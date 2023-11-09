بهدف دعم أطفال طيف التوحّد

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنظم مجموعة تيكوم النسخة الرابعة من مبادرة "معاً نمشي WeWak" الهادفة إلى إشراك جميع أفراد المجتمع في فعالية خيرية سنوية للمشي، وذلك بالتعاون مع مركز دبي للتوحّد يوم السبت 18 نوفمبر.

وتهدف المبادرة التي ستقام هذا العام في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، إلى التوعية باضطراب طيف التوحّد وجمع التبرّعات للأطفال المصابين به، حيث سيتم تقديم كامل ريع التبرعات التي سيتم جمعها إلى مركز دبي للتوحّد، وذلك دعماً لرسالته وجهوده الهادفة إلى استمرار تقديم الخدمات المتخصصة للأطفال المصابين بالتوحد بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية. ومن الجدير بالذكر بأن اضطراب طيف التوحّد هو اضطراب في النمو يؤثر على ما يقدّر بنحو 1 من كلّ 36 طفل وفقاً لآخر احصائيات مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن لكافة أفراد المجتمع وممثلي الشركات والمؤسسات الاجتماعية المشاركة في مبادرة "معاً نمشي" من خلال التسجيل عبر موقع المبادرة WeWalk.ae، حيث سيتمكن المشاركون في نسخة هذا العام من المشي، الهرولة أو الركض لمسافة تبلغ 3.5 كم، بالإضافة إلى قضاء أوقات ممتعة مع جميع أفراد العائلة من خلال توليفة الأنشطة والفعاليات المبتكرة المصاحبة للمبادرة.

وفي هذه المناسبة، قالت هيف زمزم، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – التخطيط الإستراتيجي والتسويق: "تأسست مجموعة تيكوم بهدف بناء مجتمعات مزدهرة تنبض بالحياة وتمكين أفرادها على مختلف الأصعدة. وينعكس هذا الالتزام من خلال بيئة الأعمال والحلول والخدمات المبتكرة التي تقدّمها مجمّعات الأعمال العشرة التابعة للمجموعة، ونلمسه أيضاً على القدر نفسه من الاهتمام في مبادرة "معاً نمشي". فقد أصبحت هذه المبادرة جزءاً رئيسياً من الجهود التي تبذلها المجموعة للارتقاء بالمجتمع وشدّ أواصره، عبر مشاركة أفراد من مختلف القطاعات والخلفيات في فعالية ذات أهداف سامية لتحقيق أثر إيجابي مستدام. نسعى من خلال التعاون مع مركز دبي للتوحّد هذا العام إلى التوعية باضطراب التوحّد وجمع التبرّعات، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً رائِداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة المُتخصِّصة للأفراد الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد".

وتسعى مبادرة "معاً نمشي" في عامها الرابع على التوالي إلى إلهام المجتمع لتبنّي ممارسات مسؤولة وبناء مجتمع متآزر تسوده السعادة للجميع. وقد نجحت هذه المبادرة خلال الأعوام السابقة في جذب أكثر من 4,500 مشارك إلى مجمّعات الأعمال التابعة للمجموعة، بما فيها مجمّع دبي للعلوم ومجمّع دبي للمعرفة وحي دبي للتصميم.

تجدر الإشارة إلى أنّ اضطرابات طيف التوحّد تضمّ تحديات تنموية مختلفة تؤثر جميعها على نمو الدماغ. ويمكن الكشف عن علامات التوحّد خلال مراحل الطفولة المبكرة، بالرغم من أنّ العديد من الحالات قد لا يجري تشخيصها إلا في مراحل لاحقة من حياة الطفل، نظراً للاختلاف الملحوظ في قدرات واحتياجات المصابين بالتوحّد. وفي عام 2022، أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن تسجيلها أكثر من 4,500 حالة توحّد في دولة الإمارات، حيث يشكّل الذكور نسبة 80% من إجمالي الحالات المسجّلة.

تم إنشاء مركز دبي للتوحد في عام 2001 كأول مؤسسة إماراتية غير ربحية معنية بتوفير خدمات متكاملة استشارية وتربوية وعلاجية مساندة في مجال اضطراب طيف التوحد بموجب مرسوم صادر من ديوان صاحب السمو حاكم دبي. ويتمثل أحد أهداف المركز الرئيسية، وفقًا للمرسوم رقم (26) لسنة 2021 الصادر بشأن مركز دبي للتوحد، في المُساهمة بجعل إمارة دبي مركزاً رائِداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المُعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصُهم باضطراب طيف التوحُّد.

