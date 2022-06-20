عماّن- الأردن: أعلنت رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين عن بدء التحضيرات لانطلاق ملتقى عمان الأول للكاريكاتير 2022 بتنظيم من رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين، والذي سيقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 30 يونيو الحالي.

ووفقاً للرابطة، فإن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه في الأردن، وسيحظى بمشاركة عربية واسعة من فناني الكاريكاتير تتمثل بـ: أيمن الغامدي (المملكة العربية السعودية)، محمد ثلاب (دولة الكويت)، علي حسين الصميخ (البحرين)، سمير عبد الغني (جمهورية مصر العربية).، وسيتمحور الملتقى حول فن الكاريكاتير الاجتماعي.

بالإضافة الى ذلك، سيشهد الملتقى مشاركة أردنية واسعة من الأردن تتمثل بنخبة من أعضاء رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين وهم: اسامة حجاج، أمجد رسمي، عماد حجاج، عمر العبدالات، محمد أبو عفيفة، محمد الشاعر، محمود الرفاعي، ناصر الجعفري، نبيل الحسنات، نضال البزم، نضال هاشم، هاني مسعود وغيرهم.

يذكر أن رابطة رسامي الكاريكاتير، هي جمعية ثقافية تم إنشاؤها عام 2007 بموجب قوانين وزارة الثقافة الأردنية، أقامت عدة معارض جماعية في مدن أردنية، وفي العاصمة ضمن نشاطات مدن الثقافة الأردنية، ومهرجان الأردن.

وشاركت الرابطة في نشاطات متعددة مثل معرض دولي للمركز الثقافي البريطاني انطلق من لندن وجاب عدد من العواصم العربية، وشاركت في استضافة فنان الكاريكاتير البرازيلي كارلوس لطوف وفنان الكاريكاتير الأميركي كيفين كالجر.

أصدرت الرابطة كتابها الأول بعنوان «الكرتونجية» احتوى بين دفتيه على تعريف بواحد وعشرين رسام كاريكاتير أردنيا.

كما أقامت الرابطة في عام 2020 مهرجان الكاريكاتير الأردني في المركز الثقافي الملكي الذي حظي بمشاركة واسعة والذي اشتمل على ندوة احتفالية لتكريم رائدي الكاريكاتير الاردني الفنانين الراحلين: رباح الصغير، وجلال الرفاعي.

وتقوم الرابطة حالياً ببناء برنامج متكامل وخطة عمل للعام القادم للقيام بدورها في المجتمع والمساهمة في بناء الراي العام، إضافة الى وضع عدة معارض على أجندة الرابطة لتنفذ في وقتها.

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