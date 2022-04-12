دبي: أعلنت شركة سيفن للإنتاج، الشركة الرائدة في مجال التصوير و البث عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة غرافيتي ميديا، المزود العالمي الرائد لمرافق البث المباشر المعقد وخدمات الإنتاج، لتتكمنا من تغطية الأحداث العالمية كبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. و ستوفر شركتي سيفن للإنتاج و غرافيتي ميديا العديد من خدمات البث الخارجي المحلي ذات المستوى العالمي المناسبة للحقوق الدولية وأصحاب الحقوق المتاحه للاستخدام في نهائيات كأس العالم القادم التي ستبدأ في نوفمبر في قطر. و تعتمد الشركتين في خدماتهما على معدات وتقنيات بتكنلوجيا حديثة كشاحنات البث بدقة 4k و HD و شاحنات أخرى بتقنية الست كاميرات OB HD و الإثني عشرة كاميرا مع قدرة DSNG Suhail بالإضافة إلى طاقم من التقنيين و المتخصصين الذين يتمتعون بخبرات عالية في هذا المجال.

تحتل شركة سيفن للإنتاج الصدارة في تغطية الأحداث المحلية و العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث بدأت بتخصيص أولى شاحنات البث الخارجي لتلبية احتياجات الفعاليات الرياضية المحلية في 2007. وكانت أولى الشركات التي أستخدم 4K إلى المنطقة، و تملك الشركة أيضا أكبر أسطول مستقل من شاحنات البث الخارجي وأحدث معدات 4K و فريقا من أمهر التقنيين في هذا المجال، حيث أنها قامت بتغطية أحداث كبرى ككأس آسيا لكرة القدم، وMBC للفورمولا 1 للشرق الأوسط، ورالي داكار، وتوب شيف أرابيا.

و من جهة أخرى، فقد عمل فريق غرافيتي ميديا الذي يتخد الدوحة مقرا له منذ سنة 2007 على مشاريع محلية و عالمية كبرى كبي أن سبورت، شبكة الجزيرة الإعلامية، تلفزيون قطر، أسباير زون، اللجنة الأولمبية الوطنية القطرية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث. و قد شارك الفريق المحلي أيضا بتركيب أنظمة البنية الأساسية للبث في أربعة من الأماكن الثمانية التي سيقام بها كأس العالم في الدوحة هذا العام.

علق إيمون دودال ، المدير التنفيذي لشركة غرافيتي ميديا على هذه الشراكة : "تتطلع شركتنا إلى التعاون مع سيفن للإنتاج لتقديم أحدث التقنيات و التكنلوجيا في مجال البث الإعلامي وأكثرها إبداعًا، و سيكون بإمكاننا تقديم حلول وخدمات إنتاج متطورة لتغطية أحداث عالمية كالبطولة العالمية لكرة القدم التي ستقام في قطر."

و قال بيير تابت، العضو المنتدب لشركة سيفن للإنتاج: " نحرص دائما على إختيار شركائنا بعناية و ذلك لتعزيز مكانتنا في المنطقة. و اختيارنا لشركة غرافيتي ميديا كان في محله حيث أن معرفتنا الواسعة و المشتركة في مجال البث الرياضي وسنوات الخبرة في منطقة الشرق الأوسط ستمكننا من تقديم حلول مبتكرة في الأحداث العالمية القادمة"

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حول سيفن للانتاج:

سيفن للانتاج، هي دار إنتاج مستقلة "تصوير وبث" في دبي وتتصدر العديد من أكبر الأحداث التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تأسست في الأصل في عام 2007 ، دبي - الإمارات العربية المتحدة ، ولديها الآن مكاتب في أبو ظبي والرياض وجدة ولبنان وفنلندا والمملكة المتحدة ، اكتسبت شركة "Seven" سمعة مرموقة لكونها الشركة الرائدة في المنطقة في مجال ابتكار4K و حلول البث عالي الدقة ودعم الأحداث الفنية الحية لأبرز المذيعين وشركات الإنتاج ومنظمي الفعاليات والهيئات الحكومية.

تتخطى سيفن للانتاج توقعات العملاء من خلال تقديم حلول مخصصة ونتائج رائعة مرارًا وتكرارًا. الشركة حساسة للاختلافات الثقافية وتمتثل لجميع اللوائح الوطنية ، و قدرتها على تخصيص عروضها بناءً على متطلبات العميل تضمن تقديم ما هو مطلوب بدقة للمشروع. الفريق متاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع باستخدام الخطوط الساخنة المباشرة ، والمعدات جاهزة للشحن في أي وقت ، ويمكن إرسالها إلى أي مكان في غضون 12 ساعة.

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