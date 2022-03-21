الحدث الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستضيف أكثر من 300 شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني من أكثر من 100 دولة

الحدث يسلط الضوء على الاستراتيجيات المبتكرة في القطاع على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 200 خبير من مختلف أنحاء العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اليوم أعمال معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات (جيسيك جلوبال)، الحدث الأكبر في قطاع الأمن السيبراني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يجمع نخبةً من قادة القطاع الدولي في مركز دبي التجاري العالمي.

ورافق معالي اللواء المري في جولته خلال أيام المؤتمر الثلاثة عدد من كبار الشخصيات، وفي مقدمتهم سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وسعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية.

وتشهد فعاليات جيسيك جلوبال مشاركة أكثر من 300 علامة تجارية عالمية متخصصة بالأمن السيبراني لعرض مجموعة واسعة من التقنيات والحلول المتقدمة، بالإضافة إلى عدد من الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في القطاع مثل مايكروسوفت وهواوي وسباير سوليوشنز واتصالات، لتسليط الضوء على أحدث التوجهات في مجال مواجهة التهديدات الناجمة عن تزايد الاعتماد على أسلوب العمل عن بُعد وتسارع التحول الرقمي.

ويحظى زوار جيسيك 2022 بفرصة الاستفادة من برنامج المؤتمر الذي يشهد مشاركة 200 من أبرز الخبراء المتخصصين والذين سيتناولون أهم قضايا الأمن الإلكتروني. كما يشهد المعرض طرح استراتيجيات مبتكرة يقدمها مسؤولون كبار في مجال أمن المعلومات والتكنولوجيا والمعلومات ومنظمون وصنّاع سياسات في القطاعات الحكومية وقطاعات التمويل والرعاية الصحية والاتصالات والطاقة والمرافق الخدمية، حيث سيبحثون معاً سبل بناء منظومة سيبرانية تتسم بالمتانة والمرونة وتشكّل أساساً موثوقاً للاقتصاد الرقمي.

ويُقام الحدث بشراكة وثيقة مع أكثر الهيئات الإلكترونية تأثيراً في الإمارات؛ بما في ذلك مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، بهدف التركيز على الأجندة الاستراتيجية لقطاع الأمن السيبراني في المنطقة.

كما يستضيف مجلس الأمن السيبراني في الإمارات المؤتمر العالمي للأمن السيبراني، ويشهد كذلك انطلاق النسخة الأولى للمبادرة الوطنية للتصدي للثغرات GISEC Bug Bounty بمشاركة 100 خبير اختراق أخلاقي دولي، للوقوف على مشهد الأمن السيبراني في كلٍ من المملكة العربية السعودية وأفريقيا؛ في حين يركز مؤتمر جيسيك إنسباير على دور المرأة في قطاع الأمن السيبراني.

ويتوجب على الزوار والجهات العارضة التسجيل مسبقاً من خلال الموقع الإلكتروني www.gisec.ae، علماً أن التسجيل غير متوفر في موقع الحدث.

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