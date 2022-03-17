دبي: أعلن مجلس "سامينا" للاتصالات عن موعد انعقاد الملتقى السنوي المنتظر لقادة قطاع الاتصالات -قمة قادة قطاع الاتصالات- في دبي بتاريخ التاسع من شهر مايو لعام 2022 بقيادة مجموعة إس تي سي السعودية ورعاية هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشارك في هذا الحدث الذي يقام سنوياُ برعاية شركة هواوي كمضيف للحدث، قادة القطاعين الخاص والحكومي، حيث يتم من خلاله تبادل المعارف والخبرات، ويوفر منصة للنقاشات بين مختلف الأطراف المعنية بهذه الصناعة، وتحمل قمة القادة ٢٠٢٢ التي تقام بالشراكة مع هواوي للعام التاسع على التوالي، شعار "الازدهار والمرونة في إطار الفرص الجديدة".

وفي معرض الإعلان الرسمي عن عقد قمة القادة 2022، قال بوكار ايه با، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة سامينا للاتصالات: "حُدد موعد عقد قمة القادة 2022 في ظل مواكبة التغيير المتسارع في الصناعة لتبني استثمارات جديدة في تقنيات الجيل الخامس وخدمات البنية التحتية السحابية واكتشاف المرونة في إطار الفرص الجديدة، علاوة على ذلك تهدف القمة إلى دفع النمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا الرقمية لإعادة الحياة إلى مسارها الطبيعي ومساعدة القادة بتوفير منصة للنقاشات حول الصناعات الهامة والسياسة والأعمال التجارية والمسائل المجتمعية في ظل تقدم وتيرة التحول الرقمي. وبعد انقطاع دام عامين، تستعد القمة مرة أخرى للترحيب بالقادة على الصعيد الإقليمي والعالمي في هذا الحدث الذي يوفر منصة للنقاشات بين مختلف الأطراف القيادية والمعنية بهذه الصناعة في إطار منظومة عالمية مدعومة بأهم عوامل التمكين في الصناعة".

أضاف بوكار قائًلا" تتمثل أهداف عودة ملتقى قمة القادة في إظهار المهارات القيادية وتضافر الأطراف المعنية بالصناعة لتسريع جهود التعافي في مرحلة ما بعد الأزمة، وشهدت التطورات المتسارعة في مجال الجيل الخامس بروز حاجة خاصة لتحفيز فرص التنمية الاقتصادية من خلال هذه التقنية الثورية، سيما الاستفادة منها وإمكانيات دمجها مع تقنيات أخرى بهدف تطوير أعمال وخدمات قطاعات وصناعات اخرى متخصصة، وتجربة أحدث الابتكارات الرقمية في تقنيات الجيل الخامس والبنية التحتية للشبكات ونماذج التعاون وتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة واستعراض إمكانيات جديدة لمشغلي الاتصالات وكذلك القطاعات المعنية في احراز نجاحات جديدة في مجال الأعمال".

وعلق ستيفن يي رئيس هواوي في الشرق الأوسط وإفريقيا وعضو المجلس الإشرافي قائلاً: "يتطور الاقتصاد الرقمي عالميًا بشكل سريع، حيث يتجه اكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى التقنيات الرقمية في عام 2022 وتهدف شركة هواوي إلى العمل مع الشركاء في الصناعة لتبادل المعرفة والخبرات والقيام بأفضل الممارسات لتعزيز النمو المستدام لشركات الاتصالات ومساعدة الشركات على تسريع وتيرة التحول الرقمي."

أضاف يي قائًلا “أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخاصة تقنيات الجيل الخامس والسحابة الإلكترونية والقوة الرقمية سيلعب دور دورًا حيويًا نحو معالجة احتياجات الاستدامة في صناعة الاتصالات ومساهماتها في الصناعات الأخرى. وبات من الضروري مواصلة الشركة البناء على تجارب النجاحات السابقة وذلك فيما يتعلق بالحوار واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والابتكار لإمكانية الحفاظ على زخم تطوير تقنيات الجيل الخامس في المنطقة، وتلتزم شركة هواوي بنهج الابتكار ونحن نقدر بشدة الحاجة إلى العمل معًا لتحديد المشكلات التي تواجه صناعتنا وعالمنا والانطلاق بعملنا معًا نحو تلبية متطلبات المستقبل الرقمي للمنطقة حيث إن قمة القادة 2022 هي عبارة عن منصة تدعم التزام الأطراف المعنية بالصناعة بفهم الحقائق الجديدة والتكيف معها وتحديد أهداف جديدة في التنمية الرقمية."

تستضيف قمة القادة 2022 رؤساء ومديرين تنفيذين من القطاع الخاص وكبار صناع القرار من السلطات التنظيمية والهيئات والمؤسسات العالمية في مختلف أنحاء العالم، وستشهد القمة أيضًا مشاركة قادة وكيانات عالمية وستركز على إضفاء الطابع المؤسسي وتعزيز الاتجاه نحو الرقمنة والتعاون بين مختلف القطاعات مما سيؤهل القمة لتكون الوجهة الافتراضية الأولى لعام 2022 فيما يتعلق بالقيادة والحوار والبيان وتحديد السياسات المستقبلية واللوائح.

حيث شهدت النسخ الأربع الماضية من قمة القادة في قطاع الاتصالات وخاصة النسختين الافتراضيتين الأخيرتين تركيزًا على التحول الرقمي السريع في عصر تقنيات الجيل الخامس وتقنيات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية والنقل السحابي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والشبكات الضوئية وبروتوكول الإنترنت (الإصدار السادس) / وبروتوكول الإنترنت (الإصدار السادس) وتحفيز الاستثمار والحديث حول السياسات واللوائح تحقيقًا لأبعاد جديدة كاملة. حيث إن التركيز لمدة أربع سنوات على تقنيات الجيل الخامس والعمل عليها من مختلف الزوايا وصل الآن إلى مرحلة يستحق فيها تحقيق "التكامل" وذلك فيما يخص التقنيات والحوسبة العامة والخاصة وأنظمة معالجة البيانات والبنية التحتية للاتصالات والنهج والأولويات الرامية إلى تحقيق الاستدامة، فضًلا عن إجراء المناقشات ووضع الاستراتيجيات للتحرك إلى الأمام، وستعمل قمة قادة قطاع الاتصالات لعام 2022 على طرح فكرة المناقشة حول تقنيات الجيل الخامس خارج نطاق الاتصال بابتكارات الحياة على أرض الواقع ومناقشة أثر ذلك على الأعمال والمجتمع.

يُذكر أن المشاركة في قمة القادة تتم عن طريق الدعوات فقط، ويجوز للأطراف المعنية بالصناعة ومن بينهم المعنيين في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الغير معنية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التواصل مع مجلس سامينا عبر البريد الإلكتروني LS2022@samenacouncil.org لمعرفة المزيد.

#بياناتحكومية

- انتهى -