العين، 10 أكتوبر 2022: تُشارك جامعة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في فعاليات الدورة السابعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر "آيسنار أبوظبي 2022" المقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، ضمن مجموعة واسعة من الشركات المحلية والدولية المتخصصة في المجال الأمني.

وأكد الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي على "أن الجامعة حريصة على المشاركة الفاعلة في حدث مهم كمعرض "آيسنار" والذي يعد فرصة لتقديم أحدث الابتكارات والحلول الأمنية التي عمل عليها طلبة جامعة الإمارات، إلى جانب الاسهام في الجانب الحيوي المهم، وإبراز أفضل الممارسات في مجال التقنيات والروبوتات والذكاء الاصطناعي".وأضاف "إن تواجد مشاركات لطلبة جامعة الإمارات في هذا المعرض العالمي فرصة لاكتساب الخبرات والمعرفة المتقدمة في مجال الأمن الوطني بمختلف أقسامه وأفرعه، والالتقاء بأهم المختصين العاملين في مجال الحلول الأمنية، والعمل على صناعة شراكات فاعلة مع أصحاب القرار في هذه المؤسسات الحيوية."

وقدمت الجامعة في جناحها أربع مشاريع مختصة في المجال الأمني منها: "نموذج إنترنت الأشياء" والذي ألقى الضوء على التحدي الناشئ للاتصالات الأمنية بين مجالات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، والتأكيد على أحدث الأبحاث التي أجريت في هذا الاتجاه نحو زيادة أمان الصناعة من المنظور الاجتماعي والتقني.

أما المشروع الثاني فكان عرض لتكنولوجيا "الميتافيرس" أو بما يعرف "الحياة الثانية" والمخاوف الأمنية والخصوصية المتعلقة بهذه التكنولوجيا، والعالم الافتراضي الذي يتضمن الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، حيث سلط المشروع على أسس الميتافيرس، وقبول المستخدم واعتماده للتكنولوجيا metaverse وتحديد العوامل التي تؤثر على ثقة المستخدمين. والقضايا المتعلقة بالأمان والخصوصية الناتجة عن هذه التكنولوجيا الجديدة.

فيما تناول المشروع الثالث تصميم حواجز الأمواج ضد موجات تسونامي، كما استعرضت جامعة الإمارات بدلة رواد الفضاء والتي تعمل عليها الجامعة لتكون بدلة يمكن استخدامها في مجال الأمن القومي، لمقاومتها الفاعلة والآمنة للإشعاع، وملائمتها للغوص في أعماق البحار، واستخدامها في عمليات مكافحة الحرائق.

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