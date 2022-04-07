يشارك في برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض

مروة العقروبي: حضور "بيت الحكمة" في المعرض يجسد مكانة الشارقة الثقافية على الساحة العالمي

شكل "بيت الحكمة" المركز الرائد للتعلم التفاعلي وتبادل المعارف وتعزيز الإبداع، محل اهتمام المؤسسات الثقافية والناشرين والكتاب والأدباء المشاركين في فعاليات "معرض لندن الدولي للكتاب"، الذي يحتفي بالشارقة ضيف شرف دورته الـ 49

وشهد جناح "بيت الحكمة" لقاءات واجتماعات مع عدد من ممثلي المؤسسات الثقافية الأوروبية، والمعنين بإدارة المحتوى المعرفي، لتبادل الخبرات والتجارب، حيث حقق "بيت الحكمة" حضوراً كبيراً في المشهد الثقافي العالمي، نظير تجسيده لتتويج إمارة الشارقة بلقب العاصمة العالمية للكتاب في العام 2019، وما يقدمه من تجربة متفردة على مستوى نماذج مكتبات المستقبل، وما تتيحه من فضاء معرفي متعدد الأغراض.

ويأتي هذا الاهتمام، بعد ترشح "بيت الحكمة"، الذي طورته هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) إلى القائمة القصيرة لجائزة "مكتبة العام" ضمن الدورة التاسعة من "جوائز التميز الدوليّة" التي يمنحها "معرض لندن الدولي للكتاب" 2022.

حول مشاركة "بيت الحكمة" وما شهده من حضور في المعرض، أشارت مروة العقروبي، مدير بيت الحكمة، إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده جناج بيت الحكمة من القراء والناشرين وزوار دورة العام الجاري من المعرض يدل على المكانة الثقافية للإمارة على الساحة العالمية.

وقالت: "منذ افتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لبيت الحكمة، اكتسب هذا الصرح الثقافي مكانة كبيرة في دولة الإمارات والعالم، ومن خلال مشاركتنا في المعارض الدولية الرائدة، نسعى لإيصال رسالة إلى العالم نؤكد فيها أن الشارقة عاصمة الثقافة والمعرفة والكتاب ستواصل تقديم صروح ثقافية واجتماعية لتعزيز التعلم والابتكار والإبداع والحوار".

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