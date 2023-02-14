الرياض: توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الفائزين بسباق "ماراثون الرياض" لعام 2023م، وذلك بحضور كل من: الأمير نواف بن محمد بن عبدالله نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى, والمدير التنفيذي في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع شيماء بنت صالح الحصيني.

وبدعم من وزارة الرياضة، وبرنامج جودة الحياة، نظم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هذا الحدث الرياضي الدولي، والذي أقيم في مدينة الرياض صباح يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023, وذلك بمشاركة أكثر من 15,000 متسابق من 120 جنسية مختلفة من جميع مناطق المملكة ودول الخليج وكافة أنحاء العالم، وسط أجواء حماسية وتنافسية، بين محبي رياضة الجري، حيث انطلق السباق من جامعة الملك سعود في تمام الساعة السادسة صباحاً، ضمن مسار طوله 42.2 كلم، وذلك بحضور عددٍ كبير من الزوار والمشجعين الذين هتفوا للمشاركين بروح تنافسيه عالية.

وبهدف تقديم أنشطة رياضية شاملة تناسب كافة أفراد المجتمع، حرص الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على تنظيم ثلاثة مسارات تتناسب مع مختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين، حيث تم تخصيص مسافة النصف ماراثون (أي ما يعادل 21.1 كيلومتر) لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة (10 كيلومتر) للفئة العمرية من سن 17 وأكثر، بالإضافة إلى سباق بمسافة (4 كيلومتر) للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.

وحل في المركز الأول عن فئة المحترفين للسيدات كل من: ليمو ميسريت أبييهو - lemu MESERET ABEBAYEHU, يليها روبي ابراش فايسا - Robi ABERASH FAYESA في المركز الثاني, وحققت ديميسي جاديس مولو - Demissie Gadise Mullu الفوز في المركز الثالث. والجدير بالذكر بأن جميع المتسابقات مثلن دولة أثيوبيا.

وعن فئة الرجال, فاز بالمركز الاول جواهر سمير- Jouaher SAMIR من دولة المغرب, يليه ديرسيه باليو يهوني - Derseh BALEW YIHUNIE بالمركز الثاني, و يماني أداني تسيجي - Adhane Yemane Tsegay في المركز الثالث, وكلاهما من دولة أثيوبيا.

وقد حصل الفائزين بالمراكز الأولى على جائزة نقدية بقيمة 30,000 دولار أمريكي, و 20,000 دولار أمريكي للمركز الثاني, بينما حصل المركز الثالث على جائزة نقدية بقيمة 10,000 دولار أمريكي.

وأعرب سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود، عن شكره وتقديره لجميع المشاركين في سباق"ماراثون الرياض الدولي"، والشركاء على دورهم في دعم نجاح هذه الفعالية المميزة. وقال:" يعمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على دعم أهداف المملكة لتصبح مركزًا رياضيًا عالميًا ، من خلال تشجيع جميع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة, وزيادة مستوى الوعي حول أهمية اللياقة البدنية, واعتبارها أحد المقاييس والركائز الرئيسية في تحديد الرضا العام عن جودة الحياة لكل فرد من المجتمع".

وجاء سباق ماراثون الرياض مكملاً للنجاحات التي حققها الاتحاد خلال الفترة الماضية من خلال تنظيميه لعدد كبير من الفعاليات الرياضية, وذلك تماشيًا مع أهداف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع, ورؤية 2030, وأهداف برنامج جودة الحياة. وقد جمع ماراثون الرياض الآلاف للاحتفال وتعزيز مستويات النشاط البدني في البلاد ، والأهم من ذلك, تعزيز الرياضة واللياقة البدنية في المملكة العربية السعودية .

وقد شارك في رعاية الماراثون كل من: روشن, نيوم, سابك, المسار الرياضي, روح السعودية, شيري, رايت بايت, أكوا باور, جيني, نوفا, دلتا فتنس,آو آر أس, التعاونية فيتالتي, مدل بيست والعربية.

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حول الاتحاد السعودي للرياضة للجميع (SFA):

الاتحاد السعودي للرياضة للجميع هي جهة تنظيمية تهدف إلى تعزيز نمط حياة صحي في المملكة العربية السعودية وتسعى من خلال توفير فرص لجميع أعضاء المجتمع لممارسة النشاط البدني. وهي تتطلع إلى الشراكة مع الجهات الحكومية والجهات التنفيذية في مجال الرياضة والاتحادات الرياضية والقطاع العام والخاص على نطاق أوسع لتحقيق أهدافها.

ويركز اتحاد الرياضة للجميع على زيادة النشاط البدني من خلال تطوير أربع أولويات استراتيجية: (1) التعليم؛ (2) المجتمع والتطوع؛ (3) اللياقة البدنية والصحة؛ و (4) الحملات والترويج. يقوم بذلك من خلال تصميم ونشر برامج رياضية ترفيهية لجميع أفراد المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد برنامجًا دوليًا ديناميكيًا للتواصل يهدف إلى تقديم العلامة التجارية لمجتمع الرياضة في جميع أنحاء العالم.