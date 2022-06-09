من خلال هذه المشاركة تسعى الأكاديمية لعرض إمكاناتها وحلولها الرقمية المبتكرة في مجال التدريب والتعليم اليونان: شاركت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة بنجاح في "معرض بوسيدونيا" 2022، والذي يعقد في الفترة من 6 إلى 10 يونيو 2022 في مبني متروبوليتان /إكسبو في العاصمة اليونانية أثينا. ويوفر المعرض الذي يمتد تاريخه لعدة عقود، منصة تجمع أصحاب السفن وتسلط الضوء على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع البحري. من خلال مشاركتها في "معرض بوسيدونيا"، تستعرض الأكاديمية برامجها الشاملة والمتكاملة، ومرافق التدريب المتطورة، وأنظمة التعليم الذكية التي تعتمدها، إضافة إلى التعريف بأساليب التدريب المتقدمة التي تسهم في تحقيق رسالتها المتمثلة في إلهام جيل الشباب ليكون جزءًا من القطاع البحري. وقال سعادة الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: "يعد القطاع البحري جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ومن أهم أهدافنا ضمان نقل أحدث المعارف وأفضل الخبرات في الصناعة إلى المهنيين في المنطقة، فنحن نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية تحفيز نمو القطاع البحري من خلال توفير التعليم والتدريب المهني للشباب الطموحين الذين سيتولون قيادة هذا القطاع والارتقاء به بأفكارهم ومجهوداتهم الرائدة. ومن خلال مشاركتنا في "معرض بوسيدونيا"، نتطلع إلى البناء على هذا الهدف، حيث نسعى إلى الترويج لبرامجنا المتخصصة والوصول إلى الطلاب الذين يبحثون عن منهج تنافسي في الدراسات البحرية." وقال الدكتور الربان أحمد يوسف، نائب عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع الشارقة: "مع النمو المستمر الذي يشهده القطاع البحري، هناك حاجة دائمة إلى الكفاءات الماهرة. ونعمل من خلال الأكاديمية على رفد الأسواق المحلية والإقليمية بمهنيين أكفاء مدربين تدريبًا جيدًا. ومن خلال جهودنا والتقنيات المتطورة وأجهزة المحاكاة المتقدمة التي تمتلكها الأكاديمية، نسهم في التدريب والبحث والتطوير في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون الأكاديمية مع إدارات التدريب في شركات الشحن البحري لتصميم برامج تدريبية متخصصة في مختلف المجالات الفنية والإدارية. ومن خلال مشاركتنا في "معرض بوسيدونيا" الذي يترقبه المجتمع البحري بأكمله على مدار السنوات الأربع الماضية، نأمل في الاستفادة من مشاركتنا إلى جانب المؤسسات البحرية العالمية. كما منح المعرض اثنين من طلابنا في تخصص تكنولوجيا النقل البحري فرصة ذهبية للحضور والتفاعل مع أكبر الشركات وأهم الشخصيات في القطاع البحري في تجربة غير مسبوقة." حدث عالمي استثنائي سيستضيف معرض بوسيدونيا في نسخته لعام 2022، 24 جناحًا وطنيا من قارة أوروبا وأمريكا الشمالية وقارة آسيا، وأثناء هذا الحدث العالمي ستعرض 1948 شركة تنتمي إلى 88 دولة أحدث المنتجات والخدمات في القطاع البحري ومن المتوقع حضور لافت لهذا المعرض بنسب مشاركة تزيد على 18000 زائر، وبالنظر إلى أهمية وحجم الحدث، رشحت الأكاديمية اثنين من طلابها لإعطائهم الفرصة ليكونوا ضمن المشاركين في هذا الحدث. وبالحديث عن المشاركة في المعرض قالت الطالبة طيف الريسي:"نحن سعداء بالفرصة التي أتاحتها لنا الأكاديمية لحضور معرض بوسيدونيا 2022، حيث قدم لنا الحدث العالمي تجربة فريدة وملهمة، ومكننا أيضًا من التعامل عن قرب مع نخبة الخبراء في الصناعة البحرية العالمية، إضافة إلى فهم مختلف جوانب القطاع البحري وعملياته المتطورة." وقال الطالب إسماعيل البلوشي: "نمتلك من الطموح ما يمكننا لنصبح أحد رواد المستقبل في القطاع البحري، ومن منطلق هذا الدور يتوجب علينا فهم طبيعة القطاع البحري على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، لقد كان لمعرض بوسيدونيا دورًا كبيرًا في توحيد مجتمع الشحن الدولي في بوتقة واحده يمكن من خلالها تبادل الخبرات و تحقيق الإستفادة القصوي عن طريق الاحتكاك بخبراء القطاع البحري من كافة دول العالم ولإعطائنا نظرة شاملة حول كيفية عمل القطاع، والآن ندرك كيفية عمل الصناعة ومدى تأثيرها في الاقتصاد العالمي." يسلط "معرض بوسيدونيا" 2022 الضوء على أهم الموضوعات التي تواجه المجتمع البحري العالمي حيث يناقش صناع القرار والمنظمون وصناع السياسات والمسؤولون الحكوميون والقادة والأكاديميون من مختلف أنحاء العالم العديد من القضايا مثل تأثير الارتفاع في أسعار الطاقة، والتحول الذي يشهده قطاع الطاقة، وأهمية إزالة الكربون من القطاع البحري، واللوائح والقوانين البيئية، وكفاءة سلاسل التوريد، وغير ذلك من قضايا مهمة. #بياناتشركات - انتهى -