وتهدف مبادرة "معاً نمشي"، من خلال نشرها ثقافة تقوم على العطاء ومساعدة الآخرين، إلى دعم المؤسسات الاجتماعية المحلية، مثل مركز دبي للتوحّد وفي دوراتها السابقة جمعية الإمارات للأمراض النادرة ومؤسسة الجليلة، التي تلعب دوراً محورياً في رسم مستقبل مشرق قائم على الشمولية ودمج كافة شرائح المجتمع.

وقد نجحت نسخة العام 2022 من مبادرة "معاً نمشي"، والتي تمّ تنظيمها في مجمّع دبي للعلوم، في جمع تبرّعات بقيمة تخطّت 700 ألف درهم إماراتي لصالح جمعية الإمارات للأمراض النادرة. وبادر مجمّع دبي للعلوم وجمعية الإمارات للأمراض النادرة إلى رصد جزء من هذه التبرّعات التي تمّ جمعها بمساعدة جمعية بيت الخير، المؤسسة الخيرية الشريكة في هذه المبادرة، لتطوير برامج توعية تهدف إلى تشخيص المصابين بهذا المرض في وقت مبكر، وإنشاء قاعدة بيانات للمصابين بأمراض نادرة، وتمكين المرضى من الوصول إلى الأطباء المتخصّصين والحصول على التشخيص الصحيح والعلاج اللازم.

وتحظى مبادرة "معاً نمشي" 2023 بدعم مجلس دبي الرياضي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وشريك الاتصالات "دو"، والشركاء الذهبيين "بيجين" ومياه العين و"سكيتشرز"، والشركاء الإعلاميين صحيفة "الخليج تايمز" والقناة الرابعة، والشركاء الزمرّديين "ميديكلينيك" و"بيولوجيكس" و"ميدترونيك"، وشريك الدعم الطبي "ريسبونس بلاس ميديكيل". وتتعاون شركتا "باتشي" و"روبيكون إكزوتيك" كذلك لدعم مبادرة "معاً نمشي" 2023.

يُعدّ مجمّع دبي للعلوم من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تضمّ مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.

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نبذة عن مجموعة تيكوم

تعمل مجموعة تيكوم على تطوير مجمعات أعمال متخصصة في جميع أنحاء إمارة دبي منذ العام 1999. وتتمتع المجموعة بإمكانات قوية تتيح لها مواصلة دورها البارز في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب.

تركز مجمعات الأعمال الـ10 التابعة لمجموعة تيكوم في 6 قطاعات حيوية قائمة على المعرفة هي: التكنولوجيا والإعلام والتعليم والعلوم والصناعة والتصميم، وتضم أكثر من 10,800 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل بها 105 ألف موظف متخصص ورائد أعمال. وتشمل المحفظة التأجيرية للمجموعة المكاتب ومساحات العمل المشتركة والمستودعات والأراضي.

وتقدم مجموعة تيكوم حلول ذكية وخدمات ذات قيمة مضافة تمنح العملاء ورواد الأعمال بيئة عمل تنافسية وجاذبة تمكنهم من النمو والازدهار، إلى جانب تحفيز التواصل والتفاعل بين أعضاء مجمعاتها. وتسعى المجموعة من خلال منصتها الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية axs، إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال التجارية وتوفير تجربة متميزة للعملاء.

وتوفر مجمعات تيكوم للأعمال مرافق متخصصة تلبي شتى متطلبات القطاعات التي تعنى بها، بما في ذلك مرافق الإنتاج الإعلامي والمختبرات ومقرّات للحرم الجامعي لعدة جامعات ومؤسسات أكاديمية. وتعمل المجموعة من خلال حاضنة الأعمال in5 على دعم وتمكين روّاد الأعمال والمشاريع الناشئة بفضل ما توفره من مراكز ابتكار ومساحات إبداعية في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم. كما تقدم المجموعة D/Quarters وهي مساحات عمل مشتركة بمفهوم مبتكر يواكب آخر التوجهات في بيئة تفاعلية ومحفزة، بالإضافة إلى منصة GoFreelance للمبدعين المستقلين.