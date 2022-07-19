عقد مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” اجتماعه الثاني لعام 2022 وذلك للاطلاع على سير العمل وتنفيذ الإستراتيجية خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وعليه، صرح معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” قائلاً: “تواصل تمكين دعمها للاقتصاد الوطني وسعيها نحو تحقيق الأهداف الرئيسية الرامية إلى جعل المواطن البحريني الخيار الأول للتوظيف، بالإضافة إلى جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو في الاقتصاد الوطني. كما سنواصل العمل على مواكبة متغيرات السوق لتحفيز النمو وزيادة الإنتاجية والأثر الاقتصادي من خلال سلسة المبادرات التي تعقدها تمكين تماشيا مع الأولويات الوطنية ضمن خطة التعافي الاقتصادي”.

وأضاف معاليه: “ومن هذا المنطلق، فقد تم خلال النصف الأول من هذا العام تطوير المرحلة الثانية من البرامج الجديدة والتأكد من مدى مواءمتها مع احتياجات القطاعات ومستجدات سوق العمل. إضافة إلى ذلك، قمنا بعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية مع عدد من الجهات العالمية المعتمدة بهدف ضمان تنمية مهارات الكوادر الوطنية وتحقيق استدامة المؤسسات"

الجدير بالذكر أنه تم خلال الاجتماع استعراض ملخص بأبرز إنجازات تمكين مقابل مؤشرات الأداء الأساسية التي تم تحديدها لهذا العام، حيث تم خلال النصف الأول الوصول الى تقديم الدعم لتدريب البحرينيين بنسبة تصل إلى 50% أي ما يفوق 5,700 متدرب من إجمالي العدد المستهدف لهذا العام. فيما وصلت نسبة الدعم للوظائف الجديدة للبحرينيين إلى 46% بعدد إجمالي يفوق 4,500 وظيفة.

أما فيما يتعلق بدعم المؤسسات، فقد وصلت نسبة الدعم لتوسع الشركات إلى 40% من إجمالي العدد المستهدف لهذا العام بعدد يبلغ 1,185 شركة، بينما تضاعف عدد المؤسسات الجديدة المستفيدة من الدعم ليصل إلى 1,675 شركة وبنسبة 168% من إجمالي العدد المستهدف.

وانطلاقًا من حرص تمكين على التعرف على أبرز فرص النمو الخاصة بكل قطاع ولاسيما الواعدة، فقد عقدت تمكين خلال الفترة الماضية مجموعة من اللقاءات مع ما يزيد على 120 مؤسسة من مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك للاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها وكيفية المساهمة في دعمها، من خلال حث المؤسسات على تطويع نماذج أعمالها لتحقيق المزيد من النمو والاستدامة.

يذكر أن تمكين قد أعلنت مؤخرًا عن عقد مجموعة من المبادرات التي تستهدف خلق الفرص التدريبية والوظيفية للكوادر الوطنية، منها الشراكة المبرمة مع معهد SANS التدريبي العالمي، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تدريب مئات البحرينيين في مجال الأمين السيبراني خلال العامين المقبلين وذلك عبر توفير برنامج تدريبي شامل في المملكة. بالإضافة إلى مبادرة إعداد وتوظيف عدد من الكوادر البحرينية في مجال العلوم الإكتوارية للعمل ضمن شركات التأمين في مملكة البحرين بالشراكة مع مصرف البحرين المركزي ومعهد الإكتواريين في لندن، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.

وبهدف تنمية مهارات وخبرات الكوادر الوطنية والمساهمة في تطورها في السلم الوظيفي للوصول إلى مناصب قيادية في المستقبل، الأمر الذي يرفع من تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي، تم إبرام شراكات إستراتيجية مع شركات عالمية للمشاركة في “برنامج التدريب العملي العالمي" والتي تشمل 12 شركة في هذه المرحلة الأولى والتي ستقوم بتدريب أكثر من 60 بحريني في مقرات عملها الرئيسية حول العالمي.

ومن منطلق سعي تمكين نحو تطوير مستويات الخدمة المقدمة للعملاء من خلال تنويع قنوات التواصل وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة، دشنت تمكين عددًا من القنوات الإضافية التي تضمنت خدمة (WhatsApp) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومركز الخدمة الافتراضي، إضافة إلى خدمة المساعد الافتراضي على موقع تمكين الإلكتروني، مما ساهم في زيادة سرعة وكفاءة التواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم وملاحظاتهم.

ونتيجة لذلك، حصل مركز خدمات العملاء بالسيف على التصنيف الذهبي للسنة الثالثة ضمن برنامج “تقييم 3” والذي يأتي امتدادًا لجهودها وإنجازاتها على مدى الخمسة عشر عاماً الماضية في دعم الاقتصاد الوطني وتقديم أعلى معايير الخدمة لكافة الأفراد والمؤسسات، بما يتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية من خلال تضمين حزمة مبادرات تهدف إلى رفع مستوى رضا العملاء في خطة التحول الشاملة التي تشهدها تمكين في الوقت الراهن وبما يساهم في تحقيق الأولويات الوطنية كجزء من خطة التعافي الاقتصادي لتطوير أداء المؤسسات والأفراد وزيادة إنتاجيتهم وتعزيز الأثر الاقتصادي المنشود.

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