تحت رعاية كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة

فرص وظيفية في مجالات الطاقة المتجددة وقطاعات المصارف والمالية

100 جامعة محلية وعالمية وعدد من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة

الشارقة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق يومي (الثلاثاء والأربعاء) القادمين فعاليات النسخة الـ 25 من المعرض الوطني للتوظيف والنسخة الـ19 من معرض "التعليم الدولي 2023، اللذان ينظمهما مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبمشاركة واسعة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، والشركات المصرفية والمالية، وأكثر من 100 مؤسسة تعليمية وأكاديمية وكبرى الجامعات والمعاهد المحلية والعالمية.

فرص العمل المستقبلية

ويقدم المعرض الوطني للتوظيف الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، عرضاً لأحدث الاتجاهات في مجال التوظيف، وفرص العمل المستقبلية ولا سيما في مجال الطاقة المتجددة، والمباني الخضراء، والعديد من مجالات الاستدامة، كما يتيح الحدث منصة متميزة لزواره للتعرف على تخصصات العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتقدم والواقع الافتراضي وتحليل البيانات، إلى جانب العديد من الفرص الوظيفية في المجالات الهندسية والإدارية وتقنية المعلومات وخدمة العملاء وقطاعات المصارف والمالية والاستثمار والطيران والاتصالات.

أحدث برامج التعليم

في حين يشهد معرض التعليم الدولي الذي تنظم فعالياته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وذلك في الفترة بين 18 و21 أكتوبر الجاري، مشاركة عدد كبير من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية من الإمارات وكندا والمملكة المتحدة، ومملكة البحرين وماليزيا والهند وقبرص، متيحاً الفرصة للطلبة لاختيار أبرز برامج التعليم العالي في تخصصات أكاديمية مختلفة بدءاً من الطب والهندسة والإدارة وصولاً إلى أحدث البرامج الدراسية التي تلائم هذا العصر.

ورش عمل

كما سيشهد المعرض الوطني للتوظيف الذي سيفتح أبوابه يومياً من الساعة 11 صباحاً حتى 6 مساءً تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعزيز مؤهلات الخريجيين الإماراتيين، ودعم فرص حصولهم على وظائف مناسبة، ومساعدتهم على تحديد واختيار العمل الذي يتلاءم مع مهاراتهم وضمان نموهم الوظيفي.

متطلبات القبول الجامعية

فيما يوفر معرض "التعليم الدولي 2023"، الذي سيفتح أبوابه يومي الأربعاء والخميس من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً ويومي الجمعة والسبت من 3 عصراً حتى 9 مساءً، فرصاً نوعية للطلبة لاختيار برامج التعليم العالي والتعرف على متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية، ومن أبرزها جامعة زايد، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة "RV"، وجامعة "بتروناس" للتكنولوجيا، وجامعة "ماكماستر"، جامعة "نوتنجهام"، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، وغيرها.

#بياناتحكومية

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