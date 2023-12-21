<< معالي د. أحمد بالهول الفلاسي: الإنجازات المتواصلة التي يحققها شباب الوطن خير شاهد على التطور المستمر الذي تعيشه الرياضة الإمارتية في ظل دعم قيادتنا الرشيدة اللامحدود لقطاع الرياضة

شمل الحفل تكريم 152 رياضياً من 10 اتحادات رياضية نجحوا في حصد أكثر من 140 ميدالية ملونة على مختلف مستويات التنافس خلال عام 2022 تنوعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية

مكافآت مالية قيمة تم توزيعها على 116 لاعباً ولاعبةً بجانب 12 مدرباً و11 إدارياً و10 رؤساء وفود و3 حكام

تكريم خاص للاعبَين محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية وعبدالله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية صاحبا الأرقام القياسية العالمية وحصولهما على مكافأة مالية استثنائية

تصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو قائمة الاتحادات الأكثر إنجازاً برصيد 41 ميدالية عالمية فيما حصدت اللجنة البارالمبية الوطنية النصيب الأكبر من المكافآت المالية

الإمارات العربية المتحدة، الهيئة العامة للرياضة: برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وحضور سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، نظمت الهيئة العامة للرياضة الحفل السنوي السابع عشر في أبوظبي لتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية والذي تحتفي خلاله أسرة الرياضة الإماراتية بأبطالها المتوجين عن عام 2022.

وحضر المحفل الرياضي السنوي معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعادة سعيد عبدالغفار حسين مدير عام الهيئة العامة للرياضة، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين ممثلي الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية وأعضاء المجلس التنسيقي الرياضي ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وتوجه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي ببالغ الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لحرص سموه الدائم على رعاية الحفل وتكريم الفائزين والفائزات، مما يعبر عن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية، لتمكين شباب الوطن من تحقيق آمالهم وطموحاتهم كافة عبر تقديم الدعم لجميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الريادة والتفوق لدولة الإمارات في مختلف المجالات بما فيها المجال الرياضي.

وهنأ معاليه الاتحادات وأبطال الإمارات المكرمين مشيداً بإنجازاتهم المتميزة التي ساهمت في وضع رياضة الإمارات في مكانة مرموقة تليق بها من خلال اعتلائهم لمنصات التتويج في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، قائلاً: " نغتنم هذه الفرصة لنجدد الاعتزاز والفخر بأصحاب إنجازات الرياضة الإماراتية عن عام 2022 والذين تمكنوا عن جدارة واستحقاق من الظفر بجائزة الإنجاز الرياضي، تشجيعاً لهم على تحقيق المزيد من الألقاب والميداليات ورفع اسم الإمارات عالياً في كافة الاستحقاقات الرياضية المقبلة في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة في الدولة".

وقال معاليه في كلمته الافتتاحية: "استلهاماً من رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، شهدت رياضة الإمارات خلال المرحلة الماضية قفزات نوعية وتطورات مستمرة أسهمت في إرساء دعائم منظومة مؤسسية مرنة ومتكاملة، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق سلسلة مهمة من المبادرات الريادية لتسريع عملية التنمية الرياضية في الدولة، وفي مقدمتها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 كأول استراتيجية شاملة للقطاع الرياضي في الدولة والتي تتضمن 17 مشروعاً طموحاً لتعزيز حضور الرياضة الإماراتية على خريطة الرياضة العالمية، إلى جانب صدور قانون الرياضة ولجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، ومشروع تحول الاتحادات الرياضية".

وأضاف: " الإنجازات المتواصلة التي يحققها شباب الوطن خير شاهد على التطور المستمر الذي تعيشه الرياضة الإمارتية الناتج عن تضافر الجهود بين الشركاء في قطاع الرياضة بالدولة لدعم كافة المخرجات التي تصب في تحقيق الإنجازات الرياضية وتطلعاتنا الوطنية، وسنواصل في هذا الصدد إطلاق العديد من المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، للمضي برياضة الإمارات قُدماً في المستقبل القريب".

كما أكد أن إنجازات الرياضة الإماراتية المحققة خلال عام 2022 تعكس إرادة أبناء وبنات الوطن وعزيمتهم على نيل الريادة والتفوق، معرباً عن سعادته بنجاحات اللاعبين واللاعبات المكرمين التي ترجمت الرؤى والطموحات إلى واقع ملموس مما أسهم في رفع تنافسية رياضة الإمارات بشكل ملحوظ على خريطة الرياضة العالمية.

وشمل الحفل تكريم 152 رياضياً من 10 اتحادات رياضية نجحوا في حصد أكثر من 140 ميدالية ملونة على مستويات التنافس الدولي والقاري والإقليمي خلال عام 2022 تنوعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، ليستحقوا المكافآت المالية القيمة التي تم توزيعها على 116 لاعباً ولاعبةً بجانب 12 مدرباً ومدربة و11 إدارياً و10 رؤساء وفود و3 حكام.

وقد تصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو قائمة الاتحادات الأكثر تحقيقاً للإنجازات خلال العام 2022 برصيد 41 ميدالية عالمية بواقع 17 ميدالية ذهبية و13 فضية و11 برونزية، فيما حصدت اللجنة البارالمبية الوطنية النصيب الأكبر من قيمة المكرمة، ونال اللاعبان محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية، وعبدالله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية، صاحبا الأرقام القياسية العالمية تكريماً خاصاً وحصلا على مكافأة مالية استثنائية.

وضمت قائمة المكرمين في حفل أصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022 اتحادات بناء الأجسام واللياقة البدنية والجوجيتسو والدراجات والرماية والشراع والتجديف والفروسية والمواي تاي والكيك بوكسنج والجودو والكاراتيه واللجنة البارالمبية الوطنية بجانب 3 حكام وهم عبدالعزيز علي الحمادي وعبدالعزيز يوسف العبيدلي حكام المواي التاي والكيك بوكسينج، بالإضافة إلى محمد سالم المهري من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.

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