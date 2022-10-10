ترقبوا تدشين الوجهة الشّهيرة الجديدة في دبي

الإمارات العربيّة المتّحدة، دبي: أكّدت فيدا للفنادق والمنتجعات خططها لافتتاح فيدا نادي مرسى دبي لليخوت في الربع الأخير من العام الحالي 2022. ويعدّ الموقع المذهل بإطلالاته الرائعة على المرسى المزدان باليخوت سببًا كافيًا ليصبح النادي وجهتكم المفضّلة.

تضمّ الوجهة الواقعة على الواجهة البحرية 158 غرفة وشقّة فندقيّة تضفي مزيدًا من الجمال إلى واحد من أرقى المواقع المرموقة في دبي، فيما تحمل الطابع الودّي والهادئ الذي تتميز به فيدا للفنادق والمنتجعات.

وسواءٌ أكنتم تسعون إلى قضاء الوقت في مكان عائلي أنيق أو مكان للإبداع أو اللّقاء، أو تبحثون عن مطاعم مميّزة لتناول وجبات شهيّة فإن فيدا نادي مرسى دبي لليخوت يقدّم للضيوف مساحات مبتكرة ومتنوّعة بمرافق وخدمات رفيعة لتلبية جميع الرغبات والأذواق، حيث يضمّ مرافق الأعمال المتميّزة، ومساحات العمل، وخيارات لتناول الطعام ضمن مجموعات، ناهيك عن الإطلالات المبهرة على المرسى في أجواء حيوية تنقلكم إلى مغامرة فريدة.

بوسعكم الاستمتاع بالإطلالات السّاحرة على المرسى، أو السّباحة في المسبح المنعش، أو ممارسة التّمارين في الصّالة الرياضيّة المزوّدة بأحدث الأجهزة، إلى جانب تناول ألذّ الأطباق وعيش أجمل التجارب التي توفرها المدينة. وتبدأ السّهرات الممتعة بالفندق مع غروب الشّمس ليعيش الضيوف أجواء رائعة بحق.

يشار إلى أن فيدا للفنادق والمنتجعات علامة فندقية مختصّة بالوجهات الراقية للعقول المبدعة، وستكون هذه الوجهة الجديدة إضافةً متفرّدة توفر للضيوف كل ما يحتاجون إليه للتّواصل والإبداع والتجدّد.

للحجز أو لمعرفة المزيد يمكنكم زيارة الرابط التالي: https://www.vidahotels.com/en/

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نبذة عن مجموعة إعمار للضيافة

مجموعة إعمار للضيافة هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية ش.م.ع.، المطور العقاري العالمي في دبي، وتدير مشاريع إعمار للضيافة والترفيه على مستوى العالم.

وفي مجال إدارة المشاريع العقارية متعددة الاستعمالات، تمتلك مجموعة إعمار للضيافة وتدير مجموعة متنوعة من الأصول بما في ذلك الفنادق والمساكن الفندقية ونوادي الجولف ونادي للبولو ومارينا وعدد من المطاعم العصرية. وفي قطاع الفنادق، أطلقت مجموعة إعمار للضيافة ثلاث علامات تجارية، لكل منها مكانة متخصصة – العنوان للفنادق والمنتجعات وفيدا للفنادق والمنتجعات وفنادق روف.

شكّل العنوان للفنادق والمنتجعات إضافة نوعية جديدة لقطاع الضيافة والخدمات العالمية من خلال وضع معايير جديدة لكرم الضيافة والخدمة الاستثنائية. ويقدم العنوان تجربة شخصية وجذابة أكثر للضيوف ضمن نمط حياة فاخرة، مما يثري تجربة ضيوفه بالفخامة والأناقة والرفاهية. ويتولى العنوان للفنادق والمنتجعات تشغيل الفنادق والشقق الفندقية في المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والبحرين وجزر المالديف وعدد من الأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة إلى جانب دبي.

تعدّ فيدا للفنادق والمنتجعات علامة تجارية فاخرة للفنادق والمساكن العصرية، وهي مخصصة للجيل الجديد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمسافرين بغرض الترفيه. وباعتبارها مركزاً حيوياً حيث يمكن للعقول الملهمة أن تبدع وتتواصل وتنبض بالحياة، تمثل فنادق فيدا بيئة محفزة حيث يلتقي الأسلوب مع الراحة والتفاعل. وتمتلك فيدا للفنادق والمنتجعات أربعة عقارات في دبي، ومن المقرر أن تدير فنادق ومنتجعات ومساكن فندقية في أم القيوين وأبو ظبي والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر والأسواق الرئيسية الأخرى في المنطقة إلى جانب دبي.

وتشمل الأصول الترفيهية لمجموعة إعمار للضيافة نادي المرابع العربية للجولف ونادي دبي للبولو والفروسية ونادي مرسى دبي لليخوت.

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