يتصدر مشهد أسبوع أبوظبي المالي قيادات عليا لكبرى المؤسسات المالية في العالم مثل "جي بي مورجان وتشيس" و"مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس" و"بي إن واي ميلون" و"روكفلر" و"ستيت ستريت" و"فرانكلين تمبلتون" و"بريفان هوارد" و" تي سي أي" والذي سيشاركون في أكثر من 45 حدثًا على مدار الأسبوع

يجمع أسبوع أبوظبي المالي قيادات من صناديق الثروة السيادية الثلاثة في أبوظبي، تضم جهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة و"القابضة" (ADQ)

أكثر من 180 جلسة حوارية حول "الاستثمار في عصر التحولات"، التي ستستكشف التحولات الاقتصادية والتقنية وانتقال قطاع الطاقة التي ستؤثر على الأسواق العالمية خلال العقد القادم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يعلن أسبوع أبوظبي المالي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وبتنظيم من سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كشريك رئيسي، إنطلاق سلسلة فعاليات دورته الثانية يوم 27 نوفمبر، والتي من المتوقع أن تكون أكبر من دورة العام الماضي.

ومن المقرر أن تستضيف الدورة الثانية من أسبوع أبوظبي المالي، نخبة من قادة القطاع المالي وأكثرهم تأثيرًا على مستوى العالم، والذين سيناقشون الموضوع الأساسي لسلسلة فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، وهو "الاستثمار في عصر التحولات" وذلك على مدار أربعة أيام من 27 إلى 30 نوفمبر 2023. ويضم جدول أعمال الحدث الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، 45 حدثًا و180 جلسة، بمشاركة رؤساء العديد من الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى العديد من أصحاب الثروات من حول العالم، والذين يمثلون أصولًا تراكمية تحت الإدارة تبلغ قيمتها 30 تريليون دولار أمريكي، ما يجعل من أسبوع أبوظبي المالي، أحد أقوى تجمّعات القيادات العليا للقطاع المالي على مستوى العالم.

وإلى جانب الأسماء الشهيرة التي تم الإعلان عنها مسبقًا، مثل المستثمر الشهير "راي داليو" وجيني جونسون الرئيسة التنفيذية لـ "فرانكلين تمبلتون"، والقيادة العليا لمورجان ستانلي وجولدمان ساكس وبي إن واي ميلون وروكفلر، وستيت ستريت وتي سي أي، سيقدم أسبوع أبوظبي المالي أيضًا، رسالة مسجلة خصيصًا من جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورغان وتشيس" أكبر بنك أمريكي.

وينطلق الحدث بمراسم افتتاح رسمية يوم 27 نوفمبر، يليها في نفس اليوم، تدشين "منتدى أبوظبي الاقتصادي"، أولى فعاليات الحدث والذي يعد منتدى رفيع المستوى يقتصر حضوره على الدعوات الرسمية من وزراء الاقتصاد والمناخ وقيادة ثلاثة صناديق ثروة سيادية مقرها أبوظبي، حيث سيتم الكشف عن الجوانب الرئيسية لاقتصاد أبوظبي المستقر والمتنامي.

ويشهد ثاني أيام الحدث، انعقاد فعاليات مؤتمر "أسيت أبوظبي"، الذي سينطلق بتحليل استراتيجيات الاستثمار المتطورة لصناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة وعمالقة رأس المال الاستثماري في الأسواق العالمية، وسيتضمن حوارات خاصة مع راي داليو وآلان هوارد وجيني جونسون، كما يقام المؤتمر بالتزامن مع انعقاد فعاليات منتديين آخرين يركزان على استراتيجيات الاستثمار في المكاتب العائلية الدولية والتحول وإعادة الهيكلة.

وتتواصل سلسلة فعاليات أسبوع أبوظبي المالي يوم 29 نوفمبر، حيث يُناقش موضوع التداخلات بين التقنيات وقطاع التمويل والتقنيات المالية في أبوظبي، من خلال الدورة السابعة من "فينتك أبوظبي"، الذي يعد أكبر تجمع للتقنيات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يقدم منتديات متخصصة في قطاع الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين والمخاطر والأمن. وستتضمن الجلسات الرئيسية لهذا اليوم، مناقشات حول اقتصاد الجرائم المالية وستجمع أيضًا مؤسسات رئيسية، تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، لمناقشة موضوع "اهتمام أبوظبي لقدرات الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر".

وسيتم تخصيص آخر أيام أسبوع أبوظبي المالي، لمناقشة موضوع التمويل المستدام، وذلك بالتزامن مع الجلسات الافتتاحية لمؤتمر الأطراف COP28، حيث تقام فعاليات "قمة التمويل المستدام R.A.C.E ". التي تضم المحاور الرئيسية والفعلية للاستدامة في قطاع التمويل وهي: التنظيم والتوعية والتعاون والنظام الشامل، وسيتم بث حفل افتتاح مؤتمر الأطراف COP28 مباشرة للحاضرين خلال "قمة التمويل المستدام". وتستضيف هذه القمة، جلسات تحليل لمستقبل وتحولات القطاع المالي مع الرئيس التنفيذي لـ "ستيت ستريت" والتي تدير أصولًا بقيمة 3.9 تريليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لـ "لازارد وإنفستكورب" و"تي سي آي". وسيتم خلال "قمة التمويل المستدام" استعراض نتائج "القمة العالمية للجهات التنظيمية"، التي ستُعقد يوم 29 نوفمبر وتجمع 15 من قيادات الجهات التنظيمية من حول العالم، وتقام بالتزامن مع مؤتمر "فينتك أبوظبي".

وعلى مدار الأسبوع، ستستضيف الساحة الشمالية في سوق أبوظبي العالمي "مربعة الصقر" (Falcon Square)، والتي تمثل منظومة شاملة تركز على التقنيات والابتكار، حيث ستنعقد جلسات حوارية حول ريادة الأعمال وجمع رأس المال. وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف مخيم الشركات الناشئة (Startup Campus)في سوق أبوظبي العالمي، 60 شركة ناشئة تعرض ما لديها على مدار أربعة أيام.

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