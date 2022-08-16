يُقام من 10 وحتى 12 أكتوبر 2022

تجمع هذه النسخة من المعرض مسؤولين كبار ووفود رسمية رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تنظم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) بالتعاون مع وزارة الداخلية أكثر من 23 جلسة تواصل رفيعة المستوى خلال النسخة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر (آيسنار أبوظبي)، وذلك خلال الفترة من 10 وحتى 12 أكتوبر 2022 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

تركز الجلسات على 3 محاور رئيسية، وهي مستقبل الشرطة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتستقطب مجموعة بارزة من صناع القرار والخبراء والمختصين البارزين في مجالات الأمن الوطني وإنفاذ القانون من مختلف دول العالم، فيما تناقش مجموعة من القضايا المهمة، والموضوعات المختلفة، بما فيها أمن الحدود، والأمن الإلكتروني، ومكافحة أنظمة الطائرات بدون طيار، إلى جانب موضوعات حول مشاركة المعلومات الاستخباراتية، وحماية البنية التحتية وتكنولوجيا الهوية، والتعاون بين الجهات المعنية، وغيرها من الموضوعات بهذا المجال.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر الحرص على تقديم نسخة متميزة من هذا الحدث العالمي تعزز من جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وبشكل خاص في مجالات الامن والحماية والوقاية ، مؤكداً العمل بشكل تكاملي مع كافة شركاء المعرض والمؤسسات المعنية للخروج بنسخة استثنائية تعزز نجاحات هذا الحدث في مجالات استخدام التكنولوجيا في المجالات الأمنية والشرطية، وترسخ الصورة الناصعة لدولة الإمارات عند تنظيمها لكبريات الأحداث واللقاءات العالمية."

وقال سعيد المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: “يتماشى تنظيم المعرض والإشراف على جلسات التواصل مع استراتيجية أدنيك في دعم القطاعات الرئيسية الواعدة، وتوفير الفرصة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والمعارف بما يسهم في تطوير القدرات والكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في تعزيز تنافسية للشركات الوطنية على المستويين المحلي والدولي في هذه المجالات الحيوية.

ويستعرض آيسنار أبوظبي مجموعةً واسعة من التقنيات المتعلقة بالطب الشرعي الرقمي، ومكافحة البرامج الضارة ومكافحة البريد العشوائي ومكافحة الفيروسات، إلى جانب العوامل البشرية، والحوكمة، والامتثال، واستمرارية الأعمال، والاستجابة للحوادث، وأيضاً إدارة الهوية والوصول، وأمن التطبيقات، ويسلّط الضوء على مواضيع مختلفة مثل أمن وحماية إنترنت الأشياء والأمن السحابي، وأيضاً أمن الهواتف المحمولة والإرهاب السيبراني، والحماية من الحرب السيبرانية وأمن الشبكات وأمن البيانات والخدمات الأمنية المُدارة /MSS/ والتشفير.

ويتوقع أن تشهد النسخة السابعة التي تنظمها شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع وزارة الداخلية، نجاحاً باهرا، ً وأن يحظى بمكانةٍ تنافسية رائدة على مستوى العالم. وتسعى شركة أدنيك من خلال جهودها المستمرة إلى تعزيز المشاركة العالمية للشركات وصنّاع القرار والخبراء من جميع أنحاء العالم.

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