أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقد اتحاد مصارف الإمارات الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية اليوم اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2022.

ترأس الاجتماع معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور مجلس الإدارة وأغلبية أعضاء اتحاد مصارف الإمارات بالإضافة إلى ممثلين عن السادة دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي.

وخلال الاجتماع، صادق الأعضاء على المحضر السابق للجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات والمنعقد في 22 مارس 2021.

كذلك، صادق الأعضاء بالإجماع على البيانات المالية المدققة لعام 2021، وعلى تقرير مدققي الحسابات، كما قاموا بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتم تعيين مدققي الحسابات للعام 2022.

كما تم المصادقة بالإجماع على انتخاب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات الجديد لدورته القادمة لفترة الثلاث سنوات القادمة، والتي ستكون من مايو 2022 وحتى إبريل 2025، ويضم المجلس الجديد في عضويته:

- بنك المشرق : معالي عبد العزيز الغرير

- بنك رأس الخيمة الوطني : معالي محمد عمران الشامسي

- بنك أبوظبي الأول: معالي الشيخ أحمد محمد سلطان الظاهري

- بنك دبي الإسلامي: سعادة حمد مبارك بوعميم

- بنك الفجيرة الوطني: الدكتور سليمان موسى الجاسم

- بنك أبوظبي التجاري: السيد عدنان ال اسماعيل

- بنك دبي التجاري: السيد عبد الله الطريفي

- بنك الإمارات دبي الوطني: السيد عبدالله قاسم

- مصرف أبوظبي الإسلامي: السيد عبدالله الأحبابي

كذلك، صادق الحضور على الأهداف والخطط الاستراتيجية لاتحاد مصارف الإمارات للعام 2022، والتي تهدف إلى رفع معايير القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال العمل على مبادرات التوطين وحماية المستهلك، والتي تخضع كلها لتوجيه وإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وبعد اختتام جميع بنود جدول الأعمال، تم إعادة انتخاب معالي عبد العزيز الغرير كرئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الامارات ومعالي محمد عمران الشامسي كنائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الامارات لمدة الثلاث سنوات القادمة. وشكر معالي عبد العزيز الغرير، باسمه وباسم اتحاد مصارف الإمارات، مصرف الإمارات المركزي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وجميع الأعضاء، على الدور المهم الذي قاموا به في عام 2021، والذي أدى إلى ارتفاع نسبة ثقة العملاء في القطاع المصرفي الإماراتي وفي بنوكهم لتصل إلى 87% لعام 2021 مقابل 63% لعام 2020، كذلك أظهر تقدماً ملحوظاً في ثقة العملاء حول تحسن وتطور القطاع المصرفي الإماراتي في عام 2021 ليصل إلى 98%. كما شكر رئيس مجلس الإدارة معالي عبد العزيز الغرير السادة دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبو ظبي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن اتحاد مصارف الإمارات: (UBF)

اتحاد مصارف الإمارات هو هيئة تمثيلية مهنية تأسست عام 1982 وتضم 54 عضواً من المصارف والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل على رعاية مصالحهم وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها للارتقاء بالقطاع المصرفي لما فيه خير لصالح الأعضاء والعملاء واقتصاد الإمارات بشكل عام.

تتركز مهمة وأهداف اتحاد مصارف الإمارات في تمثيل المصارف والشركات الأعضاء وتنظيم واجباتها والدفاع عن مصالحها وحقوقها. كما يوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات والتعاون حول مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي. كما يلعب اتحاد مصارف الإمارات دوراً محورياً في رفع مستويات وعي المجتمع المحلي، فيما يتعلق بمساهمات القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

ويشتمل اتحاد المصارف على مجلس استشاري للرؤساء التنفيذيين يتألف أعضاؤه من 26 رئيساً تنفيذياً ومديراً عاماً للمصارف والشركات الأعضاء، يتولى متابعة تنفيذ سياسات الاتحاد ونشاطاته، فضلاً عن اتخاذ القرارات المناسبة على يد الأمانة العامة للاتحاد ولجانه التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المصرفية، فيما تقوم اللجان الفنيّة الثلاث والعشرون واللجان الاستشارية الثلاث ببحث ومناقشة كافة القضايا ذات الصلة.

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