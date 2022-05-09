إلى جانب 253 جهة أكاديمية من مختلف أنحاء العالم

دبي - تشارك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من دولة الإمارات، المؤسسة الأكاديمية البحثية المتخصصة بالإدارة الحكومية والسياسات العامة على مستوى الوطن العربي، في الدورة المقبلة من المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم الذي تنظّمه وزارة التربية والتعليم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 8 وحتى 11 مايو المقبل تحت شعار "لبناء إنسان المستقبل".

وتستعرض الكلية التي تشارك ضمن جناح مخصص تحت مظلّة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية مجموعة من البرامج الأكاديمية والتخصصات المختلفة التي تقدّمها، إلى جانب التعريف بمجموعة واسعة من إصداراتها المتعلّقة بمجالات البحوث والدراسات، والابتكار، وحكومة المستقبل، وغيرها، كما ستناقش تجربتها مع شريحة واسعة من القيادات الإدارية والمتخصصين والطلبة.

وفي تصريح له قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: "تسعدنا المشاركة في هذا المعرض الذي يمتلك أهمية كبيرة على صعيد التعريف بتجارب التعليم وآخر ما وصلت له المؤسسات الأكاديمية من برامج وتخصصات تخدم الارتقاء بكفاءة ومهارات القيادات الإدارية في مختلف قطاعات الأعمال".

وتابع الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:" نحرص من خلال هذه المشاركة على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة في مجال السياسات الحكومية، والعمل الإداري، كما نتطلع لاستقطاب الكفاءات الوطنية السعودية وتأهيل النخب منهم أصحاب المهارات والخبرات في مجالات الإدارة الحكومية، فأبواب الكليّة مفتوحة لجميع الأشقاء في المملكة للاستفادة مما تقدمه من برامج تخدم تأهيل قدراتهم ومهاراتهم بما يتعلّق بالسياسات الحكومية والعامة، والابتكار وحكومة المستقبل وغيرها، ونثمّن الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية الشقيقة في اتاحة الفرصة أمام المؤسسات الأكاديمية للالتقاء وتبادل الخبرات بما يخدم الارتقاء بواقع ومستقبل الأعمال في المنطقة".

وتتضمن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكلية، برنامج الماجستير التنفيذي للإدارة العامة باللغة العربية، وبرنامج الماجستير في الإدارة العامة، وبرنامج الماجستير السياسات العامة، وبرنامج الماجستير في إدارة الابتكار، بالإضافة إلى برامج التعليم التنفيذي المتخصصة، وبرامج الانتساب المفتوح، والدبلومات المهنية، وبرامج منصة التعليم المفتوح، والبرامج التدريبية التخصصية، وغيرها.

ويستضيف المؤتمر شخصيات رسمية من وزراء تعليم دول عربية وأجنبية، وقادة فكر، وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، وأكثر من 50 متحدثاً، ليناقشوا العديد من القضايا ويطرحوا ما يزيد عن 130 ورقة عمل، كما وسيتم عقد سلسلة جلسات وندوات حوارية ومعرفية وورش عمل متنوعة يشارك فيها مجموعة واسعة من الخبراء والمتخصصين، كما سيشارك في المؤتمر 253 مؤسسات وجهات أكاديمية، منها 108 من داخل المملكة، و145 من مختلف أنحاء العالم.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية:

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية هي مؤسسة بحثية وتعليمية رائدة تأسست عام 2005 برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف التركيز على السياسات والإدارة العامة. أرست كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أسساً للتعاون والتنسيق مع العديد من المؤسسات العالمية وتسعى كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لترسيخ الإدارة الرشيدة من خلال تعزيز قدرات المنطقة في مجال السياسات العامة الفاعلة. ولتحقيق هذا الهدف فإنها تتعاون مع مؤسسات إقليمية وعالمية في إجراء البحوث وتنظيم برامج التدريب. كما تقيم الكلية العديد من المنتديات والمؤتمرات العالمية حول السياسات العامة لتسهيل تبادل الأفكار وحفز النقاشات الجادة حول السياسات الحكومية في العالم العربي.