تستعرض شركة فارنك الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات شركة إدارة فنادق جديدة بزاوية 360 درجة لأصحاب الفنادق ومشغليها خلال فعاليات معرض الفنادق 2022 بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فارنك" الرائدة في قطاع خدمات إدارة المرافق والابتكار والاستدامة والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة عن مشاركتها كشريك الاستدامة لمعرض الفنادق 2022 بدبي، الذي سيتم افتتاحه في يوم الثلاثاء 31 مايو الجاري على أرضية مركز دبي التجاري العالمي.

ستستعرض فارنك من خلال مشاركتها في المعرض شركة تريندز(Trendz) التابعة لها، وهي شركة إدارة فنادق جديدة ومستقلة تقدم من خلالها خدمة فريدة بزاوية 360 درجة لأصحاب الفنادق والشركات المشغلة مع التركيز على الاستدامة وتبني التكنولوجيا والاستعانة بمصادر خارجية، وهي ثلاثة من أهم الاتجاهات في قطاع الضيافة اليوم.

وبهذه المناسبة قال والتر نايت، مدير قسم الضيافة لدى شركة فارنك قائلاً: تقدم (تريندز) خدمة فريدة من نوعها بزاوية 360 درجة لأصحاب الفنادق والشركات المشغلة مع التركيز بشكل خاص على التكنولوجيا والاستدامة، واللذان يعدان حالياً من أهم الاتجاهات في قطاع الضيافة".

وأردف نايت قائلاً: "يطلب الضيوف اليوم فنادق صديقة للبيئة تعتمد على التكنولوجيا وتقدم قيمة مقابل المال، وهذا ما يضع ضغوطًا أكثر على مشغلي الفنادق لتقديم برامج بيئية ذات مصداقية والاستثمار في التكنولوجيا مع السعي لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة".

تأسست شركة فارنك منذ أكثر من 40 عامًا ويعمل لديها 8,000 موظف، وتقدم خدمات القوى العاملة والاستعانة بمصادر خارجية مثل التنظيف والأمن وصيانة الممتلكات وجميع مجالات تشغيل الفندق التي أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من الاستدامة والكفاءة من حيث التكلفة.

علاوة على ذلك تم اختيار فارنك لإدارة 2273 شقة في قرية إكسبو، والتي تضمنت إدارة خدمات الحجز وخدمات الكونسيرج للنزلاء والضيوف وخدمات المكتب الأمامي والتدبير المنزلي.

وقد كان أحد إنجازات شركة فارنك الأخيرة هو تطوير تطبيق يسمى فليكسي- جيست "Flexi-Guest" والذي يقوم برقمنة رحلة الضيف من قبل الوصول للفندق إلى حين تسجيل المغادرة.

يتفاعل التطبيق الذي تم تطويره داخليًا من قبل قسم التكنولوجيا والابتكار في شركة فارنك الحائز على عدة جوائز، مع نظام إدارة الممتلكات في الفندق مما يوفر للضيوف مجموعة كاملة من الخدمات: من تحميل وتنزيل وثائق السفر مثل شهادات التطعيم وطلب سيارة عند الوصول وخدمة الغرف والغسيل، كما يمكن لتطبيق الفندق أيضًا إرسال تحديثات وتنبيهات إلكترونية آلية إلى الضيف، بالإضافة إلى مستندات التسجيل الإلكتروني والفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية، وكل ذلك من خلال تطبيق ذكي واحد فقط.

الاستدامة هي قضية رئيسية أخرى للفنادق ، حيث ستشارك نادية إبراهيم، المدير المساعد للاستشارات والاستدامة لدى شركة فارنك أفكارها في معرض الفنادق 2022 من خلال جلسة مؤتمر بعنوان: المشتريات المستدامة - نظرة عامة 360 درجة على المشتريات المتوافقة مع الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات" أفكارها مع المتخصصين في الصناعة حول تبني المعايير البيئية والاجتماعية و معايير حوكمة الشركات في عملية الشراء وكيف يمكن دمجها في عملية سلسلة التوريد الخاصة بالفندق، بالإضافة إلى التعاون مع الموردين لتقليل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية للأعمال من خلال التوريد المسؤول.

وفي هذا الإطار علقت إبراهيم قائلة: "مع تحول استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فقد أصبح من الضروري أن تأخذ الفنادق في الاعتبار تأثير عملياتها على البيئة وأن تضع خارطة طريق استراتيجية للحد من انبعاثات الكربون، حيث لا يمكن لحكومة الإمارات تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها دون دعم من القطاع الخاص".

كما سيحتاج مالكو ومشغلو الفنادق أيضًا إلى تنفيذ خطط إستراتيجية لبدء مشاريع التعديل التحديثي وكفاءة الطاقة على نطاق واسع، والتي سيكون للتصميم المستدام والأداء الموفر للطاقة أهمية قصوى.

لقد تم تجهيز حل هايتك الرقمي من فارنك بالتكامل مع أنظمة إدارة المباني لتحديد وتصميم وتسليم وتمويل تقليل الطاقة لصالح مالكي المباني وبالنيابة عنهم، مما يؤدي إلى إنشاء مباني أكثر فعالية من حيث التكلفة وبيئة أنظف.

واختتم نايت حديثه قائلاً: ستركز فارنك أيضًا على الاستعانة بمصادر خارجية، لا سيما بما يتعلق بخدمات التدبير المنزلي، حيث يجب أن يكون الموظفون الخارجيون على درجة عالية من التدريب في جميع مجالات عملهم، ولكن من المهم أيضاً أن يفهموا جوهر العلامة التجارية التي يعملون من أجلها وكيف يصبحون جزءًا لا يتجزأ من فريق الفندق وليسوا مجرد عمال تقليديين يرتدون زي الشركة الرسمي فقط ".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

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.نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 8,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

Shamal-Communication

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