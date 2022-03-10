أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة تسليح القابضة، الاماراتية ، مشاركتها في القمة العالمية الشرطية الأولى على الإطلاق والتي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 17 مارس 2022، وذلك بمعرض «إكسبو 2020». بدبي .

وتتولى " تسليح " توفير الحلول التقنية الذكية ومهام التنسيق ما بين الشركات العالمية والمنظمات والمؤسسات الحكومية في مجالات الأمن والدفاع.

وتناقش القمة الشرطية العالمية التقدم السريع خلال السنوات القليلة الماضية الذي شهدته التقنيات الرقمية، مثل العملات المشفرة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي ،

وقال السيد سالم المطروشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح القابضة، معلقًا بهذا الصدد: " يسعدنا حضور أكبر تجمع لكبار مسؤولي اجهزة الشرطة وقادة الأمن وأجهزة القانون في الدولة، لا سيما كونه الحدث الوحيد المعني بمجالات الأمن القومي والابتكار الشرطي في إكسبو 2020 دبي.

واضاف قائلاً " نحن سعداء للمشاركة في هذه المنصة العالمية لعرض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول الأمنية، حيث يمكن للمجتمعات الشرطية المحلية والدولية الحصول على المعدات والدورات التدريبية فضلًا عن توسيع شبكة العلاقات".

ستقدم "تسليح " خلال هذا الحدث , مجموعة من العلامات التجارية الأمريكية والأوروبية الشهيرة مثل FAAC Incorporated و UMAREX. كما سيتمكن الضيوف من الاطلاع على أحدث المنتجات والمعدات والدورات التدريبية مثل نظام مايلو المسرحي الذكي 180و نظام مايلو لايف وأنظمة محاكاة القيادة من شركة فاك انك الامريكية FAAC Inc. بالإضافة إلى سلسلة منتجات التدريب على القوة والاشتباك من شركة يوماريكس UMAREX والتي ستعرض في منصة تسليح القابضة رقم G38 أمام جناح دبي للشرطة بالمعرض.

تعرف "تسليح " بسمعتها الموثوقة بتقديم أشهر العلامات التجارية في مجال المنتجات التكتيكية الذكية المتطورة والدورات التدريبية المتقدمة وذلك عبر سلسلة من الشراكات المميزة،

يذكر ان " تسليح " شاركت مع شركائها ضمن جناح دولة الامارات العربية المتحدة في معرض الدفاع العالمي 2022 الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري .

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