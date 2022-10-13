تفتخر مجموعة أباريل بإعلانها كشريك للقمة العالمية للشركات الكبرى 2022 World Corporate Summit وبكونها الراعي الذهبي للقمة. والتي ستقام في 21 من شهر نوفمبر القادم وحتى 15 من شهر ديسمبر وستشهد القمة حضوراً لافتاً من رواد الأعمال البارزين في محفلٍ مغلق وحصري يجمع شركات الأعمال الدولية لإجراء المناقشات والاتفاقات بشأن التغيرات والفرص والطبيعة المتغيرة للقطاعات التجارية وبدعم من هيئة دبي للاقتصاد والسياحة.

تمتد القمة على مدى 20 يوماً متواصلاً ويتم خلالها عقد النقاشات المطولة في أكثر من 100 طاولة مستديرة معدة ومخصصة لتداول المواضيع المتعلقة بالمالية والاقتصاد والإعلام والتكنولوجيا والقطاعات الأخرى التي تصب مباشرة في مجال الرياضة. سيتوفر للحضور من خلالها زيارة قطاعات الأعمال والابتكار بالإضافة إلى فرص لبناء جسور العلاقات مع المنشآت الاستثمارية في المدينة.

"كجزء من خطط مجموعة أباريل لترسيخ وتمكين مكانتها الرائدة في قطاع البيع بالتجزئة محلياً ودولياً، يسرنا أن نعلن الشراكة الاستراتيجية مع القمة العالمية للشركات الكبرى World Corporate Summit ( WCS) كوننا الراعي الذهبي الرسمي. ستكون القمة العالمية للشركات الكبرىWorld Corporate Summit (WCS) بمثابة المنتدى الذي يجمع رواد الأعمال العالميين الأبرز مع الهيئات والمؤسسات الحكومية. وبالنسبة إلينا كمجموعة أباريل ستعزز شراكتنا الاستراتيجة مع هذه القمة مبادراتنا البناءة لمستقبل دبي بينما تواصل الأخيرة دورها الكبير في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال" نقلاً عن المدير التنفيذي لمجموعة أباريل، نيراج تقشنداني

بعد النجاح الساحق الذي حققه اكسبو-دبي2020، والتزاماً من القمة العالمية للشركات World Corporate Summit مع أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في النمو الاقتصادي، والمتمثل في استقطاب الرواد العالميين الشغوفين بكرة القدم وجمعهم لبناء العلاقات وتوطيدها أثناء الحدث الرياضي العالمي الأبرز" نقلاً عن برنارد كايازو رئيس القمة العالمية للشركات الكبرىWCS و Global Football Alliance

إن الجلسة الافتتاحية من القمة العالمية للشركات الكبرى WCS هي مناسبة حصرية تتم بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2022 ويتم حضورها حصراً كتلبية لدعوة-خاصة ويتم عقدها بهدف الاستفادة من الحوار التشاركي الذي يساعد في التأسيس للحقبة الجديدة من النمو الاقتصادي العالمي بعد اجتيازه لجائحة الوباء العالمية الفائتة.

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نبذة عن مجموعة أباريل

تقف مجموعة أباريل، الرائدة عالمياً في مجال توزيع وبيع الأزياء والإكسسوارات وأنماط الحياة المتنوعة، على مفترق طرق الاقتصاد الحديث في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، أضحت المجموعة قادرة على تلبية احتياجات آلاف المتسوقين عبر أكثر من 2010 متجراً وأكثر من 78 علامة تجارية وبتعيين 17,300 موظف من مختلف الثقافات.

وقد تركت مجموعة أباريل بصماتها ورسخت وجودها ليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت ومملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وإنما فتحت أبواب الازدهار في أسواق الهند، جنوب أفريقيا، بولندا، سنغافورة، الأردن، اندونيسيا، تايلاند وماليزيا. بالإضافة إلى ذلك، وضعت المجموعة استراتيجيات واضحة لدخول العديد من الأسواق الجديدة، مثل أسواق هنغاريا، الباكستان، مصر والفلبين.

تدير مجموعة أباريل العديد من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء الرائدة في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيغر، تشارلز أند كيث، سكتشرز، ألدو، ناين ويست، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتونز، جيميز اتاليان، كولد ستون كريمري، إنجلوت، ريتشوالز وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

يذكر بأن الفضل في نجاحات مجموعة أباريل ونموها المذهل يعود لرؤية وتوجيهات مؤسستها ورئيسة مجلس الإدارة سيما جنواني فيد، التي انطلقت بالشركة من القوة إلى الأقوى منذ نشأتها وعلى امتداد عقدين من الزمان.

نبذة عن القمة العالمية للشركات الكبرى World Corporate Summit 2022 (WCS)

تنعقد القمة بين ال 21 من شهر نوفمبر وحتى الـ15 من شهر ديسمبر القادم، حيث يجمتع رواد الأعمال الأبرز عالمياً لكبرى الشركات الرائدة حول العالم، مع صناديق الاستثمار والهيئات الرياضية لتلبية الدعوة-الخاصة لجلسات من النقاش المغلق والتواصل وعقد الاتفاقات والتي تدور حول التغيرات والفرص والطبيعة المتغيرة للقطاعات التجارية والمدعومة من قبل هيئة دبي للاقتصاد والسياحة. تقام هذه القمة بالتزامن مع بطولة كأس العالم 2022 في قطر والتي تبعد عن الموقع مسافة 45 دقيقة، وتهدف إلى تشكيل حلقة الربط بين مختلف الموضوعات والرياضة واستقطاب الشخصيات البارزة نحو 100 جلسة مناقشة ودية حول المواضيع الاقتصادية الرئيسية والمسائل المتعلقة بمواضيع أخرى هامة ومعينة، والتي ترتبط مباشرة بالرياضة. وتشتمل القمة على الكثير من الزيارات للمنشآت المتنوعة و مساحات للتواصل و الاتفاقات والاحتفاء والاجتماعات الخاصة.