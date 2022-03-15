بـ 25 متحدث و7 جلسات نقاشي

المنامة - البحرين: سيتم تنظيم وإستضافة المؤتمر العربي للادخار 2022 في مملكة البحرين في نهاية شهر مارس الجاري، حيث يستقطب الحدث 25 متحدثًا من رؤساء ومسؤولي البنوك الرقمية ومديري الأصول وشركات التأمين ومؤسسات إدارة الثروات وشركات التكنولوجيا المالية والمحللين الماليين والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

سيتحدث الخبراء في سبع جلسات متخصصة حول أهمية الملائة المالية للأسرة، وانسب الوسائل و المنتجات للإدخار و بناء المالية الشخصية في بلدان الشرق الاوسط و شمال إفريقيا.

يتناول هذا الحدث، الفريد من نوعه في المنطقة، الدور الهام لمحو الأمية المالية في القرارات المالية والإستثمارية للأسر، والشمول المالي، والصيرفة الرقمية، والإدخار الأسري في دول المنطقة.

وقال السيد إبراهيم خليل إبراهيم، رئيس المؤتمر والرئيس التنفيذي لشركة فينتك روبوز ، منظمي المؤتمر، أن الحدث سيتضمن مناقشة حول بناء مؤشر إقليمي للإدخار الأسري، وطرق ترسيخ الادخار ضمن السياسات المالية والإقتصادية لخدمة الاقتصادات الوطنية.

وأشار السيد إبراهيم إلى أن العديد من الدراسات المتتالية الصادرة عن مجموعات استشارية مرموقة بينت بالإجماع تقريبًا حقيقة أن ما لا يقل عن ثلث الأشخاص في الدول العربية لا يدخرون أية أموال؛ وإن ثلثي الأشخاص لا يدخرون ما يكفي أو لا يدخرون بشكل منتظم، وأن ما يقرب من 80% من الناس لا يشعرون بالثقة بشأن ترتيباتهم المالية للمستقبل.

سيغطي المؤتمرهذه القضايا من خلال تنظيم سبع حلقات نقاشية متخصصة بعنوان: دور محو الأمية المالية في القرارات المالية والإستثمارية للأسر، وتأثيرات التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة على المدخرين، ودور الحكومات في حماية العاملين من الصدمات التي تؤثرعلى دخلهم المعيشي، والصيرفة الرقمية والإحتواء المالي، وبناء مؤشر إقليمي للإدخار الأسري، والتخطيط المالي لإنتقال الثروة بين الأجيال.

مضيفا أن المؤتمر سوف يتطرق أيضًا لإستكشاف إمكانية حلول الإدخار الرقمية في مساعدة الأفراد في المنطقة العربية بالتكيف والإنتقال نحو ثقافة الإدخار".

و من بين المتحدثين في المؤتمر: محمد وسيم خياطه، الرئيس التنفيذي لبنك الماريه المجتمعي (أول بنك رقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة)؛ أنتوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري في Skybridge (الناطق بإسم البيت الأبيض السابق)،كريستوبال ريداو كانو، كبير الاقتصاديين لدائرة الوظائف والحماية الاجتماعية في البنك الدولي؛ إيلينا ميتيفا، رئيسة الإقتصاديين للشؤون المالية والمشاريع في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ أحمد الحايكي، الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية البحرينية، عبد القادر الشهابي رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، سلمه عبدالرحمن السيد، المدير التنفيذي لتقنية المعلومات بهيئة التأمين الاجتماعي، جارمو كوتيلين، رئيس التخطيط والمراقبة في تمكين، ناتالي ويستيرباركي، رئيس السياسة العامة للاتحاد الأوروبي في شركة Fidelity international ؛ حمد سالمين، مساعد مدير التسويق والابتكار في بنفت، الطف قاسم، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحوث في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في SSGA ؛ ماري بريير، رئيسة مركز أبحاث المستثمرين في AMUNDI ؛ نيكولا غجر، الرئيس التنفيذي لشركة المسار للاستثمار، رمزي خليف، المدير العام لمنطقة

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في StashAway ؛ فاطمة عزيز المديرة التنفيذية لمؤسسة الثقافة المالية المغربية؛ نهى شاكر، مؤسس وأمين عام الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية؛ ويليام طعمة، الرئيس الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA ؛ ريتشارد بانكس، الشريك في Soling Partners ؛ شارميلا ويلان ، نائب كبير الاقتصاديين في أليثيا كابيتال ؛ سعيد حجازي ، الرئيس التنفيذي لتطبيق Wally للتمويل الشخصي، ستيف كرونين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Deadsimplesavings؛ نايجل سيليتو، الرئيس التنفيذي لشركة إنسايت ديسكفري، وجبرائيل قوه، المدير التنفيذي لإدارة الثروات بمجموعة FNZ العالمية.

وفي هذا الصدد، قال السيد إبراهيم: "أنه جنبًا إلى جنب مع المؤتمر العربي السنوي للتقاعد، نأمل أن يساهم المؤتمر العربي للإدخار في تعزيز النقاش الثري والحيوي الذي بدأناه في الأعوام الأخيرة للتتركيز على أهمية محو الأمية المالية والتخطيط المالي للأسر والإدخار التقاعدي، لتشمل المزيد من شرائح المجتمع."

التسجيل للمؤتمر مجاناً على هذا الرابط: https://fintechrobos.com/ArabSavingsCon2022

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