·طلاب من الباكستان وقطر وكازاخستان حصدوا الجائزة الكبرى، حينما فاز طلاب من لبنان وكازاخستان والبحرين بالجائزة الأولى

·الفائزون يتأهلون للتنافس في نهائيات المسابقة على مستوى العالم في مايو 2024 في الصين

الشرق الأوسط: تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في البحرين، وبالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات وجامعة البحرين، تم تكريم الفرق الطلابية الفائزة في النهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023-2024، وذلك في حفل الختام وتوزيع الجوائز الذي أقيم بتاريخ 21 ديسمبر 2023 في العاصمة البحرينية المنامة.

وفاز هذه السنة فريق من باكستان بالجائزة الكبرى في محور شبكات الاتصال، بينما حصد فريق من قطر الجائزة الكبرى في محور السحابة الإلكترونية، ونال فريق من كازاخستان الجائزة الكبرى في محور الحوسبة السحابية. وتسّلم جميع الفائزين مكافآتهم وجوائزهم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. كما حصل جميع الطلاب المشاركين في النهائيات الإقليمية على فرص التدريب في مكاتب هواوي ضمن بلدانهم.

وحضر حفل الختام وتوزيع الجوائز للنهائيات الإقليمية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2023-2024 سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل في البحرين، وسعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات في البحرين، وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، وسعادة السيد ني روتشي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين، والدكتور فؤاد محمد الأنصاري رئيس جامعة البحرين، والسيد أسامة السيد، نائب الرئيس التنفيذّي في جامعة بوليتكنك البحرين، والسيد ستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، والسيد زومان نائب رئيس مجموعة هواوي، والسيد عزيز تانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في البحرين، والسيد ايريك لي المدير العام لشركة هواوي في البحرين، والدكتورة رائدة العلوي رئيس جمعية المهندسين البحرينية، والدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، حضر الحفل كبار الشخصيات في مكاتب الوزارة ورؤساء وعمداء وأساتذة جامعات المنطقة.

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: "منذ ثلاث سنوات، قمنا بتكليف المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ووزارة شؤون الشباب، ووزارة العمل، ووزارة التربية والتعليم، للنظر في سبل تحسين مهارات شبابنا وإعادة صقل مهاراتهم بسرعة. لقد بيّنا لفريق وزرائنا أننا في الجيش نركز بشكل كبير على التعليم والتدريب مدى الحياة، وهي رحلة لا تتوقف أبداً، إذ نعمل باستمرار على ترقية أنفسنا وفرقنا ونتطور باستمرار. ما أردته قبل ثلاث سنوات هو خلق فرص لترقية المشاركين وتحسين مهاراتهم من خلال تفاعلات الألعاب عالية الكثافة. في الحقيقة ما كنت أبحث عنه هو كثافة عالية التأثير ومعسكرات تدريب تنافسية من شأنها إكساب مهارات جديدة واختبار القدرات بشكل موضوعي، وتكون مستعدة للتحديات والفرص المستقبلية".

وأضاف سموه: "سررت بأن كانت هواوي من أوائل الشركات التي استجابت لهذه الرؤية وقدمت للبحرين مسابقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي كانت تتماشى مع هذا التوجه، وهو بداية رائعة لتعاون ممتاز طويل الأمد بين القطاعين العام والخاص في إعداد الشباب لمستقبلهم."

وبهذه المناسبة، هنأ ستيفن يي، الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جميع الفائزين، قائلاً: "إن تطوير المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أمر ضروري لمواصلة تطوير الاقتصادات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. ونحن في هواوي ندرك أن فجوة المهارات الرقمية تؤثر على الاقتصادات الوطنية وحياة الأفراد، وعليه قمنا بإطلاق عدد من برامج ومبادرات تنمية المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بما في ذلك مسابقة هواوي الناجحة لتقنية المعلومات والاتصالات".

وأضاف يي: "شركة هواوي ممتنةٌ حقاً للاستضافة الكريمة والمتميزة التي قدمتها لنا دولة البحرين، والتي نجحت في وضع خارطة طريق ممتازة لتأسيس بيئة تعاونية مفتوحة تعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية. وأود أن أعرب عن خالص تقديرنا لشركائنا من الجهات الحكومية والمنظمات والجامعات الإقليمية على دعمهم ومساهمتهم الدائمة في نجاح المسابقة".

وشهدت النسخة السابعة من مبادرة هواوي الرائدة لتنمية المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات أعلى مستوى مشاركة منذ إطلاق المسابقة في عام 2017، حيث استقطبت المسابقة ما يزيد عن 27,500 طالب من أكثر من 600 جامعة في 21 دولة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام. وتأهل 22 فريقاً وطنياً إلى النهائيات الإقليمية، يضمون 66 طالباً و20 مدرساً، من 11 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وتشمل هذه الدول البحرين وباكستان والعراق والسعودية ولبنان والأردن وكازاخستان وقطر والكويت والإمارات وعمان. وشارك المتأهلون إلى التصفيات النهائية الإقليمية في الاختبارات والنشاطات الميدانية وورش العمل في مملكة البحرين خلال الفترة 19 - 21 ديسمبر 2023.

واستطاعت مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ترسيخ مكانتها باعتبارها المبادرة الأكبر والأكثر تأثيراً من نوعها في المنطقة. وهي تعد بمثابة منصة أساسية للمساعدة في رعاية وتطوير مهارات الطلاب الشباب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، فضلاً عن المساهمة في دفع عجلة تطوير القدرات التنافسية الوطنية لدول المنطقة من خلال تطوير مهارات قادة تقنية المعلومات والاتصالات في المستقبل. وحظيت المسابقة بدعم وتأييد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وأكثر من 20 وزارة ومشغلاً وشريكاً إقليمياً في القطاع.

