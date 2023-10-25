الجامعة تستعرض برامجها المتنوعة في معارض تعليمية حول الدولة

دبي: أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن بدء استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي 2023-2024 تحت شعار " التعاطف منهجاً، المريض أولاً"، حيث سيتم فتح باب التسجيل رسمياً في 15 أكتوبر الجاري، تزامناً مع مشاركة الجامعة في أبرز المعارض التعليمية على مستوى دولة الإمارات.

وتشارك الجامعة في معرض نجاح، الذي يعتبر فرصة هامة للطلبة الباحثين عن فرص التعليم العالي، حيث أُقميت أولى فعالياته في دبي بين 8 و10 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، على أن تستمر في أبوظبي بين 29 و31 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتشارك الجامعة في المعرض لتتيح للطلاب فرصة التواصل بشكل مباشر مع ممثليها، والاطلاع على مجموعة واسعة من المناهج الأكاديمية، وملامح الحياة الجامعية، والمبادرات البحثية، وبرنامج التدريب الصيفي، والمنح الدراسية والمزيد. كما شاركت الجامعة في الدورة 18 من معرض التعليم الدولي، الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة بين 18 و21 أكتوبر.

وتضم الجامعة ثلاث كليات توفر للطلاب فرصاً تعليمية شاملة ومتنوعة، هي كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وكلية الطب، وكلية التمريض والقبالة. وتقدم مجموعة واسعة من برامج الرعاية الصحية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم في الدولة، بما في ذلك درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من كلية الطب، وماجستير العلوم في العلوم الطبية الحيوية، ودرجة الدكتوراه في العلوم الطبية الحيوية. كما تمنح كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان شهادات دراسات عليا متخصصة معتمدة من وزارة التربية والتعليم الإماراتية، تتيح للخريجين التقدم لامتحانات أبرز كليات طب الأسنان في العالم بما في ذلك؛ الكلية الملكية للجراحين في إدنبرة، واختبارات العضوية للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا، وعضوية الكلية الملكية الأسترالية لجراحي الأسنان.

كما تقدم كلية التمريض والقبالة درجات تخصصية للدراسات العليا، بما في ذلك برامج الماجستير في تمريض القلب والأوعية الدموية وتمريض الأطفال، مع إتاحة فرصة التدريب السريري في دولة الإمارات وخارجها في مؤسسة بلفاست للرعاية الصحية والاجتماعية بأيرلندا الشمالية، في إطار شراكة استراتيجية تجمع الجامعة وشريكها الأكاديمي جامعة كوينز بلفاست البريطانية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت الدكتورة ليلى السويدي، عميد شؤون الطلبة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: "نلتزم في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بتقديم تعليم طبي عالي الجودة للكفاءات الواعدة في مجالات الطب والعلوم الصحية على اختلاف مراحلهم المهنية، ووفقاً لهذا الالتزام أطلقنا هذا العام ثلاثة برامج جديدة، وهي دبلوم الدراسات العليا في التعليم الطبي ومدته سنة واحد، وماجستير العلوم في التعليم الطبي مدته سنتان، وبرنامج "دكتور في الطب" ومدته أربع سنوات، وهو برنامج مخصص لحاملي درجة البكالوريوس الذين يطمحون لممارسة مهنة الطب، وللاطلاع والتعرف أكثر على البرامج الجديدة ندعو كافة الطلبة وأهاليهم لزيارة جناحنا في معرض نجاح بأبوظبي ."

وتستقبل الجامعة الطلاب الواعدين وأولياء أمورهم ورواد العلوم والمعرفة في أجنحة الجامعة ضمن المعارض المقبلة، كما تدعو الراغبين بالالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024 تقديم طلبات التسجيل عبر زيارة الموقع الرسمي لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: https://admissions.mbru.ac.ae/Admission-Application/Application-Login.aspx

وللاطلاع على المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة للطلاب المتفوقين، يرجى زيارة صفحة برامج المنح الدراسية على الموقع الإلكتروني الرسمي.

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