إطارات "بريجستون بوتنزا" تنال الجائزة تقديراً لتحقيقها أعلى مستويات الأداء ضمن فئتها

أعلنت شركة "بريجستون" عن تتويجها بجائزة "منتج العام 2022"، الجائزة الأكبر عالمياً لتكريم المنتجات المُبتكرة بناءً على تصويت المستهلكين، التي عُقدت مؤخراً في فندق "ون آند أونلي رويال ميراج"، مارينا دبي.

وتعتبر "بريجستون" صانع الإطارات الأول والشركة الوحيدة في قطاع المركبات التي تتوج بهذه الجائزة المرموقة، وذلك تقديراً لتميزها في إطارات "بوتنزا سبورت" ذات الأداء العالي، والتي تعكس التزام الشركة بإنتاج ابتكارات متقدمة وتقنيات ترتقي بمستوى أمان المدن، وتثمين استثماراتها وجهودها العالمية في مجالات البحث والتطوير، إضافة إلى إنجازاتها الرائدة في التصنيع المستدام، حيث تَمنح هذه الجائزة للفائزين رخصة استخدام شعار "منتج العام" على مدار عام كامل كعلامةٍ للجودة الفائقة للمنتجات.

وقال ستيفانو سانشيني، المدير الإقليمي لشركة "بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا": "نفخر بحصولنا على هذه الجائزة تقديراً لتميُّز إطارات "بريجستون بوتنزا"، ونتيجةً لنهجنا في إدماج أحدث الابتكارات التكنولوجية في تشكيل نماذج الطبقات الخارجية للإطارات وتركيبها وتصنيعها."

وأضاف: "تعكس تكنولوجيا تطوير الإطارات رؤيتنا المتمحورة حول بلوغ مستوياتٍ جديدة من التميز، وتطوير منتجات متقدمة تقنياً وذات أداء عالي، بتأثير بيئي محدود. ويأتي هذا النجاح تتويجاً لجهودنا الحثيثة والتزامنا برسالتنا المؤسسية المتمثلة في "خدمة المجتمع بجودة فائقة."

ويذكر أن إطارات "بريجستون بوتنزا" تقدم أعلى مستويات الثبات والتحكم، وتعزّز تجربة القيادة للسائقين عبر تمكين المركبات من الوصول لأقصى قدراتها، كما تتضمن تكنولوجيا جديدة ومستدامة لتعزيز كفاءة الفرامل ومقاومة الاحتكاك.

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