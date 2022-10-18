عقد مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” اجتماعه الدوري الثالث لعام 2022 وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية السنوية والاطلاع على سير العمل خلال الربع الثالث من هذا العام.

حيث أكّد معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل "تمكين" أنّ أولويات عمل تمكين في الفترة الحالية تنبثق من الرؤى والتطلعات الوطنية التي كرّستها الحكومة الموقرة من خلال خطة التعافي الاقتصادي، والإستراتيجيات الوطنية المصاحبة لها، والتي تؤدي تمكين دورًا بارزًا فيها إلى جانب عدد من الشركاء في منظومة فريق البحرين.

وأضاف معاليه: " وعليه، فقد وضعنا عددًا من الأهداف الرئيسة التي نسعى لتحقيقها في إطار الدورة الإستراتيجية الحالية ومن ضمنها خلق فرص عمل نوعية ذات جودة عبر تعزيز المهارات التقنية والرقمية لدى الكوادر الوطنية، وهو ما يتوافق مع جهود تمكين في دعم التحول الرقمي للمؤسسات، وتشجيع التحول القائم على الابتكار في نماذج الأعمال، وزيادة المرونة المؤسسية بما يسهم في نمو الأعمال."

وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الإدارة على أبرز النتائج للبرامج والمبادرات التي أظهرت استمرار نسبة دعم المؤسسات الجديدة في التزايد لتصل إلى ضعف العدد المستهدف بما يعادل 1,935 مؤسسة، كما بلغت نسبة تقديم الدعم للوظائف الجديدة للبحرينيين إلى 75% أي ما يفوق 7,400 وظيفة. فيما بلغت نسبة الدعم للتدريب 67% بعدد إجمالي يبلغ 6,668 متدرب.

وتعليقًا على ذلك، أوضحت السيدة مها مفيز القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين" أنّ المؤشرات تظهر تناميًا ملحوظًا في الدعم المقدم للأفراد والمؤسسات في العديد من مسارات الدعم بما يتوافق مع الإطار الزمني المقرر لهذا العام، وأضافت: "هذه النتائج تعكس التزامنا بأداء الأهداف الإستراتيجية وتنفيذ الخطط التي تم صياغتها لتفعيل الدعم المقدم من تمكين في دعم الفرص التدريبية والوظيفية للبحرينيين، وتعزيز نمو واستدامة الأعمال ومساهمتها في خلق المزيد من الفرص الوظيفية لاستيعاب هذه الكوادر."

كما تم استعراض المنجزات التي تحققت وفقًا لمؤشرات الأداء الأساسية المحددة لها العام، والتي ساهمت في حصول تمكين على العديد من الإشادات والجوائز الإقليمية والدولية، وهي: جائزة Golden Bridge للأعمال والابتكار في نسختها الرابعة عشر، وجائزة Global Business Outlook 2022 لفئة مبادرات دعم النساء والشباب، وجائزة “أفضل تجديد للهوية الإعلامية” لعام 2022 من مجلة الأعمال الدولية، وجائزة “جلوبال براند” العالمية ضمن فئة “أفضل هوية بصرية في القطاع العام.

كما شهد الربع المنصرم إطلاق النسخة المستحدثة من مسابقة مشروعي ضمن برنامج الرواد الشباب إلى جانب العديد من الشراكات التي عقدتها تمكين مؤخرًا في إطار جهود دعم الأفراد والمؤسسات والتي تضمنت الإعلان عن تدريب حوالي 100 بحريني على تطوير تطبيقات iOS باستخدام برمجة “سويفت” بالشراكة مع “بوليتكنيك البحرين. كما تم تجديد الشراكة مع “خدمات أمازون السحابيةAWS” وذلك للاستمرار في دعم مركزي الابتكار السحابي (CIC) Cloud Innovation Centers في جامعة البحرين وبوليتيكنيك البحرين اللذين تم تدشينهما عام 2019.

يأتي هذا تماشيًا مع حزمة البرامج الستة عشر التي أطلقتها تمكين مطلع هذا العام كجزء من خطة التحول الشاملة التي تركز على تحقيق تأثير أكبر في الاقتصاد الوطني.

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