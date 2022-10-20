شهد إقبالا لافتا من الزوار والمصنعين والموردين العالميين

مبيعات كبرى وصفقات تجارية نوعية عززت انتعاش سوق صناعة الطلاء

الشارقة: اختتمت أمس الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الأولى من معرض "الخليج للطلاء 2022"، الذي استضافه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في الفترة بين 17 و 19 أكتوبر، وشهد إقبالا لافتا من الزوار ورجال الأعمال والتجار والمصنعين والموردين العالميين الذين توافدوا إلى المعرض واطلعوا على ما قدمته كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وإنتاج الدهانات وأحدث الابتكارات والمعدات والتكنولوجيا العالمية المستخدمة في هذه الصناعة وآخر التطورات في تصنيع البتروكيماويات والمواد الخام.

وشكّل الحدث الذي نظمه مركز معارض "نورمبرغ ميسي" منصة مهمة لدعم سوق الطلاء ومنتجات مواد الخام وتعزيز انتعاشه، في ظل ما شهده من مبيعات كبرى وعقد صفقات تجارية نوعية، إلى جانب ما تضمنه على مدار ثلاثة أيام من مؤتمرات ومحاضرات قدمها نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، حول التكنولوجيا الجاهزة والاستدامة في صناعة الطلاء وكيماويات البناء وآخر الحلول الشاملة في معالجة الأسطح بأنواعها المختلفة، وأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي المستخدمة في خطوط إنتاج مواد الدهانات.

مواكبة تطورات صناعة الطلاء

وأكد سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض الخليج للطلاء الذي يمثل امتداداً للفعاليات الاقتصادية المتخصصة التي ينظمها ويستضيفها مركز إكسبو الشارقة نجح في المساهمة بتعزيز مبيعات قطاع صناعة الطلاء بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للجهات الدولية المشاركة

لاكتشاف الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة في هذا القطاع، إلى جانب زيادة كفاءة وإنتاجية الشركات المحلية والإقليمية، من خلال إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في صناعة الطلاء وأحدث تقنيات صناعته المستقبلية واختبار الأجهزة والمعدات بشكل مباشر.

وأشار المدفع، إلى أن معرض الخليج للطلاء تميز في نسخته الأولى بنوعية وتخصصية زائريه من رجال الأعمال والمهندسين والصناعيين وأصحاب الشركات الاستثمارية في القطاعات الصناعية والتجارية والهندسية المختلفة، الذين توافدوا للحدث واطلعوا على ما قدمته كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع وشاركوا في الدورات التدريبية وورش العمل التي صاحبت فعاليات المعرض وقدمت معلومات غنية عن مستجدات وتطورات صناعة الطلاء على المستوى العالمي، ومن ضمنها التركيبات الصديقة للبيئة، والطلاءات الوظيفية، وتكنولوجيا النانو.

وشهد المعرض في نسخته الأولى مشاركة أكثر من 30 عارضاً من مختلف دول العالم إلى جانب نخبة من أهم العلامات التجارية والموردين الدوليين، وأهم الشركات المتخصصة في تصنيع البتروكيماويات ومعدات وتكنولوجيا إنتاج الطلاء والمواد الخام من أبرزها كوفيسترو وإيفونيك وفي إم إيه جيتزمان وفيلهلم نيمان.

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