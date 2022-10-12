خصومات ومميزات حصريّة للفئتين "الذهبية" و"الفضية"

أعلن مجلس سيدات أعمال الشارقة عن طرح باقة مزايا محدثة بالكامل لبرنامج العضوية والانتساب للمجلس، بفئتيه "الفضية" و"الذهبية"، تشمل عروضاً خاصة، وخصومات، ودعوات حصرية لحضور المعارض والفعاليات وورش العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، والبعثات التجاريّة، وغيرها الكثير.

وتهدف المزايا الجديدة، التي تم الكشف عنها خلال مشاركة المجلس بفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2022، المنعقد حالياً في دبي، وتستمر فعالياته حتى 14 أكتوبر الجاري، إلى تحفيز رائدات الأعمال ودعمهن، ونشر ثقافة التحول الذكي واستخدام الأدوات الرقمية بينهن.

وقالت مريم راشد بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "يؤمن المجلس بضرورة توفير الدعم لسيدات ورائدات الأعمال بجميع أشكاله، حيثما كان ممكناً، وهذا ما تحققه المزايا الجديدة لعضوية المجلس، فهي لا تقتصر على الوصول للفعاليات والعروض والخصومات، بل تشكل أيضاً إلهاماً للمرأة وتحفيزاً لها لتبدع في مجالات عملها".

وأضافت: "تشكل العضويتان بمزاياهما المحدثة منصة للتواصل مع سيدات الأعمال من جميع أنحاء العالم، من خلال ما توفرناه من فرص للمشاركة في المعارض المحلية والوفود والبعثات التجارية الخارجية، للاطلاع على كل ما هو جديد، وتأسيس شبكات أعمال تنطلق من الشارقة، وتصل إلى نطاق دولي تخدم مصالحهن مباشرة وتسهم في ارتقاء مستوى أعمالهن".

مزايا الفعاليات

وحول المزايا التي توفرها العضوية فيما يتعلق بالفعاليات والمؤتمرات والشبكات الاجتماعية وحوار مجلس سيدات أعمال الشارقة، فتتيح الفئة الفضية للمنتسبات لها حضور لعدد محدّد من الفعاليات الحصرية، والجلسات النقاشية ولحوار مجلس سيدات أعمال الشارقة.

أما الفئة "الذهبية" فتتيح للمنتسبات لها حضور عدد أكبر من الفعاليات الحصرية في السنة، والجلوس بمنطقة كبار الشخصيات، كما تمنح هذه الفئة للمنتسبة فرصة التواصل مع صناع القرار وأصحاب الأعمال وكبار الشخصيات والمستثمرين والمواهب وسيدات الأعمال ورواد الأعمال.

وتستطيع المنتسبات حضور ملتقيات الشركات للتواصل مع المؤسسات والموردين لإبرام اتفاقيات، بالإضافة إلى نيل فرص للتواصل التجاري وتبادل المعرفة، وحضور ملتقيات ومؤتمرات رفيعة المستوى مجاناً.

المعارض

أما فيما يتعلق بالمعارض التجارية، فتمنح العضوية الفضية للمنتسبات الراغبات بالمشاركة في المعارض التجارية خصومات على رسوم التسجيل للحضور والمشاركة، مع الدعوة للتسجيل في عدد محدد من معارض الشركات الناشئة المقامة داخل الدولة سنوياً.

وتتيح العضوية الذهبية، للمنتسبات تلقي دعوة حصرية مجانية للسنة الأولى للتسجيل للمعارض المقامة في دولة الإمارات، مع منحنهن أولية الدعوة والحجز للتسجيل في المعارض المقبلة، مع الحصول على خصومات كبيرة على رسوم التسجيل للمشاركة في المعارض، مع تلقي دعوة للمشاركة في أحد المعارض الدولية المقامة داخل الدولة مرة سنوياً.

ورش العمل

وتتوافر للمنتسبات للفئة الفضية فرصة حضور ورش عمل افتراضية وحضورية مجاناً، أما الفئة الذهبية فتمنح المنتسبات تسجيلاً مجانياً في أي ورشة عمل يخترنها للسنة الأولى، مع إمكانية حضور عدد أكبر من الورش الافتراضية والحضورية مجاناً.

البعثات التجارية

وفيما يتعلق بالبعثات التجارية التي يشارك فيها المجلس، فإن الفئة الفضية تتيح للمنتسبات الحصول على خصومات على رسوم المشاركة، مع منح الفرصة لعقد اجتماعات مع الموردين ومستثمري الأعمال من مختلف القطاعات.

أما الفئة الذهبية، فتخوّل المنتسبات تلقي دعوة حصرية مجانية، مع إتاحة الفرصة لهن لعقد اجتماعات حصرية مع صناع القرار والموردين ومستثمري الأعمال من مختلف القطاعات، فيما يحصلن على أولوية الدعوة والحجز للتسجيل للمشاركة في البعثة مع منحهن خصومات كبيرة على رسوم التسجيل والمشاركة.

تبادل الوفود

وحول تبادل الوفود ورحلات العمل، فإن الفئة الفضية تتيح دعوة المنتسبات لحضور اجتماعات مع الوفود التجارية التي يستقبله مجلس سيدات أعمال الشارقة، أما الفئة الذهبية فتسمح بتلقي دعوة حصرية مجانية للمنتسبة لتكون جزءاً من رحلة عمل وفد المجلس، فضلاً عن تلقيها عدد أكبر من الدعوات لحضور اجتماعات مع وفدين يستقبلهما مجلس سيدات أعمال الشارقة سنوياً.

الإرشاد والاستشارات

وفيما يتعلق بالإرشادات والاستشارات التي يقدمها مجلس سيدات أعمال الشارقة، فإن المنتسبات للفئة الفضية يمكنهن الحصول على خصومات على باقة استشارات الأعمال، وعلى جلسة مع مستشار الأعمال سنوياً، في حين تحصل المنتسبات للفئة الذهبية على خصومات أكبر على باقة استشارات الأعمال سنوياً، بالإضافة إلى جلستين مجانيتين مع مستشار الأعمال في السنة.

عروض وترويج

وتتلقى المنتسبات للفئتين الفضية والذهبية عروضاً وخصومات حصرية من شركاء المجلس والشركات الزميلة، كما يحصلن على دعم ترويجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإخبارية ورسائل البريد.

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