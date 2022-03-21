الشركة تدعم الأمن الوطني بالدولة منذ 25 عاماً بأجهزتها العسكرية وحلولها التكنولوجية المتقدمة

الدوحة: تشارك "ليوناردو" في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس) الذي يعقد خلال الفترة من 21 – 23 مارس الجاري في جناح (H4-212)، حيث تعتزم استعراض أبرز قدراتها في قطاعات الدفاع والأمن والفضاء، وجاهزيتها للإسهام في تعزيز أمن قطر والشرق الأوسط، بما في ذلك حماية البنى التحتية المدنية والحدود.

وتعرف الشركة بدورها الفاعل في دعم الجهود الهادفة لحماية الدولة، حيث تتم الاستعانة بتقنياتها في قطر منذ ما يقارب 25 عاماً، كما تمتاز بحضورها الواسع من خلال مكتبها التمثيلي وفرعها بمدينة الدوحة. وتسهم حلول الشركة التكنولوجية في دعم المؤسسات المختصة بحماية الشعب والوطن. واليوم، يقود طيارو القوات الجوية الأميرية القطرية طائرات "ليوناردو" التدريبية المتقدمة من طراز M-346 في المدرسة الدولية للتدريب على الطيران (IFTS)، والتي تمزج بين تميز القوات الجوية الإيطالية المعروف عالمياً في مجال التدريب على الطيران وريادة "ليوناردو" في حلول التدريب المتكاملة.

وتتمتع "ليوناردو" بحضورٍ كبير في قطاع طائرات الهليكوبتر باعتبارها المتعاقد الرئيسي لتسليم 28 طائرة هليوكوبتر طراز NH90، وقد تم تسليم أول طائرةٍ منها. إضافةً إلى ذلك، ينشط أسطولٌ يضم أكثر من 40 طائرة هليكوبتر؛ من بينها: الطرازين AW139 وAW189 في مهام النقل الخارجي، والمرافق، والمراقبة، والبحث، والإنقاذ، والخدمات الطبية الطارئة لصالح قطر.

من جهةٍ أخرى، تعتزم ليوناردو تقديم طرازات NH90 وAW149 لجمهور المعرض، إضافة إلى نظام الطيران غير المأهول بالأجنحة الدوارة (AWHero) الذي حصل مؤخراً على الشهادة العسكرية الأساسية، ما يجعله مؤهلاً كنظامٍ للمراقبة البحرية، أحد الاحتياجات الأساسية في منطقة الشرق الأوسط.

وتعتزم "ليوناردو" بتزويد قطر بأجهزة رادار لمراقبة الحركة الجوية لصالح مركز التحكم والأنظمة الرئيسية في مطار الدوحة الدولي. كذلك، توفر الشركة الإلكترونيات الخاصة بإدارة الحركة الجوية ومعدات الأرصاد الجوية لمطار حمد الدولي الجديد الذي يعتبر من أكثر المطارات تطوراً في العالم، وذلك بالتزامن مع حماية المجال الجوي القطري بواسطة نظام المراقبة والدفاع الجوي على مستوى منخفض الذي طورته الشركة ويضم شبكة رادارات كرونوس (KRONOS)، ومراكز القيادة والتحكم المرتبطة بها. وتجدر الإشارة إلى مساهمة "ليوناردو" الكبيرة في تصنيع هياكل الطائرات وإلكترونيات الطيران، بما في ذلك رادار أيسا (AESA)، "مصفوفة المسح الإلكتروني النشط" لطائرة يوروفايتر تايفون التي طلبت قطر 24 منها في نهاية عام 2017.

وضمن إلكترونيات الطيران التي تنتجها "ليوناردو" وسيتم الترويج لها في معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري قدرات أنظمة الاستخبارات، والمراقبة، والاستحواذ، والاستطلاع المتقدمة؛ مثل: نظام فالكو بدون طيار، ومجموعة التقنيات لحماية المنصات الأساسية، وهو النظام المضاد للأشعة تحت الحمراء الموجّهة (DIRCM)، ونظام برايت كلاود للتشويش على أنظمة الرادارات (BriteCloud Expendable Active Decoy)، ونظام ألترالايت سونيك المحسّن (Ulisses)، الذي صُمّم خصيصاً لتحديد التهديدات تحت مستوى سطح البحر.

ويبقى المجال البحري هو محور تركيز الشركة، حيث تتولى تجهيز السفن الجديدة للبحرية القطرية بأنظمة إدارة المعارك الجاهزة لجميع فئات السفن العسكرية، وكذلك بأنظمة الدفاع، كما أنها تسعى حالياً لجلب مدافع ليون فيش ومارلين 40 البحرية ذات العيار الصغير.

هناك أيضاً اهتمام كبير بمجال الحماية الأرضية، حيث تقدم "ليوناردو" المركبة المدرعة سينتاوروII 8× 8 (Centauro II 8x8) مع دبابة هيتفاكت إم كيII ((Hitfact Mk II وعددٍ من المعدات الحديثة لتقنيات مكافحة الطائرات بدون طيار، والتي توفر الحماية للمطارات والبنى التحتية الحيوية، والفعاليات الكبيرة.

إضافة لكل ذلك تعمل الشركة على تعزيز الأمن السيبراني والمادي في قطر من خلال توفير أحدث المنصات والحلول لمنع الهجمات الإلكترونية ومساعدة مشغلي الأمن على حماية البيانات والمعلومات والبنية التحتية بشكل أفضل. ويمثل معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري فرصة مهمة لتحالف الصواريخ (MBDA) الذي يضم ليوناردو وإيرباص وأنظمة BAE، ويوفّر في الوقت الحالي نظام دفاع ساحلي للقوات البحرية الأميرية القطرية، وصواريخ للسفن التي اشترتها الدولة مؤخراً.

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نبذة عن ليوناردو:

وتُعد "ليوناردو" شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا العالية، وهي من ضمن أبرز عشرة شركات على مستوى العالم في مجال الطيران والدفاع والأمن، وهي الشركة الصناعية الرئيسة في إيطاليا. تتمتع "ليوناردو"، والتي تمت هيكلتها إلى خمسة قطاعات أعمال، بحضور كبير في المشهد الصناعي في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعمل أيضاً من خلال شركات تابعة لها، مثل "ليوناردو دي آر إس" Leonardo DRS المتخصصة في مجال الإلكترونيات الدفاعية، والمشاريع المشتركة والشراكات ("إيه تي آر" ATR، و"إم بي دي أيه" MBDA، و"تيليسبازيو" Telespazio، و"تاليس ألينيا سبيس" Thales Alenia Space، و"أفيو" Avio). ومن خلال تحقيق الاستفادة القصوى من خبرتها وريادتها في مجالات التكنولوجية والمنتجات، مثل طائرات الهليكوبتر، والطائرات النفاثة، وأجزاء هياكل الطائرات، والإلكترونيات، والأمن السيبراني، والفضاء، تعد "ليوناردو" من أبرز المنافسين في أهم الأسواق الدولية. وفي العام 2020، سجلت الشركة المدرجة في بورصة ميلانو للأوراق المالية (LDO) إيرادات موحدة بلغت 13.4 مليار يورو، وقامت باستثمار 1.6 مليار يورو في مجال البحث والتطوير. كما كانت المجموعة جزءاً من مؤشر داو جونز للاستدامة (DJSI) منذ العام 2010، وأصبحت مؤسسة رائدة في قطاع الطيران والفضاء ضمن المؤشر في العام 2021. ليوناردو مدرجةٌ أيضاً ضمن مؤشر MIB ESG.

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