ضمن منصة الحكومة الاتحادية

أعلنت وزارة المالية اليوم عن مشاركتها ضمن منصة الحكومة الاتحادية في الدورة الـ 42 من "جيتكس جلوبال 2022"، والمزمع عقد فعالياتها في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتأتي مشاركة الوزارة بهدف تسليط الضوء على تجربتها الرائدة في مجال التحول الرقمي ومشاريعها ومبادراتها الذكية والمبتكرة في المجال المالي، فضلاً عن تبادل الخبرات وتعزيز التواصل والشراكات مع الجهات الفاعلة في قطاع التكنولوجيا.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية حرص الوزارة على المشاركة في الحدث السنوي الذي يستقطب العديد من الجهات والمؤسسات والشركات من مختلف دول العالم كونه فرصة لتعزيز التعاون مع مزودي الحلول التقنية والمستثمرين والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، للاستفادة من أبرز الحلول والتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء وغيرها، التي تساعد على مواصلة تطوير خدمات استباقية تواكب متطلبات المستقبل وتدعم رؤية الدولة للخمسين عاماً القادمة.

وأشار سعادته إلى أهمية معرض "جيتكس جلوبال" باعتباره منصة مثالية لتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال التحول الرقمي، وفرصة هامة للتواصل المباشر مع المتعاملين للارتقاء بمستوى كفاءة وجودة وسرعة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وتحقيقاً لأهداف مئوية الإمارات 2071.

وستستعرض وزارة المالية خلال جيتكس جلوبال 2022 باقة مبادرات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الحديثة، كما ستنظم الوزارة عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل لاستعراض نظام بوابة تقديم اخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، ومبادرات تحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخدمة التسجيل في سجل الموردين وغيرها من الخدمات الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن معرض جيتكس جلوبال يعد من أهم المعارض المتخصصة بالتكنولوجيا، والتي تقام بمشاركة أكبر الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا، والجهات الحكومية، والجيل الجديد من الشركات الناشئة لتقديم أحدث الابتكارات فائقة التطور من مختلف أنحاء العالم. ويشارك في نسخة المعرض لهذا العام أكثر من 1,000 من الوزراء الحكوميين وقادة وخبراء التكنولوجيا العالميين، ليشاركوا وجهات نظرهم حول الاتجاهات الرئيسية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتشفير واتصالات الجيل السادس والميتافيرس والتنقل المستقبلي والسيارات الطائرة والطائرات الكهربائية.

#بياناتحكومية

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