لمنتجاتهم وتعزيز نسبة مبيعاتهم ولا سيما في ظل استقطاب المعرض لعدد كبير من الزوار، متوجهين بالشكر لغرفة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة على تنظيم هذا الحدث المتميز، مؤكدين حرصهم على المشاركة في الدورات القادمة نظراً للنجاح الذي حققه الحدث في نسخته الثانية.

دعم الرياضات التراثية

وإلى جانب العرض المتنوع للمنتجات والفعاليات التراثية التي تميزت بإحيائها للتقاليد والتراث والثقافة الإماراتية، شهد الحدث أنشطة تثقيفية وورش تعليمية عن طرق رعاية الخيول والهجن والصقور وأنواع الأمراض التي تصيبها وأساليب علاجها، فيما قدم نادي الشارقة لسباقات الهجن والجمعيات التي تدعم أنشطة الصيد والفروسية والهجن عروضها المتنوعة لأحدث معدات رعاية الحيوانات الأصيلة والهجن ومستلزمات التربية والتغذية والعناية البيطرية.

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