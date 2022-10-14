تعريف الزوار بأنظمة الهيئة الإلكترونية المطوَّرة وخططها لتوسيع نطاق خدماتها الذكية

خالد البستاني: اهتمام كبير بمنصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، والنظام المُطوَّر الـ "لا ورقي" لرد الضريبة للسياح رقمياً 100 %

دبي : أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب نجاح مشاركتها في الدورة الـ 42 لمعرض "جيتكس جلوبال 2022" الذي أقيمت فعالياته على مدى خمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 5000 شركة عارضة من 90 دولة.

وأوضح سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن مشاركة الهيئة في هذا الحدث الهام - الذي يعد من أبرز وأضخم الفعاليات الدولية في مجال تقنية المعلومات - جاءت ضمن خطط الهيئة للمساهمة في مسيرة التحول الرقمي، والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، من خلال توفير خدمات رقمية سلسة واستباقية بأساليب مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي، وتعزيز الجهود المبذولة لسعادة المتعاملين بإنجاز معاملاتهم بآليات تتميز بالسهولة والسرعة والكفاءة.

وقال سعادته في بيان صحفي اليوم: "شهد جناح الهيئة الاتحادية للضرائب في المعرض إقبالاً كبيراً من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الوطنية والأجنبية إضافة إلى الزوار من الأفراد

الذين أعربوا عن اهتمامهم وإعجابهم بالخدمات المتنوعة المُطوَّرة التي تقدمها الهيئة، خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة الرقمية والذكية الجديدة، ومن بينها منصة "إمارات تاكس" للخدمات الضريبية الرقمية، وتطبيق "إمارات تاكس" الذكي للخدمات الضريبية، حيث تتوقع الهيئة إطلاقهما قبل نهاية العام الحالي وفقاً لأحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في المجال الضريبي، ليشكل نقلة نوعية للارتقاء بالنظام الضريبي، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بالحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة عالمياً".

وأضاف البستاني: "تم كذلك خلال المعرض تسليط الضوء على النظام الرقمي المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح - الذي أطلقته الهيئة مؤخراً- بإجراءات لا ورقية وآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 %، والذي يعد الأحدث من نوعه عالمياً الذي يتَمَيُّزِ بسرعة إنجاز طلبات الاسترداد، وسهولة الإجراءات، ووضوحها، ويعكس الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، وحظي النظام بإعجاب زوار "جيتكس جلوبال 2022" من معظم دول العالم حيث يتيح للسياح القيام بإجراءات استرداد الضريبة بشكل آلي بالكامل خلال مالا يتجاوز دقيقتين".

وأشار البيان الصحفي إلى أن الفريق المشرف على جناح الهيئة الاتحادية للضرائب في المعرض قدم للزوار معلومات متخصصة حول الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة وأهدافها ودورها في التحسين المُستدام للخدمات المقدمة لعملاء الهيئة، ورفع كفاءة النظام الضريبي في إدارة وتحصيل الضرائب بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني".

وأوضح أن المختصين وخبراء الهيئة عقدوا خلال المعرض مجموعة من ورش العمل التوعوية التفاعلية للمشاركين وزوار المعرض حول "رحلة تطوير خدمة رد الضريبة للمواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة"، و"النظام الضريبي الإلكتروني المتكامل"، و"مميزات أول نظام في العالم لرد الضريبة للسياح بدون أوراق بآليات رقمية بنسبة 100 %"، وقدموا عروضاً حول خطط توسيع نطاق الخدمات الذكية، والتحسينات المُتواصلة التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب للارتقاء بتجربة المتعاملين، وحول مميزات الموقع الإلكتروني المُطوَّر للهيئة، الذي يوفر تجربة رقمية مبتكرة تتميز بتنوع المحتوى ووضوحه وسهولة التصفح

بأحدث تقنيات العرض الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمة "المساعدة الضريبية التفاعلية بتقنية الذكاء الاصطناعي" "شات بوت" التي تتيح الإجابة مباشرة على أسئلة زوار الموقع الإلكتروني للهيئة.

#بياناتحكومية

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معلومات للمحررين:

تأسست "الهيئة الاتحادية للضرائب" بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بهدف المساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية استناداً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية وتقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لتمكين الخاضعين للضرائب من الامتثال للقوانين الضريبية والإجراءات التي تحكم تعاملاتهم مع الهيئة.

وحرصت الهيئة منذ انطلاقها في عام 2017 على التعاون مع الجهات المختصة لإرساء دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل يشجع على الامتثال الطوعي بإجراءات ميسرة وسريعة.. بداية من التسجيل ثم تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae.