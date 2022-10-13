يستعرض "مجلس سيدات أعمال الشارقة" خلال مشاركته في فعاليات "أسبوع جيتكس للتقنية 2022" مشاريع شركات تكنولوجية تملكها نساء ورائدات أعمال من أعضاء المجلس، أمام آلاف الزوار المحليين والدوليين، في وقت نظم المجلس جلسة نقاشية خلال الأسبوع حول "التطور المستدام للمرأة في قطاع التكنولوجيا"، شارك فيها مركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" ورائدات أعمال.

"نورث ستار"

وخلال فعاليات معرض "نورث ستار دبي 2022"، المعروف سابقاً بـ"جيتكس نجوم المستقبل"، الذي تختتم فعالياته في 14 أكتوبر الجاري، نالت 8 مشاريع تكنولوجية ريادية من أعضاء المجلس، اهتماماً من الشركات والموردين والمستثمرين العالميين، الذين يمثلون أكثر من 70% من المشاركين في الحدث، وتم بحث شراكات والاتفاق على صفقات من شأنها المساهمة في تنمية أعمال وموارد الشركات الأعضاء.

وتعرفت صاحبات المشاريع المشاركة إلى أحدث التقنيات والحلول التكنولوجية العصرية، التي يمكن أن تثري نماذج أعمالهن وترتقي بها، واطلعن على تجارب عالمية في المجالات التي تستهدفها أعمالهن.

وشاركت الشركات الثماني في مسابقة "تحدي سوبرنوفا"، التي تقدم بالتعاون مع ثالث أكبر صندوق لتمويل الشركات الناشئة في العالم، ويبلغ مجموع جوائزها 200 ألف دولار، ويرعى المجلس إحدى فئاتها ويقدم جائزتها النقدية، حيث تمكنت شركتان من الوصول إلى التصفيات النهائية، ما يعد إنجازاً كبيراً وتقديراً للحلول والخدمات التقنية التي تقدمها الشركات الأعضاء.

وتأتي مشاركة مجلس سيدات أعمال الشارقة في "نورث ستار دبي 2022" في إطار شراكته المستمرة للعام الخامس على التوالي مع الحدث، بصفته شريكاً رسمياً لفئة "المرأة في مجال التكنولوجيا".

جلسة نقاشية

إلى ذلك، نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة جلسة حوارية في 12 أكتوبر بعنوان "التطور المستدام للمرأة في قطاع التكنولوجيا" شارك فيها كل من مريم بن الشيخ، مدير مجلس سيدات أعمال الشارقة، ونجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، والدكتورة منى الضباح الرئيسة التنفيذية لشركة "ميراديكال" و"هلا جاري"، وسيمران تشاودري الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلوفين تكنولوجي".

وناقش المشاركون دور القطاع التكنولوجي في توفير فرص حقيقية لتأسيس الأعمال والمشاريع التي تقودها النساء في الإمارات، وإمكانات النمو والتوسع المتاحة، وتعزيز توظيف المرأة، كما تناولوا دور التشريعات ومراكز دعم الأعمال في تحقيق طفرة في القطاع عبر دعم الأفكار الإبداعية الملهمة.

وتطرقت الجلسة إلى أهمية التنوع الوظيفي في إيجاد الحلول التقنية المناسبة للتحديات البشرية والإنسانية، وتأثير جائحة كوفيد-19 في الأعمال والشركات التي تقودها النساء، بالإضافة إلى أهمية توفير البيئة الآمنة للأعمال وتحديث البنية التحتية باستمرار لتحييد مخاطر الاختراق التقني وتسريب البيانات.

وقالت مريم راشد بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: "نحرص على المشاركة سنوياً في جيتكس 2022، باعتباره ملتقى عالمياً للشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للشراكات والنمو وتطوير الأعمال، فوجودنا هنا يشكل دعماً قوياً لأعضائنا وفرصة لهم للتعرف على تجارب دولية من شركات تقدم خدمات مماثلة، والاستفادة منها في تطوير خدماتهم ومنتجاتهم".

وأضافت: "تتمتع النساء في الإمارات عموماً، وفي الشارقة خصوصاً، بإمكانات هائلة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل وجود بنية تحتية متكاملة وداعمة للمرأة ودورها الاقتصادي، ومن خلال شراكتنا مع (شراع) سنعزز مكانة الشارقة كوجهة رئيسة لإطلاق الأعمال والمشاريع التي تقودها النساء وتوسيع نطاقها".

يشار إلى أن فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي، تختتم في 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة 5000 شركة.

#بياناتحكومية

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