ويهدف برنامج المسابقة إلى سد فجوة المهارات الرقمية في المنطقة، من خلال رفد الطلاب بالمهارات التقنية والعملية في أحدث التقنيات مثل الجيل الخامس 5G، والذكاء الاصطناعي، والسحابة، وغيرها الكثير. وتتيح المسابقة للطلاب فرصة التعلم بشكل مباشر من خبراء هواوي حول أحدث تطورات تقنية المعلومات والاتصالات والتوجهات الدولية في هذا المجال، مع تدريب عملي لتنمية المهارات في المختبرات ومراكز البحث ومرافق التطوير الحديثة التابعة للشركة. وهو ما يساعد في إعداد الطلاب لمهنهم المستقبلية ويعزز فرصهم في العمل مستقبلاً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

فيما يلي القائمة الكاملة للفائزين في المسابقة ضمن محاور شبكات الاتصالات والسحابة الإلكترونية والحوسبة السحابية. وسيشارك المتأهلون للنهائيات الإقليمية حالياً في نهائيات مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات على مستوى العالم، والتي ستقام في الصين خلال شهر مايو 2024:

الجائزة الكبرى

محور شبكات الاتصالات

باكستان - محمد بلال جول، ومحمد عثمان (جامعة الهندسة والتكنولوجيا، تاكسيلا)، وزين تنوير (معهد الخوارزمي لعلوم الكمبيوتر، جامعة الهندسة والتكنولوجيا UET لاهور).

محور السحابة الإلكترونية

قطر - هدية عبد المجيد ومحمد مؤمل عبدالله (جامعة قطر)، وصبا وين (جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا)

محور الحوسبة السحابية

كازاخستان - أورالباي أوتيباي ) جامعة ييسينوف ( ، ونيكولاي زيلياكوف ) جامعة علوم الطاقة والاتصالات AUPET )، ودانيال سارسنباي (الجامعة الكازاخستانية البريطانية التقنية)

الجائزة الأولى

محور شبكات الاتصالات

لبنان - آلان نهرا، رائد دياب (الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا)، رودي وحيد مارون (جامعة الروح القدس - الكسليك)

محور السحابة الإلكترونية

كازاخستان - عايدة باجيداروفا وديدار مولداخمتوف (جامعة الفارابي)؛ وجوخار جانيل (الجامعة الكازاخستانية البريطانية التقنية)

محور الحوسبة السحابية

البحرين - نذير زاهر جعفر أحمد محمد راضي، علي سلمان علي فردان، علي عبدالواحد جاسم (جامعة بوليتكنك البحرين)

الجائزة الثانية

محور شبكات الاتصالات

البحرين - السيد محمد عدنان، وعلي ناصر الفضلي (جامعة البحرين)، وفهد عبدالله (بوليتكنك البحرين)

العراق - بشار قهار قادر، وبيار قهار قادر (جامعة أربيل التقنية)، وباوار زرينغ جلال قادر (جامعة كوكويا)

محور السحابة الإلكترونية

باكستان - فيشال ساجار، وأونكار، وأسفند يار جمالي (الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا NUST ، إسلام أباد)

، إسلام أباد) لبنان - واصف طلال حجازي، وبشار رمزي أبو شقرا (جامعة بيروت العربية)، وميشيل روبير حداد (جامعة الروح القدس - الكسليك).

محور الحوسبة السحابية

العراق - بياض آرام حسن، وبروة شيروان أورحمان (جامعة التنمية البشرية)، وعادل محمد عدنان القبة (جامعة الموصل)

الأردن - سارة ماهر خليل حمد، ونزار محمد خير جميل الدرادكة (جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا)، وأحمد ناصر عبد الكريم أسعد (جامعة العلوم التطبيقية الخاصة)

الجائزة الثالثة

محور شبكات الاتصالات

الأردن - محمد معتصم أحمد عبوسة، عمار ياسر خالد شحادة، وياسمين وليد أحمد السمير (جامعة البلقاء التطبيقية)

الإمارات العربية المتحدة - يوناتان كيفلوم مايكل (جامعة خليفة)، خولة محمد البلوشي (جامعة الإمارات العربية المتحدة)، ومحمد يوسف (جامعة عجمان)

المملكة العربية السعودية - لين سعود التويم (الجامعة العربية المفتوحة - المملكة العربية السعودية)، وليد أحمد محمد الكثيري (كلية الاتصالات والإلكترونيات)، وأثير أيمن الياضي (جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن).

الكويت - فيصل النويم، عثمان مزهر، وهيا سمور (الجامعة الأسترالية)

محور السحابة الإلكترونية

المملكة العربية السعودية - عمرو عبد الرحمن العنزي (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، ريم عبدالرحمن العثيمين (جامعة جدة)، وعبدالملك محمد عبدالله المهنا (جامعة الملك سعود).

العراق - محمد جمعة صابر، وعبد الرحمن محمد عبدالله (جامعة التنمية البشرية)، وغوفار دلشاد علي محمد (جامعة كرميان).

محور الحوسبة السحابية

لبنان - أحمد شهاب الدين، ومحمد محمود هويدي (جامعة بيروت العربية)، ومريم أنور زعيتر (الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا)

سلطنة عمان - أسامة قاسم خلف السعيدي، وطنبير أحمد، ومحمد حسن البلوشي (جامعة التقنية والعلوم التطبيقية –شناص)

المملكة العربية السعودية - غفران سلطان محمد الأنصاري (الجامعة العربية المفتوحة - المملكة العربية السعودية)، نورهان علاء محمد شوقي إبراهيم (جامعة الملك خالد)، وغيوض عبد العزيز المطيري (جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن).

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تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.