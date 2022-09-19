· تقدم دو بالتعاون مع شركاء عالميين فرص وبرامج مميزة لتدريب المواهب الإماراتية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

· تواصل دو التزامها بدعم المواهب الإماراتية ورعايتها سواءً العاملين في الشركة أو عبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022، المنصة الرائدة لتوظيف وتدريب الشباب الإماراتي، والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 20 و22 سبتمبر الجاري. وتهدف دو من خلال مشاركتها في المعرض إلى إتاحة المجال أمام المواهب الإماراتية للتواصل مع ممثلي الشركة من أبناء الإمارات وتشجيعهم على استكشاف المسارات المهنية الفريدة التي يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن التعرف إلى الميزات التي جعلت دو واحدة من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل من أبناء الإمارات.

وتواصل دو التزامها برعاية المواهب الإماراتية وتمكينهم من التطور والنمو في مساراتهم المهنية عبر رفدهم بالوسائل اللازمة إضافة إلى فرص وبرامج تدريب مصممة للارتقاء بقدراتهم وتحسين مهاراتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة عماده الأساسي أبناء الإمارات. وإلى جانب البرامج والخطط الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان مسارات مهنية قيّمة لأبناء الإمارات، يولي فريق التعلم والتطوير المهني في دو أولوية خاصة بتدريب مواطني الدولة وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم القيادية من خلال برنامج هارفرد لتطوير القيادات التنفيذية التي شهدت حتى الآن تخريج عدد كبير من المواطنين من مختلف المستويات، حيث تقدم الأكاديمية الدعم للشباب الإماراتيين في الحصول على شهادات متخصصة واكتساب مهارات تقنية وعملية.

وستعرض دو خلال الحدث مجموعة من نقاط الاتصال والأنشطة التفاعلية التي يمكن لأبناء الإمارات المشاركة فيها واستكشافها بأنفسهم للتعرف إلى المسارات المهنية الواعدة التي يوفرها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وسيتمكن أبناء الإمارات من التقدم بطلبات لشغل الوظائف الشاغرة في الشركة، والانضمام إلى برامج التدريب الداخلي وبرامج التوظيف الصيفية من خلال إجراء مقابلات مباشرة مع ممثلي الشركة. وتهدف دو من خلال هذه المبادرة إلى إلهام أبناء الإمارات وتمكينهم من استشراف الفرص المهنية في القطاع، إضافة إلى إتاحة المجال أمامهم للتواصل مع المديرين التنفيذيين في دو والمتدربين الذين تخرجوا حديثاً من البرامج التي تنظمها الشركة.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يشكل الشباب الإماراتيون أهم الموارد الوطنية في رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو مواصلة مسيبرة الازدهار والنمو المستدام مستقبلاً. وانطلاقاً من مكانتنا كشركة وطنية رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نواصل في دو التزامنا بتقديم مختلف أشكال الدعم لأبناء الإمارات بما ينسجم مع المكانة المتميزة التي تتمتع بها شركتنا اليوم باعتبارها واحدة من أكثر الشركات تفضيلاً من جانب الباحثين عن عمل من المواهب والكفاءات الإماراتية. ويسرنا المشاركة في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022، حيث نسعى خلال فعاليات المعرض إلى التواصل مع أكبر عدد ممكن من المواهب الإماراتية الشابة، وتقديم الدعم والإرشاد لهم وإلهامهم للشروع في مسارات مهنية حافلة بالنجاحات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يتيح لهم المساهمة بشكل ملموس في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بتأسيس اقتصاد متقدم قائم على المعرفة".

وتُعد دو من أكثر الشركات نجاحاً في دعم سياسة التوطين على مستوى القطاع، حيث تركز استراتيجية الشركة على استقطاب الخريجين والشباب الإماراتيين وصقل مهاراتهم وخبراتهم عبر مجموعة من المبادرات وبرامج التدريب والتطوير المهني. وكانت دو قد وضعت استراتيجية شاملة لتطوير مهارات المواهب الإماراتية عبر منظومة من الشراكات المتميزة على مستوى القطاع. كما عملت الشركة على تسجيل موظفيها من المواهب الإماراتية التي تتمتع بإمكانات عالية في برامج تنفيذية دولية مميزة مثل برنامج "إنسياد" و"برنامج هواوي لتطوير مهارات القيادة التنفيذية" و"برنامج القيادات النسائية" في جامعة آشريدج في المملكة المتحدة. كما ساهمت دو من خلال برنامج " بذور المستقبل" بالتعاون مع شركة

هواوي في تعزيز وصقل مهارات الخريجين الإماراتيين، من خلال منحهم فرصة زيارة مكاتب دو وزيادة خبراتهم ومعارفهم في عدد من مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتخصصة في الشركة.

وبالإضافة إلى دعم أبناء الإمارات العاملين لديها، تعمل دو على تمكين المواهب الإماراتية خارجياً من خلال شراكات مختلفة مع الجامعات، حيث توفر الشركة فرص مميزة لتدريب وتوجيه الطلاب في مشاريع التخرج. وتركز استراتيجية الشركة على توظيف الشباب الإماراتيين واستقطاب المواهب والكفاءات من خلال مشاركاتها المستمرة في مختلف معارض التوظيف عبر دولة الإمارات إضافة إلى مشاركتها في أيام التوظيف المفتوحة عبر الجامعات والمؤسسات الأكاديمية.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.du.ae

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