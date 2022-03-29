المسابقة تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمبتكرين الشباب وتحتفي بالمواهب الريادية والمشاريع الواعدة والإبداع بلا حدود

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت وكالة آدم برادفورد، بالتعاون مع وكالة دان بولتون للإدارة الإبداعية والمجموعة البريطانية للأعمال في دبي مسابقة المستقبل الملهم لعام 2022 لرواد الأعمال والمبتكرين ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً التي تهدف إلى دعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب، وتقديم مشاريعهم الريادية في مجال الأعمال.

وتعد مسابقة المستقبل الملهم منصةً رائدة لاستعراض المشاريع الناشئة الهادفة إلى تقديم حلول للقضايا المجتمعية. وتتيح المسابقة، التي تم تصميمها بإلهام من برنامج تمويل الأعمال الكندي، لرواد الأعمال الطموحين فرصةً مميزة لاستعراض وتنفيذ أفكارهم من المشاريع المؤثرة والهادفة إلى إحداث فرق على مستوى العالم. ويحظى المشاركون بفرصة حضور جلسات تدريب وإشراف مخصصة تقدمها مؤسسات وشركات عالمية المستوى، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على التمويل لتنفيذ مشاريعهم والترويج لإطلاقها في جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آدم برادفورد، مؤسس وكالة آدم برادفورد: "يسرّنا إطلاق مسابقة المستقبل الملهم لعام 2022 في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حيث تم تصميم هذه المنصة لمنح رواد الأعمال الشباب فرصة الإشراف على مشاريعهم الناشئة والتسويق لها وتسريع نموها. ونعتقد أن هذه المبادرة المميزة تتيح فرصةً فريدة لاستقطاب وتشجيع رواد الأعمال والمواهب الشابة للمشاركة فيها وإطلاق أعمالهم في المنطقة. ونستقبل في نهاية شهر مايو من هذا العام طلبات رواد الأعمال الناشئين والراغبين ببدء مسيرتهم في عالم الأعمال في دبي التي تشكّل الوجهة المثالية لهذه الفعالية باعتبارها أرضاَ زاخرة بالفرص. كما يسرنا التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بمن فيهم المجموعة البريطانية للأعمال في دبي وشمال الإمارات ووكالة دان بولتون للإدارة الإبداعية، في هذه الدورة المقرر أن تكون الأكبر والأكثر شمولية حتى الآن".

وبدورها، قالت كيتي هولمز، المديرة العامة لمجموعة الأعمال البريطانية في شمال الإمارات: "ينسجم تعاوننا مع وكالة آدم برادفورد مع رؤيتنا في تقديم فرص الإشراف لتشجيع التواصل وتأسيس العلاقات وتبادل المعارف بين الشركات الرائدة والناشئة في مجتمع الأعمال. ويشكّل فريق وكالة آدم برادفورد إلى جانب مؤسسها بوصلتنا الرئيسية في رحلة سعينا لاستقطاب رواد الأعمال الشباب والتواصل معهم".

ومن جهته، قال دان بولتون، مالك وكالة دان بولتون للإدارة الإبداعية: "يسرّني المشاركة في دعم حملة المستقبل الملهم لهذا العام، فإطلاق مشروع جديد غالباً ما يشكّل تحدياً كبيراً وشاقاً للشباب. ومن المهم توفير الدعم والإرشاد للأشخاص المقدمين على خوض تجارب صعبة وتتطلب جهوداً كبيرة بهدف تحقيق أهدافهم".

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكّل 90% من سوق الأعمال العالمية، وتضم 70% من القوى العاملة العالمية، وتساهم بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتدرك وكالة آدم برادفورد القيمة الاستثنائية للأفراد ممن يثقون بقدرتهم على الاستثمار في مشاريع أو منتجات أو خدمات تعود بالفائدة على الجميع.

يستمر استقبال طلبات المشاركة حتى نهاية أبريل 2022 على الموقع الإلكتروني www.inspiringfutures.world

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