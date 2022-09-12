حلول السحابة المتعددة وتطوير التطبيقات والتجارب الرقمية من «في إم وير» تعزز من جهود التحول للشركات وتمكنها من تحويل التحديات إلى فرص أعمال واعدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد شركة «في إم وير» لعرض أحدث ابتكاراتها في مجال السحابة المتعددة، وتحديث التطبيقات، والتجربة الرقمية خلال مشاركتها ضمن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية الذي يقام خلال الفترة ما بين 10 – 14 أكتوبر 2022.

وستركز «في إم وير»، التي ستتواجد في جناحها الخاص في القاعة رقم 7، على ابتكارات العملاء وستلقي الضوء على أفضل الحلول التي تساهم في تسريع جهود التحول السحابي، وتأمين وتمكين الموظفين في بيئات العمل الهجينة، وكيفية ربط تطبيقاتهم وتأمينها الأمر الذي يساهم في تحفيز الابتكار والمضي قدماً بخطط التحول الرقمي لديهم.

وسيضم جناح «في إم وير» عدة مناطق تجسد أولويات الشركة الإستراتيجية لتوسيع نطاق عمليات المنصة السحابية الأصلية، وتسريع جهود التحول والتطور السحابي للشركات، وتزويد القوى العاملة بأفضل أدوات وتقنيات العمل الهجين.

كما ستشارك «في إم وير» أيضاً في قمة "جلوبال ديف سلام" (Global DevSlam)، المبادرة التحويلية التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات بهدف دعم البرنامج الوطني للمبرمجين من خلال استقطاب الكوادر المتميزة عالمياً وتمكين المبرمجين ودعم مجتمعات البرمجة وكافة المهتمين بمجالات البرمجة المختلفة، حيث ستعقد هذه القمة على هامش فعاليات معرض جيتكس في مركز دبي التجاري العالمي. وستقوم «في إم وير» خلال هذه المشاركة باستعراض منصة حلول تانزو، منصة التطبيقات السحابية الاصلية التي تمكن فرق التطوير والأمان والعمليات (DevSecOps) من تحقيق نتائج مميزة في عالم بيئات الأعمال متعددة السحابات.

وتمكن منصة تانزو الشركات من نشر التطبيقات وإدارتها على السحابة وتمنحها أيضاً رؤية شاملة وتحليلات قوية لأداء التطبيقات. وتبرز أهمية هذا الأمر بشكل خاص في ضوء تقرير "حالة المراقبة" الأخير الصادر عن شركة «في إم وير»، والذي اتفق خلاله 89% من المشاركين على أن تطبيقات اليوم باتت أكثر تعقيداً، بينما أشار 97% عن تحديات يواجهونها عند مراقبة بيئات التطبيقات السحابية.

ومع إيلاء 75% من الشركات أهمية قصوى لتجربة العملاء الرقمية خلال العامين الماضيين؛ تتطلع شركة «في إم وير» لاستعراض تجربة المستخدم النهائي المميزة للفرق الموزعة، باستخدام خدماتها السحابية والتأكيد على المميزات الهامة لمنظومة الحلول السحابية (VMware Anywhere Workspace) وتكاملها مع أدوات الأمان ومبادئ الحوكمة المعتمدة.

وستستضيف «في إم وير» أيضاً في جناحها جلسات تقنية مختلفة بما في ذلك عروض وشروحات تقنية، وسلسلة البث الصوتي للقاءات مع عدد من أعضاء الإدارة العليا والخبراء مباشرة من جيتكس كل يوم. وستستعرض هذه الجلسات أحدث حلول «في إم وير» وحالات الاستخدام الخاصة بها، بما في ذلك إمكانيات السحابة المتعددة وتحديث التطبيقات وقدرتها على مساعدة الشركات على تطوير ونشر البرامج بشكل أسرع، وتشغيل التطبيقات بشكل موثوق على السحابة، فضلاً عن قدرتها على تقليل المخاطر وحماية الأنظمة التقنية.

وسيتواجد نخبة من كبار التنفيذيين لدى شركة «في إم وير» على مستوى العالم في هذا الحدث، بما في ذلك نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا جو باغيولي، الذي سيتوفر لمناقشة كل ما يتعلق بمحفزات الابتكار مع العملاء وآفاق الأعمال الجديدة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد عوده، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «في إم وير» في الشرق الأوسط وتركيا وشمال إفريقيا: "تلتزم شركة في إم وير بمساعدة الشركات على تبني نهج السحابة المتعددة الذي يركز على التطبيقات والذي يساهم في إرساء آفاق جديدة من الابتكار وتعزيز المرونة ومستويات الأمان، وهذا أمر هام جداً لا سيما في وقتنا الحالي الذي تسعى فيه الشركات إلى التعامل مع التحديات العالمية المختلفة مثل معدلات التضخم المرتفعة والصوبات التي تواجه سلاسل التوريد. نحن متحمسون جداً للقاء العملاء والشركات من جميع القطاعات وتعريفهم على حلولنا وابتكاراتنا التقنية التي تمكنهم من مواصلة مسيرة الابتكار والنجاح".

وتتمتع شركة «في إم وير» بمكانة متميزة تمكنها من دعم خطط واستراتيجيات التحول الرقمي للشركات في المنطقة التي تسعى لتعزيز حضورها وتطوير أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة.

ومنذ افتتاح أول مكتب إقليمي لها في دبي في عام 2012، تطورت أعمال «في إم وير» في الشرق الأوسط من مجرد كيان صغير يضم 26 موظفًا إلى مركز أعمال إقليمي يضم أكثر من 500 من الموظفين الملتزمين بمساعدة المؤسسات في دولة الإمارات وخارجها على تحقيق أهداف التطور والتحول الرقمي الخاصة بها من خلال تزويدها بأفضل الحلول التي تمكنها من تعزيز مستويات المرونة لبناء وتطوير البيئات الرقمية وخدمة عملائها بالشكل الأمثل.

وستتواجد «في إم وير» في معرض جيتكس في القاعة رقم سبعة.

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حول شركة «في إم وير»

في إم وير هي مزوّد رائد لخدمات السحابة المتعددة والمخصصة للتعامل مع كافة التطبيقات، مما يعزز الابتكارات الرقمية والتحكم بسير العمل في المؤسسة. وتمثل برمجيات في إم وير أساسا موثوقا لتسريع الابتكار، وذلك بما توفره للمؤسسات من المرونة والخيارات التي تحتاجها للمستقبل. يقع المقر الرئيسي للشركة في بالو ألتو في كاليفورنيا، والشركة ملتزمة ببناء غد أفضل عبر أجندة الشركة 2030. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع https://www.vmware.com/company.