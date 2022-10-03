أول سوق B2B للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط يعرض مجموعة الأمن السيبراني الأكثر تقدما من بلاك بيري في أكبر معرض للتكنولوجيا في المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أميفيز (Amiviz) أول سوق للشركات B2B في منطقة الشرق الأوسط، اليوم عن عرض مشترك للحلول الأمنية مع بلاك بيري في معرض جيتكس جلوبال 2022. وتفتخر الشركتان بعلاقة قوية، حيث تستضيف آميفيز (AmiViz) المجموعة الكاملة ل بلاك بيري (BlackBerry) من منتجات الأمن السيبراني في سوقها عبر الإنترنت.

كما صرح إلياس محمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في أميفيز: "نحن سعداء للغاية بالشراكة مع بلاك بيري في جيتكس هذا العام وتقديم حلولها التي يمكن أن تساعد الشركات من جميع الأحجام في المنطقة على تعزيز موقفها في مجال الأمن السيبراني ضد التهديدات السيبرانية".

وخلال الحدث الذي سيستمر خمسة أيام، ستعرض بلاك بيري منصة الأمن السيبراني الخاصة بها – مجموعة Cylance® Endpoint Security – التي توفر الأمان الكامل، والتنبؤ الفعال والحماية من التهديدات المتطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي المتقدمة والتعلم الآلي. كما يوفر Zero Trust حلًا كاملًا مع تغطية عبر مجموعة كاملة من الأجهزة ونماذج الملكية، والشبكات والتطبيقات والأشخاص. وعلاوة على ذلك، فإنه يقوم باستمرار بمصادقة المستخدمين وتكييف سياسات الأمان ديناميكيا لتقديم تجربة Zero Touch التي تعمل على تحسين الأمان دون مقاطعة المستخدم.

مجموعة BlackBerry Cylance® Endpoint Security هي حل شامل لأمن نقاط النهاية الموحدة (UES)، كما انه قادر على توفير الأمن السيبراني الكامل "لمنع واكتشاف والاستجابة" للمؤسسات من أي حجم وفي أي صناعة في جميع أنحاء المنطقة. وفي حال إذا كانت الشركات من الشرق الأوسط بحاجة إلى طبقة أمان إضافية لإدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM)، فإن منصة الأمن السيبراني من بلاك بيري تتكامل بشكل كامل مع بلاك بيري سيلانس UEM، أو تعمل جنبا إلى جنب مع أي حل UEM من موردين آخرين.

كما صرح محمد حلمي، المدير العام لشركة بلاك بيري، قال "إن بلاك بيري هو جهاز تمكين تجاري يوفر إدارة كاملة وموحدة لنقطة النهاية والتحكم في السياسات لأسطولٍ متنوع ومتنامٍ من الأجهزة والتطبيقات. مع وحدة التحكم الإدارية الوحيدة ونموذج الأمان من البداية إلى النهاية الموثوق به، تم تصميم بلاك بيري UEM لمساعدة الشركات على زيادة إنتاجية القوى العاملة المتنقلة مع ضمان الحماية الكاملة والمستمرة لبيانات الأعمال."

وتعليقاً على مشاركة بلاك بيري في جيتكس، أضاف حلمي: "بناء على نجاحنا في جيتكس العام الماضي، نحن متحمسون للعودة هذا العام ك راعي بلاتيني مع شريكنا القيم أميفيز في جيتكس 2022، ولقاء أصدقائنا وعملائنا وزملائنا في مجال الأمن السيبراني".

لمعرفة المزيد عن منصة الأمن السيبراني بلاك بيري ومقابلة فريق الخبراء من بلاك بيري وأميفيز، يرجى زيارة بلاك بيري® في جناح أميفيز A1 الواقع في القاعة 1 في مركز دبي التجاري العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن آميفيز (Amiviz)

آميفيز (AmiViz)هو أول سوق للمؤسسات B2B يركز على صناعة الأمن السيبراني في الشرق الأوسط، وهو مصمم خصيصا لخدمة مصالح بائعي التجزئة والبائعين في المؤسسات. وبفضل الابتكار والتكنولوجيا التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي، توفر المنصة منصة تعاون فريدة من نوعها من خلال تطبيق للهاتف المحمول على نظامي التشغيل iOS وAndroid، بالإضافة إلى منصة قائمة على الويب لبائعي المؤسسات والاستشاريين وشركات تكامل الأنظمة وشركاء القنوات والبائعين.

تقدم آميفيز (AmiViz) منصة فريدة من نوعها للتجارة الإلكترونية على غرار المستهلك مع مزيج من اللمسة الإنسانية ، وتقدم منتجات وخدمات تلبي ظروف السوق المحلية واللوائح في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.amiviz.com.

نبذة عن بلاك بيري (Blackberry)

بلاك بيري (NYSE: BB; TSX: BB) تقدم برامج وخدمات أمنية ذكية للشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم. وتؤمن الشركة أكثر من 500 مليون نقطة نهاية بما في ذلك أكثر من 195 مليون سيارة. مقرها فيWaterloo- Ontario تستفيد الشركة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتقديم حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والسلامة وحلول خصوصية البيانات، وهي رائدة في مجالات إدارة نقاط النهاية وأمن نقاط النهاية والتشفير والأنظمة المدمجة. كما أن رؤية BlackBerry واضحة لتأمين مستقبل متصل يمكنك الوثوق به.

بلاك بيري (blackberry)، الذكاء الأمني في كل مكان.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة BlackBerry.com ومتابعة @BlackBerry.

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