تمثل الفائزة في برنامج مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات (2.0) أبرز المشاركين من صندوق خليفة إلى جانب 6 أفكار متميزة أخرى في مجال الأغذية والمشروبات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: يشارك صندوق خليفة لتطوير المشاريع في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022 (ADIFE)، حيث يستعرض عدد من المشاريع المدعومة من قبله. وأبرز هؤلاء الأعضاء المشاركين "سلمى الزعابي"، الفائزة في مسابقة مختبر الابتكار للأغذية والمشروبات بنسخته الثانية ، وهي رائدة الأعمال المبتكرة لـ "مشروب الغاف"؛ وهو مشروب جديد ومبتكر تم استخراجه من نبات "الغاف" بالتعاون مع مجموعة شركات بركات.

كما يشارك ستة أعضاء آخرين في المعرض، ومنهم مصنع بن عبلان للصناعات الغذائية ، وهو مصنع متخصص بصناعة "الكب كيك" بنكهات مختلفة، وتوزيعه على تجار التجزئة المحليين والدوليين وسلاسل الفنادق، و مصنع دانات للصناعات الغذائية، يبتكر خلطات فريدة من التوابل بطابع إماراتي ، ومصنع أول أباوت كوفي ، وهو مصنع متخصص في تحضير القهوة العربية الممتازة والقهوة سريعة الذوبان، وبوابة ليوا للصناعات الغذائية؛ وهم مصنع متخصص في إنتاج وتوزيع البهارات والبقول والمكسرات وغيرها، ومجموعة غراسيا، وهي مزرعة محلية تتبع نموذجاً مبتكراً للزراعة المستقبلية تهدف إلى إحداث تحول في القطاع الزراعي، و "ماس لتصنيع رقائق البطاطس وكرات الجبن"، وهي شركة تنتج أجود أنواع الفشار الجاهز للأكل بنكهات متعددة.

من جانبها قالت سعادة علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع: “يوفر معرض أبوظبي الدولي للأغذية منصة استثنائية لرواد الأعمال في منظومة المأكولات والمشروبات للتعرف على نوعية الجمهور المناسب. وتسهم منصات مثلمعرض أبوظبي الدولي للأغذية (ADIFE)، في تمكين رواد الأعمال من التواصل مع البائعين المحتملين ، وعرض مختلف المنتجات المميزة ، واستكشاف مجالات أعمال أخرى عن كثب، بالإضافة إلى إيجاد فرص تعزز نموهم في المستقبل. كما سيستفيد أعضاء صندوق خليفة أيضاً من اكتساب شهرة دولية، ويعززوا الموقع الاستراتيجي للمعرض الذي يتيح فرص الوصول إلى سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

ينظم مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC)، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (ADAFSA)، معرض أبوظبي الدولي للأغذية (ADIFE)، الذي كان يعرفسابقاً باسم سيال الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة واسعة محلياً ودولياً من قبل كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية، فضلاً عن الخبراء وصناع القرار في هذا القطاع. وسوف يعرض معرض أبوظبي الدولي للأغذية مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات ومنتجات الضيافة التي تشمل المنتجات الخام و منتجات بنكهات مميزة أخرىحيث يتواجد أعضاء الصندوق في القاعة رقم 8، المنصة 8.E30 في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022، في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2022.

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