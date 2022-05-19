المنامة، مملكة البحرين: شاركت طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – وبالتعاون مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض في معرض سوق السفر العربي 2022 الذي أقيم مؤخراً في دبي؛ حيث كانت الناقلة الوطنية ضمن جناح الهيئة الذي يمثل مملكة البحرين في المعرض السنوي.

وقد عقد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي خلال حضوره المعرض عدد من الاجتماعات التي جمعته بعدد من شركاء الناقلة الوطنية وممثلي الهيئات السياحية ووكالات السفر والسياحة لعدد من الدول المشاركة في المعرض. كما أثنى القبطان العلوي خلال لقائه بنائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض السيدة فاطمة الصيرفي على جهود الهيئة في إبراز الوجه السياحي المشرق للبحرين من خلال دقة التنظيم والأداء الذي لمسه في جناح المملكة بالمعرض؛ متمنياً للقائمين على الهيئة كل التوفيق والنجاح في مهامهم وأهدافهم المتعلقة بالترويج السياحي لمملكة البحرين.

تجدر الإشارة أن معرض سوق السفر العربي استقبل هذا العام أكثر من 20 ألف زائر وشاركت فيه أكثر من 112 دولة من خلال أكثر من 1500 شركة عارضة.

#بياناتشركات

- انتهى -