تتواصل فعالياتها مقدمة المزيد من مفاجآت التسوق والجوائز القيّمة

الشارقة، تواصل فعاليات عروض "صيف الشارقة 2023"، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بنسختها الـ 20 تحت شعار " يا هلا بصيفنا في الشارقة"، إضفاء البهجة والسرور على سكان وزوار إمارة الشارقة، معلنة عن 20 فائزاً بقسائم مشتريات وتذاكر سفر، وذلك خلال السحب الأول الذي تم تنظيمه مساء أمس السبت في مركز "صحارى سنتر" وسط أجواء احتفالية سادتها السعادة والفرحة التي رسمت على وجوه الفائزين.

وتضمنت الجوائز 5 قسائم مشتريات بقيمة خمسة آلاف درهم لكل فائز، بالإضافة إلى 15 محظوظاً فازوا بـ 10 قسائم مشتريات بقيمة 2500 درهم وخمس تذاكر سفر سياحية، فيما ينتظر المتسوقون المزيد من المفاجآت التي ستقدمها عروض "صيف الشارقة" خلال الفترة القادمة التي تشتمل على العديد من قسائم المشتريات، وباقات سياحية وفندقية، فضلا عن السحب الكبير على سيارة نيسان باترول 2023، إلى جانب تمتعهم بالعديد من التجارب الاستثنائية بما فيها التخفيضات الكبرى، ومجموعة من العروض الترفيهية، والأنشطة التسويقية المتميزة.

200 مليون درهم حجم المبيعات

وإلى جانب أجواء الفرح والسعادة التي نثرتها عروض "صيف الشارقة" في كافة مدن ومناطق إمارة الشارقة، نجحت العروض في تعزيز قطاع التجزئة وتنشيط الحركة التجارية والتسويقية، حيث تجاوزت حجم المبيعات التي شهدتها مراكز التسوق والأسواق والمحلات التجارية المشاركة في العروض الـ ٢٠٠ مليون درهم، وذلك وفقاً لما رصدته لجنة السحوبات في عروض صيف الشارقة، استناداً إلى عدد قسائم السحوبات التي سجلتها بعد مضي أكثر من شهر على انطلاق العروض.

تعزيز السعادة

وهنأ جمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، كافة الفائزين بالسحب الأول للعروض، متمنياً الحظ الوفير لكل المتسوقين بالفوز في الأسابيع المقبلة من خلال تكثيف إقبالهم على التسوق وزيارة مراكز التسوق في مختلف مدن ومناطق الإمارة للتعرف على العروض الكبرى والمفاجآت، التي تخبئها العروض من فرص وفيرة بالمكافآت والجوائز المجزية، مؤكداً أن تعزيز السعادة في المجتمع يعتبر جزءاً من الأهداف التي تسعى غرفة الشارقة إلى تحقيقها عبر عروض "صيف الشارقة" من خلال الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها مراكز التسوق احتفالاً بهذه العروض التي غدت مناسبة سنوية تبعث البهجة والسرور في نفوس سكان وزائري الإمارة.

نجاح متواصل

وأشار جمال سعيد بوزنجال إلى أن الدورة الـ 20 لـ عروض "صيف الشارقة" تشهد نجاحاً متواصلاً منذ انطلاقها، من خلال الأصداء الإيجابية، التي ترصدها الغرفة أسبوعياً من كبرى مراكز التسوق والمحلات التجارية المشاركة بالحدث، إلى جانب ارتفاع نسبة المبيعات إلى مستويات أكدت أهمية الحدث في تعزيز حركة المبيعات من خلال ما يقدمه من خصومات كبيرة والجوائز والعروض الترويجية، داعياً الجمهور لزيارة مراكز التسوق والاستفادة من الفرص التسويقية المتميزة التي تتيحها العروض خاصة مع الاستعداد للعودة إلى المدارس، ما يسهم في تمكين قسم كبير من العائلات والمتسوقين من شراء احتياجاتهم بأفضل الأسعار والاستفادة من الخصومات الكبرى والعروض الجاذبة والفرص الوفيرة للفوز بجوائز قيمة.

وتشهد العروض في نسختها الجديدة التي تستمر حتى 3 سبتمبر القادم، مشاركة عدد كبير من مراكز التسوق ومحال البيع بالتجزئة على مستوى إمارة الشارقة، إلى جانب برنامج حافل بالعروض المميزة، بما في ذلك التخفيضات الترويجية التي تصل إلى 75% على مختلف أنواع المنتجات وأشهر العلامات التجارية، ومجموعة كبيرة من الجوائز والعروض المتميزة، التي خصصتها غرفة الشارقة احتفالا بهذه المناسبة بالإضافة إلى الجوائز القيّمة التي خصصتها مراكز التسوق في كافة مدن ومناطق الإمارة.

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