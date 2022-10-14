أبوظبي، الإمارات: ترأست سعادة أسماء الفهيم - رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، الاجتماع السنوي الأول للمجلس للعام 2022 لمناقشة الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للمجلس، والمبادرات والمشاريع المبتكرة التي سيعمل على إطلاقها خلال الفترة القادمة بهدف تعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وتمكينها من الانطلاق نحو آفاق جديدة في عالم الأعمال والاستثمار.

وحضر الاجتماع كل من سعادة د. خديجة العامري، وسعادة نور التميمي، وسعادة مروة المنصوري، وسعادة شيخة النويس عضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وفي بادرة متميزة، اختار المجلس عقد اجتماعه في "أركيتكتشر"، واحد من المشاريع المتميزة في ممشى السعديات الذي أطلقته رائدة الأعمال الإماراتية نوران البناي، مما يعكس توجه المجلس خلال الفترة القادمة للترويج لمشاريع رائدات الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات في أبوظبي.

وخلال كلمتها الافتتاحية، شددت سعادة أسماء الفهيم على الدور الذي يلعبه مجلس سيدات أعمال أبوظبي في تعزيز تنافسية المرأة في سوق العمل، وإبراز دورها الفاعل في توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشركاء من مختلف دول العالم، واستعراض ما حققته من إنجازات ونجاحات شكلت مصدر إلهام للأجيال القادمة، وترسيخ مفهوم ثقافة ريادة الأعمال، وتشجيع المشاريع النسوية والأسر المنتجة لتطوير أعمالهن وتوسعتها في إمارة أبوظبي، مشيرةً إلى المساهمة الفاعلة للقيادة الرشيدة في هذا المجال والمقومات والمزايا التنافسية التي تزخر بها الإمارة مثل البنية التحتية المتطورة والفرص الاستثمارية المتنوعة في القطاعات الحيوية.

كما تطرق مجلس سيدات أعمال أبوظبي خلال الاجتماع إلى المبادرات والبرامج التي سيعمل على إطلاقها لدعم سيدات ورائدات الأعمال، وتقديم المساعدة والمشورة اللازمة للسيدات الراغبات بتأسيس وإطلاق أعمالهن في الإمارة وفي دولة الإمارات بشكل عام، من خلال إقامة شراكات فاعلة مع المؤسسات الحكومية والخاصة، وتفعيل وتوثيق التعاون مع مجالس الأعمال على مستوى الدولة وخارجها.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي تأسس في العام 2001 تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ويعمل على تحفيز المرأة للتوجه إلى ريادة الاعمال كمسار مهني من خلال توفير التدريب والتأهيل والاستشارات، والتعريف بالتسهيلات التشريعية والتقنية، وتسهيل مشاركة الخبرات بين سيدات الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتعزيز الإنتاجية ورفع جودة المنتجات.

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