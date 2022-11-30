تبدأ فترة تقديم طلبات الترشح للجوائز من اليوم 29 نوفمبر2022 وتنتهي في 10 يناير 2023

نسخة عام 2022 ستشهد إضافة 3 فئات جديدة هي: " جائزة أفضل طرح خاص للأسهم " و " جائزة أفضل إدراج مباشر في نمو " إلى جانب " جائزة أفضل عضو مقاصة مباشرة وعامة "

الرياض: أعلنت مجموعة تداول السعودية عن إطلاق النسخة الثالثة من جوائز السوق المالية السعودية، والتي تهدف إلى تكريم المشاركين المتميزين في السوق ممن يدعمون مسيرة تطوير السوق المالية السعودية عبر مجموعة متنوعة من المجالات والأنشطة، وذلك بالاعتماد على النجاح الكبير الذي حققته النسختان السابقتان من الجوائز.

وتستقبل جوائز السوق المالية السعودية طلبات التقديم على الجوائز عبر 14 فئة تكرّم من خلالها أفضل الوسطاء وأمناء الحفظ ومديري الأصول والاكتتابات العامة وغيرها على مستوى المملكة. وتشهد نسخة عام 2022 من الجوائز إضافة 3 فئات جديدة، هي: " جائزة أفضل طرح خاص للأسهم " و " جائزة أفضل إدراج مباشر في نمو " إلى جانب " جائزة أفضل عضو مقاصة مباشرة وعامة ". وستواصل مجموعة تداول السعودية العمل على تطوير الجوائز وطرح فئات جديدة تعكس من خلالها التغيرات المتسارعة التي تشهدها السوق المالية السعودية.

وبهذه المناسبة، قال المهندس خالد الحصان، الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية: "تواصل مجموعة تداول السعودية التزامها بتطوير السوق المالية السعودية. ولذلك، يسعدنا إطلاق هذه النسخة الثالثة من جوائز السوق المالية السعودية التي تكرّم الإنجازات والتقدم المحرز من قبل المصدرين وأعضاء السوق على حد سواء. وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي، نتطلع من خلال هذه النسخة إلى تسليط الضوء على مجموعة أوسع من الأنشطة في السوق المالية السعودية، مما يعكس مدى تأثير الجهود التي تبذلها مجموعة تداول السعودية على صعيد ترسيخ مكانة تداول السعودية كوجهة جاذبة للمستثمرين والمصدرين وغيرهم من أعضاء السوق، وبناء سوق مالية متقدمة".

وستقام جوائز السوق المالية السعودية بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحللين الماليين المعتمدين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط. وسيتم تقييم المرشحين المؤهلين بواسطة لجنة مستقلة تضم نخبة من المتخصصين في القطاع من كلتا الجمعيتين. تنتهي فترة تقديم الطلبات بتاريخ 10 يناير 2023، وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في النسخة الثانية من ملتقى السوق المالية السعودية 2023.

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