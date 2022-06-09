دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت بايرماكس PayerMax جلسة حوارية حصرية بعنوان "التغلب على التحديات عند الانضمام لشركات الألعاب المحمولة". وتم تنظيم الندوة في إطار فعاليات معرض سيملس الشرق الأوسط 2022 مؤخراً، بإدارة تيموثي دانج، مدير الامتثال في بايرماكس، حيث جرى خلالها مناقشة التحديات التي يتعرض لها قطاع الألعاب عبر الإنترنت، على مستوى الجرائم المالية.

وشهد الحدث مجموعة من المناقشات التي تستشرف المستقبل لناحية التهديد المستمر التي تشكله الألعاب عبر الإنترنت، كوسيلة لتسهيل الجرائم المالية، بالإضافة إلى التركيز على إمكانية الحد من هذه الجرائم عبر المشاركة الحيوية للعملاء في تقييم المخاطر، والعناية بهذا الواقع على النحو الأمثل. وأعرب تيموثي دانج في ملاحظاته الافتتاحية عن ضرورة الاهتمام بواقع تحول تطبيقات الألعاب لتصبح إحدى الوسائل الممكن اعتمادها لتسهيل الجرائم المالية، الأمر الذي يجب وضعه في الحسبان من قبل شركات الدفع أثناء إعداد تطبيقات الألعاب.

كما سلط الضوء على الطرق المختلفة التي يتبعها المجرمون لإجراء عمليات مبادلة الأموال عبر الألعاب المحمولة، والتي تشمل بطاقات الهدايا التي تستخدم مرة واحدة أو بطاقات الائتمان المسروقة لشراء العناصر داخل اللعبة.

وأكد تيموثي أن تطبيقات الألعاب تحقق عائدات بمليارات الدولارات كل عام، مع استفادة المجرمين من حركة المرور الهائلة، والعدد الكبير من المستخدمين والبيئة غير المنظمة لإخفاء هوياتهم. ويؤدي غياب الهيكلية التنظيمية عبر قطاع الألعاب المحمولة، إلى انعدام التوقعات الواضحة التي تسهل على مزودي الألعاب اتباع الإجراءات اللازمة لمراقبة النشاطات والممارسات المشبوهة.

واختتم حديثه بأن تطبيقات الألعاب يمكنها اتباع نهج طوعي استباقي للوقاية من الجرائم المالية، مثل تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة إلى وحدات الاستخبارات المالية، ما سيساعد في حماية مطوري التطبيقات من مخاطر السمعة المتمثلة في إمكانية تحولها إلى أداة لتسهيل الجرائم المنظمة. بشرط أن لا تفرض هذه الإجراءات عبئاً ثقيلاً على المجتمع.

وتستعرض PayerMax في معرض سيملس الشرق الأوسط 2022، حل الدفع متعدد الأساليب الموحد وبرنامج الشراكة الخاص بها في الكشك رقم G20، حيث يمكن الاطلاع عليهما من قبل مبتكري منظومة المدفوعات الرقمية، مع التركيز على قدرة النظام الأساسي في توفير مزايا محسنة لناحية السرعات والمرونة ونطاق الدفع.

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تأسست PayerMax عام 2020، وهي مزود لخدمات الدفع الرقمي المنظم الرائد في السوق الناشئة الذي يخدم التجار الإلكترونيين من ذوي الطموحات الهائلة. يقع المقر الرئيسي لشركة PayerMax في سنغافورة ولها مكاتب رئيسية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وشنغهاي وماليزيا وإندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند والبرازيل