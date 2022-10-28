ينضم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، ومعالي شري هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان والشؤون الحضرية في الهند، إلى قائمة المتحدثين من الوزراء المشاركين في الفعالية

40 وزيراً و38 رئيساً تنفيذياً ينضمون إلى نُخبة القادة المجتمعين في أبوظبي لبحث قضايا أمن الطاقة واستدامتها وتوافرها للجميع

أكبر منتديات الطاقة العالمية وأكثرها شمولية يستضيف ممثلين عن أكثر من 160 دولة و28 جناحاً دولياً

أبوظبي: تنطلق فعاليات أديبك 2022، أكبر فعالية في قطاع الطاقة والنفط على مستوى العالم، من 31 أكتوبر وتستمر حتى 3 نوفمبر 2022، بمشاركة 40 وزيراً ينضمون إلى نُخبة من أبرز صناع السياسات وقادة القطاع في الحدث الذي ينعقد في أبوظبي.

ويشهد أديبك 2022 حضوراً من أكثر من 160 دولة بمشاركة 28 جناحاً دولياً، ليكون أكبر منتديات الطاقة وأكثرها شمولاً في العالم، ويؤكد على دوره الريادي في تحفيز الحوار حول دعم مساعي تحوّل قطاع الطاقة الصديقة للمناخ والمعززة لنمو القطاع.

وينطلق أديبك 2022 قبل أسبوع من انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، وبالتوازي مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من المؤتمر (كوب 28)، حيث يساهم في رسم ملامح الحوار حول قطاع الطاقة لتسريع إيجاد الحلول العملية لمواجهة أبرز التحديات في قطاع الطاقة وتوفير مسار ناجح وشامل لعملية التحول التي يشهدها القطاع.

ويشارك ما يزيد عن 1,200 من المتحدثين في أكثر من 350 جلسة يشهدها المؤتمر لتبادل الرؤى والآراء حول أهم الاستثمارات والاستراتيجيات والابتكارات التقنية التي يشهدها قطاع الطاقة، الذي يحاول تحقيق أهدافه في الحياد المناخي.

وتتضمن قائمة أبرز صُناع القرار العالميين والإقليميين الذين تأكّدت مشاركتهم في الفعالية كُلّاً من:

· معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها

· صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية

· معالي الدكتور بدر حامد الملا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط في دولة الكويت

· معالي شري هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان والشؤون الحضرية في الهند

· بيرنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي

· تنكو محمد توفيق، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بتروناس

· فيكي هولوب، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة اوكسيدنتال بتروليوم

· كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول

· تاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنبكس

· ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة أو إم في

· راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيتول

· لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز

· جيف ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون

· جيريش ك. ساليجرام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة ويذرفورد

· منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة

· جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت طيبة عبد الرحيم الهاشمي، الرئيسة التنفيذية لشركة "أدنوك" للغاز الحامض ورئيسة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك): "بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الراهنة في قطاع الطاقة، تبرز عوامل الأمان الثلاثة والتي تستند على التكلفة المعقولة والاستدامة والطاقة كمحور تركيز رئيسي بالنسبة للاقتصاد العالمي، سيوفر أديبك 2022 منصة تتيح لقادة الفكر طرح حلول مبتكرة واتباع خطوات عملية من شأنها تعزيز عملية التحول التدريجية في قطاع الطاقة وفق منهجية واقعية، وستحتضن الفعالية نخبة من ألمع العقول ورواد القطاع وصناع السياسات، بما يرسخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات بوصفها محطةً حاضنةً ورائدةً في قلب الحوار العالمي حول مستقبل الطاقة".

ومن جهته، قال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس، الجهة المنظمة لأديبك 2022: "يشهد أديبك دورة استثنائية هذا العام، لا سيما في ضوء المشاركة العالمية القياسية في أعماله واستقطابه لنخبة من ألمع العقول من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الحلول لتحديات الطاقة العالمية في ظل الحاجة العالمية لتعزيز آفاق التعاون والحوار. ويقام أديبك 2022 قبيل انعقاد مؤتمر كوب 27 في مصر ليتيح لقطاع الطاقة العالمي الفرصة لرسم ملامح الحوار حول الحلول العملية والمجدية تجارياً لعملية التحول على مستوى القطاع. "

ومن ناحية أخرى، يستضيف مؤتمر أديبك الاستراتيجي بيرنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي؛ تنكو محمد توفيق، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة بتروناس، في جلسة حوارية لمناقشة النموذج الجديد لمحفظة الأعمال والطاقة، لبحث سُبل إدارة المهام الأمنية قصيرة الأمد وإعادة رسم ملامح مؤسساتهم على مدى العقد المقبل.

كما يتناول خمسة متحدثين آخرين، بمن فيهم تاكايوكي أويدا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنبكس؛ وألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة أو إم في، أبرز توجهات العرض والطلب في السوق وسُبل استجابة شركات النفط والغاز للاحتياجات والتحديات العالمية الراهنة.

ويشهد أديبك 2022 إطلاق منطقة الحد من الانبعاثات ومؤتمر الحد من الانبعاثات للمرة الأولى، حيث يركز المؤتمر على أحدث المستجدات في مجالات الميثان والهيدروجين واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه ومصادر الطاقة الجديدة، ويسلط الضوء على رحلة القطاع نحو تحقيق الحياد المناخي من خلال اعتماد أشكال الطاقة النظيفة والحلول التقنية المبتكرة. ويستضيف مؤتمر الحد من الانبعاثات كُلّاً من بيورن أوتو سفيردروب، رئيس اللجنة التنفيذية لمبادرة مناخ النفط والغاز (OGCI)؛ وستيفن هامبورغ، كبير العلماء والنائب الأول لرئيس صندوق الدفاع عن البيئة، في جلسة تركز على إدارة الميثان بصفتها أولوية للعمل المناخي، حيث يتناولان تزايد الطلب على البيانات القوية والموثوقة لانبعاثات الميثان على مستوى العالم.

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