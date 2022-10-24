المنامة: أعلن منتدى الإرشاد الشرق الأوسط – اليوم - أن بنك الخليج الدولي سيكون شريكاً في النسخة السنوية الثالثة للمنتدى، الذي سيُعقد بمملكة البحرين في 6 ديسمبر 2022م، تحت رعاية كريمة من صاحبة السمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، عضو المجلس الأعلى للمرأة ورئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين، وبدعم من بنك البحرين الوطني الشريك الرئيس للمنتدى.

وتأتي مشاركة بنك الخليج الدولي في المنتدى امتداداً لمشاركته في النسخة الافتتاحية التي انطلقت عام 2019م؛ حيث سجل حضورًا مميزًا بين كبار المتحدثين والحضور، كما كان أحد الرعاة الرسميين للنسخة السنوية الثانية. كما أظهر البنك التزاماً راسخاً بالمنتدى، وهدفه المتمثل في نشر الوعي حول أهمية الإرشاد بوصفه وسيلة رئيسة لتنمية رأس المال البشري والموارد البشرية.

وفي إطار شراكة بنك الخليج الدولي في المنتدى لهذا العام، سيشارك وفد ومتحدثون من البنك حضورياً و افتراضياً، في المنتدى إلى جانب أكثر من 300 خبير موارد بشرية وإرشاد إقليمي ودولي، وقادة أعمال رفيعي المستوى، ومهنيين واعدين.

وفي هذا السياق، قال الأستاذ جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب.): "يسعدنا الإعلان عن دعمنا لمنتدى الإرشاد الشرق الأوسط في نسخته الثالثة بصفتنا أحد الشركاء. وقد كان بنك الخليج الدولي شريكاً للمنتدى منذ انطلاقته الأولى، وذلك من منطلق التزامه بدعم تنمية رأس المال البشري بشتى الوسائل الممكنة". مضيفاً: "في عام 2019م، أطلق بنك الخليج الدولي برنامج إرشاد ناجح للدعم المهني والشخصي. ونتطلع إلى المشاركة في برنامج هذا العام، ومشاركة خبرات بنك الخليج الدولي ورؤيته مع نظرائنا وزملائنا من الحضور".

وتعليقاً على هذه الشراكة، قالت الأستاذة زهراء طاهر، المدير التنفيذي لشركة (فين مارك كوميونكيشنس)، مؤسس ومنظم المنتدى: "يسرنا الترحيب ببنك الخليج الدولي شريكاً للمنتدى، ونعرب عن امتناننا العميق لجهوده المستمرة في تعزيز أهمية الإرشاد، والتشجيع على اعتماده بين المؤسسات. لا شك بأن بنك الخليج الدولي يعتبر مثالاً ناجحاً في هذا المجال، وسيكون لخبرته ومعرفته العميقة فائدة كبيرة للمنتدى والحضور. ونحن على ثقة من أن تجربة البنك الإيجابية في موضوع الإرشاد يمكن أن تلهم الشركات الرائدة الأخرى في السوق بمجالات عديدة، بما في ذلك تصميم خطط الإرشاد داخلياً واعتمادها، أو الانضمام إلى أحد البرامج الخارجية العديدة الحالية، وهما وسيلتان فعّالتان للغاية في تسريع التقدم الوظيفي للكفاءات القيادية الشابة عبر المؤسسات المختلفة ودعمها".

وإضافةً إلى برنامج المنتدى الذي سيتم الإعلان عنه قريباً، أطلق منتدى الإرشاد سلسلة من فعاليات التعلم العملية، التي ستستمر حتى تاريخ انعقاد الفعالية الرئيسة المرتقبة في ديسمبر من العام الجاري. ومؤخراً، شارك أكثر من 40 خبيراً في مجال الموارد البشرية والإرشاد في ورشة عمل تناولت كيفية تصميم برامج إرشاد فعّالة للمؤسسات، وسيتم الإعلان عن ورشات عمل أخرى قريباً.

لمزيد من المعلومات حول المنتدى أو للرعاية أو التسجيل فيه، يرجى الاتصال على 749759 17 973+ أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني shipme.cominfo@mentor أو التواصل معنا عبر الموقع الرسمي www.mentorshipme.com

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حول منتدى الإرشاد الشرق الأوسط:

يعد "منتدى الإرشاد الشرق الأوسط"، في نسخته الثالثة، أول حدث من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي يركز على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه الإرشاد في تسريع تنمية رأس المال البشري في جميع أنحاء المنطقة. وقد تم تنظيم هذه الحدث لأول مرة في عام 2019 من قبل "فين مارك كوميونيكيشنس"، وبدعم من مجموعة من الشركات الكبرى من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.

لمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ:

فين مارك كوميونكيشنس زهراء طاهر المدير التنفيذي هاتف: 38831386

البريد الالكتروني: ztaher@finmarkcoms.com