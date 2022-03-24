بشراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي

يزخر المعرض ببرنامج زيارات واجتماعات مكثّفة طيلة أيام انعقاده.

منصة رئيسية لتعزيز فرص التواصل بين مختلف الجهات المعنية في القطاع العقاري.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلقت فعاليات معرض العقارات الدولي 2022 في مركز دبي التجاري العالمي، بشراكة استراتيجية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبحضور ومشاركة مئات العارضين العقاريين الدوليين، وأكثر من 600 مستثمر عقاري عالمي، ويستمر المعرض حتى 26 مارس الجاري، ويهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الجديدة للاستثمار العقاري، وأبرز المستجدات والتطورات في كلّ ما يتعلق بالخدمات العقارية المبتكرة والمتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، إلى جانب اشتماله على برنامج زيارات واجتماعات مكثّفة على مدار أيام انعقاده.

ويمثل المعرض كذلك بداية فصل جديد للقطاع العقاري، في فترة يشهد فيها العالم تحولاً نوعيًا نحو المرونة والابتكار والتحول الرقمي، ومن شأن هذا الحدث أن يشكّل منصة فعّالة لتحفيز نمو القطاع العقاري في إمارة دبي على الصعيدين المحلي والعالمي، خصوصاً في الوقت الذي باتت فيه معظم الخدمات العقارية خدمات رقمية متاحة عبر التطبيق الذكي "دبي ريست".

كما عقد على هامش اليوم الأول للمعرض مؤتمراً بمشاركة عدد من الجهات العقارية المحلية والدولية، سلّط خلاله المتحدثون الضوء على الفرص والتحديات والتجارب المختلفة في القطاع، واستعرضوا كذلك إمكانيات الشراكة المستقبلية. وخلال المؤتمر استعرض اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر الإنجازات التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وتسلّط أراضي دبي من خلال شراكتها الاستراتيجية الضوء على أبرز وأهمّ خدماتها ومبادراتها المبتكرة، وتحديداً التطبيق الذكي "دبي ريست" الذي يعدّ المنصة الذكية للخدمات العقارية، ويتم من خلاله أداء كافة الخدمات العقارية من قبل ملاك العقار، المستأجرين، الوسطاء العقاريين، المطورين العقاريين، المقيميين العقاريين، المستثمرين وكافة الفئات المستفيدة من السوق العقاري، ويتجاوز عدد الخدمات العقارية المتوفّرة من خلاله 100 خدمة، تغطي كلّ ما يتعلق بالشأن العقاري، وتحسين تجربة المتعاملين والمستثمرين على حدّ سواء.

ويعتبر معرض العقارات الدولي منصة رئيسية لتعزيز فرص التواصل بين مختلف الجهات المعنية في القطاع العقاري، عن طريق تعزيز الشراكات التجارية والتعاونية مع المستثمرين والشخصيات البارزة في القطاع، ويهدف إلى دعم الشركات العقارية من خلال الترويج لمشاريعها، ومنحها ميزة في سوق شديدة التنافسية.

وسيشهد الحدث استعراض العديد من الخدمات والمشاريع على حدّ سواء، لمختلف المطورين العقاريين المشاركين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التقدم الاقتصادي وتمكين الاستدامة في الإمارة، مما يتيح المزيد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال في القطاع العقاري. إلى جانب دور المعرض كذلك في تعزيز المعرفة والوعي حول التطورات الحالية في السوق العقاري، من خلال نخبة من أصحاب الشأن والخبراء العقاريين المحليين والدوليين.

كما زار السيد كريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المغربية، على هامش المعرض، مقر دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بهدف تبادل التجارب والخبرات المشتركة، وتحديداً فيما يتعلق بالتحول الرقمي في القطاع العقاري، إلى جانب الاطلاع على إنجازات أراضي دبي على صعيد القطاع العقاري، وتجول كذلك في أروقة المعرض برفقة عدد من مسؤولي أراضي دبي للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يزخر بها الحدث.

وسجّل معرض العقارات الدولي هذا العام نمواً في عدد العارضين من أنحاء العالم، الذين يستعرضون مشاريع متنوعة للمستثمرين بما في ذلك مشاريع من دول مثل البرتغال واسبانيا والولايات المتحدة والبرازيل ودول أميركا اللاتينية وبحر الكاريبي ودول آسيا وغيرها من الدول حول العالم، الأمر الذي يؤكد كون دبي باتت وجهة عقارية عالمية فريدة. ومن المتوقع أن يشهد الحدث إجراء صفقات بيع مباشرة على أرض المعرض للمشترين المهتمين. بالإضافة إلى استعراض مجموعة كاملة من الخصائص من مساكن فائقة الفخامة وغيرها من الوحدات العقارية ذات الأسعار المعقولة في دولة الإمارات.

#بياناتحكومية

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