المنامة، البحرين- اختتم معرض ومؤتمر سيتي سكيب البحرين 2023 أعماله في نسخته الثانية بنجاح مبهر وغير مسبوق، حيث استقطب 10,000 زائر من مختلف المناطق المحلية والعالمية. وأثبت مكانته كتجمع عقاري مهم، وشارك في المعرض مجموعة متميزة من المطورين العقاريين والشركات الناشئة والخبراء في المجال.

وتم عرض 58 مشروعًا عقاريًا ضخمًا على النطاق المحلي والعالمي خلال الحدث بقيمة إجمالية بلغت حوالي 8 مليارات دولار أمريكي، بنسبة زيادة 155% مقارنة بعام 2022، ثم وتجاوز إجمالي المبيعات 240 مليون دينار بحريني، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 144% عن العام الماضي، وتعكس هذه النتائج الواضحة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في مملكة البحرين وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الكبرى.

كما تزامن الحدث مع إقامة مؤتمر سيتي سكيب في نسخته الثانية وبرنامج الندوات الذي حضره أكثر من 300 مشارك من رواد الصناعة والخبراء المتخصصين العالميين، والذي أقيم تحت شعار "الاستدامة والتحول الرقمي في القطاع العقاري". وقدم المؤتمر نخبة من المتحدثين الذين سلطوا الضوء على أحدث الممارسات العالمية في مجال الاستدامة، مع استعراض أحدث التوجهات الرقمية في مجال القطاع العقاري.

وتم إقامة مسابقة البحرين للابتكار العقاري على هامش الحدث، المسابقة التي حضنت إبداعات الكوادر الوطنية ومشاركتهم في إدماج الأفكار المبتكرة في تطوير القطاع العقاري والاستدامة في مملكة البحرين، وحصلت المتسابقة شيخة بحر صاحبة مشروع "الحي الذكي المستدام" على المركز الأول وجائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار، أما الفائز الثاني فكان من نصيب المتسابق عبدالرحمن شويطر صاحب مشروع "سند – الهوية العقارية الإلكترونية" فقد حصل على جائزة نقدية بقيمة 6,000 دولار، وحصل على المركز الثالث المتسابق علي القرعان صاحب المشروع "عقار – منصة الاستثمار العقاري الآمن" على جائزة نقدية بقيمة 4,000 دولار.

اما بالنسبة لمسابقة "معماريو الغد" التي أقيمت لأول مرة تحت شعار "الهندسة المعمارية المستدامة لعالم أفضل"، حيث تم عرض أكثر المشاريع تميزًا في العمارة المستدامة. وفازت الطالبة زينب الحلال من جامعة البحرين، والطالبة لما الشيخ من الجامعة الملكية للبنات.

#بياناتشركات

-انتهى-