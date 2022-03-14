توقيع اتفاقية ترخيص التصنيع مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)

إطلاق العديد من المنتجات والحلول المتطورة الجديدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت مجموعة ايدج مشاركتها الناجحة في معرض الدفاع العالمي 2022 الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وباعتبارها أكبر شركة للتكنولوجيا المتقدمة في المنطقة بمجال الدفاع ومجالات أخرى، حظيت ايدج بحضور كبير في هذا الحدث تخلله توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مهمة، وقيام العديد من الشخصيات رفيعة المستوى بزيارة جناحها، بالإضافة إلى عرض متطور لأحدث المنتجات والحلول الدفاعية والعسكرية.

وخلال المعرض الذي استمر أربعة أيام، كشفت ايدج النقاب عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها عبر شركاتها التابعة، بما في ذلك WiFinder، المنتج المتطور للوعي بالموقف في مكافحة الإرهاب، وActiveCell، محلل الشبكة الخلوية التكتيكي، أحدث حلول الأمن الوطني من شركة سيجنال لتوفير ميزة حاسمة لقوات إنفاذ القانون والمؤسسات الأمنية والحكومية. كما عُرضت في الحدث سيارة إسعاف ربدان الجديدة، وهي شكل مختلف من مركبة المشاة القتالية طراز ربدان 8 × 8 التي تصنعها شركة الجسور، وقد صُممت بشكل فريد لإتاحة التنقل على الطرق الوعرة ومستوى عالٍ من الحماية للمسعفين العسكريين أثناء مهمات الإسعاف في البيئات الخطرة.

وفي اليوم الثالث من المعرض الافتتاحي، وقعت نمر اتفاقية ترخيص التصنيع مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية ضمن صفقة صناعات عسكرية هي الأولى من نوعها بين شركات سعودية وإماراتية. وبموجب شروط الصفقة، ستقوم شركة نمر بنقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية للشركة السعودية للصناعات العسكرية، مما يتيح إنتاج آلية "جيس" ذات الدفع الرباعي، التي أثبتت كفاءتها في القتال، في المملكة العربية السعودية.

وفي إطار التعاون المثمر والاستفادة من التشغيل البيني ضمن مجموعة ايدج، وقعت شركة الطيف أيضًا صفقة مع شركة نمر لتصميم وتوفير 413 وحدة توزيع طاقة لسلسلتها من المركبات المدرعة.

وتعليقًا على المشاركة، قال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يسرّنا أن تحظى مشاركتنا في معرض الدفاع العالمي 2022 بنجاح ملحوظ من شأنه أن يتيح لنا تحقيق إنجازات بارزة جديدة في مسيرة تطورنا كمجموعة دفاعية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة على الساحة العالمية".

وأضاف: "لقد زودنا المعرض بمنصة متميزة لعرض ابتكاراتنا المحلية واكتساب معلومات مفيدة بشأن التوجهات الجديدة والناشئة في عالم الدفاع. وستدعم الاتفاقيات الاستراتيجية التي وقعناها في المعرض جهود دولة الإمارات في تعزيز الشراكات الاقتصادية المهمة وبناء اقتصاد مستدام ومتنوع وذي قيمة مضافة عالية".

وقد عرضت مجموعة ايدج منتجاتها وأنظمتها وتقنياتها العسكرية المتطورة في مجالات الأنظمة البرية والأنظمة المستقلة والحرب الإلكترونية والأسلحة الخفيفة والذخائر الدقيقة خلال المعرض.

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نبذة عن ايدج

ايدج مجموعة تكنولوجية متقدمة تأسست بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة لقطاع الدفاع وغيره. تعمل ايدج على تمكين مستقبل آمن وتركز على تقديم التقنيات المتطورة والخدمات المبتكرة إلى السوق، بسرعة وكفاءة أكبر.

تضم المجموعة أكثر من 25 شركة يعمل لديها ما يزيد عن 13000 موظف من ألمع العقول. وتتمحور خبرات الشركة في خمس قطاعات أساسية: المنصّات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والدفاع السيبراني، والحرب والاستخبارات الإلكترونية، ودعم المهام.

ومن مقرها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تُمثل ايدج حافزاً رئيسياً للتغيير، ومن شأنها أن تحدث ثورة في القطاع الدفاعي وأن تغير مبادئ العمل في هذا القطاع.

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