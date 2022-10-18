بمشاركة واسعة لأكثر من 100 جامعة مرموقة من 20 دولة حول العالم أبو ظبي: بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في الدورة السادسة عشر للمعرض الدولي "نجاح أبوظبي" 2022، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) الذي يختتم أعماله اليوم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة واسعة لأكثر من 100 جامعة عالمية ومرموقة لأكثر من 20 دولة حول العالم، وحضور بارز لكل من : دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكيّة، والمملكة المتّحدة، وألمانيا، وكندا، واليابان، والمجر،وأستراليا والعديد من الدول الأخرى. وأشار سعود العامري – مدير عمادة القبول والتسجيل إلى أهمية مشاركة جامعة الإمارات في المعارض التعليمية التي تهدف إلى نشر الوعي والمعلومات التي تهم الطالب وولي أمره، قبل التحاقه بالجامعة، وهناك العديد من الرحلات المدرسية لزيارة المعرض وجناح جامعة الإمارات لما يفوق 5000 طالب وطالبة من مختلف المدارس بالدولة، بالإضافة إلى أولياء أمور الطلبة وقال أنه من خلال منصة جامعة الإمارات تم استعراض البرامج التخصصية والعلمية والأكاديمية وتعريف الطلبة بها، والتخصصات الحديثة التي تم طرحها مؤخراً لمسارات البكالريوس والدراسات العليا، كما تهدف الجامعة من خلال هذه المشاركة الإلتقاء بالشركاء والمؤسسات التعليمية الأخرى ، لبحث أوجه التعاون المختلفة بين الطرفين ، بما يخدم طلبة جامعة الإمارات من حيث التدريب، والتبادل الطلابي، والزيارات الميدانية الطلابية، وكذلك بحث سبل توظيف خريجي جامعة الإمارات. ونوه العامري إلى "أن جامعة الإمارات قد حققت سمعة عالية بين الأكاديميين وجهات العمل، من خلال حضورها المحلي والإقليمي والدولي، وهو مؤشر على التنافسية على توجه الجامعة نحو العالمية". ويتيح معرض"نجاح أبوظبي" الدولي 2022 ، للزوار الفرصة للتعرف على ما تقدمه المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية من منح دراسية، وفرص المساعدات المالية والقبول والدراسة في الخارج، واستكشاف فرص كل من تخصصات البكالوريوس والدراسات العليا للتعليم في المستقبل ، والخبرات المهنية ،وذلك من بين العديد من الموضوعات المهمة الأخرى، لمساعدة الطلبة في اتخاذ القرارات نحو توجهاتهم المستقبلية، عبر التفاعل مع الخبراء والمختصين في مجالات التعليم العالي وخريجي الجامعات عبر الأسئلة والأجوبة الحية، والندوات، والمحاضرات، وورش العمل، والعروض التعريفية، لفهم إمكانيات الدراسة في العديد من دول العالم، بحضور فعال ومميز من الأسر والطلبة والعديد من شرائح المجتمع في دولة الإمارات. #بياناتحكومية - انتهى -